Здесь все, что вы должны знать о фонарике на Андроид: секретные функции, включение и настройка

Каждый смартфон оснащается фонариком — набором специальных светодиодов, которые начинают светиться в определенный момент. Обычно он располагается на спинке устройства и отличается как тональностью, так и яркостью. Кроме того, этот аппаратный компонент может использоваться в самых разных сценариях. О многих из них вы наверняка не знали, поэтому не лишним будет еще раз вспомнить, как включить фонарик на телефоне, и какие задачи он выполняет на устройствах с операционной системой Андроид на борту.

Как включить фонарик на телефоне

Начнем с простого и разберемся, где в телефоне фонарик. Как правило, чтобы получить к нему доступ, вам нужно просто опустить шторку уведомлений, сделав свайп от верхней части экрана вниз. Здесь находится значок фонаря, на который и нужно нажать для его активации.

Если вы пользуетесь виртуальными ассистентами, то можете включить фонарик голосом. Так, если ваш основной помощник — Google Assistant, скажите: «Ок, Гугл» для его запуска, а затем: «Включи фонарик». После этого светодиоды загорятся. Деактивировать их можно как голосом, так и в ручном режиме.

Как включить фонарик кнопкой

По умолчанию на смартфоне можно включить вспышку только через шторку уведомлений (центр управления) или через голосовую команду ассистента. В то же время есть другое вариант активации: нажатием горячей клавиши. Чтобы настроить подобный способ включения, сделайте следующее:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Расширенные настройки», а затем — «Функции кнопок». Выберите опцию «Фонарик». Назначьте подходящую клавишу или комбинацию кнопок.

Так вы добавите для себя еще один способ активации вспышки. Например, двойным нажатием кнопки питания — этот вариант кажется мне наиболее удобным. А как включаете фонарик вы?

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Как включить вспышку на телефоне

Еще один вариант использования фонарика — вспышка. В таком случае он активируется только в тот момент, когда вы делаете фотографию на камеру своего смартфона. И сейчас мы поговорим о том, как включить вспышку:

Запустите приложение «Камера». Нажмите на значок вспышки. Выберите нужный режим работы.

Стоит подробнее остановиться на режимах вспышки. Если вы жмете на перечеркнутый значок, то она не включится даже ночью. Иконка с буквой «А» отвечает за автоматическую активацию вспышки в зависимости от условий освещения. А вот нажатие на последний значок включает режим фонарика, когда светодиоды горят на всем протяжении съемки хоть при фотографировании, хоть при записи видео.

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Как включить фонарик при звонке

Одной из фишек Apple iPhone была и остается вспышка при звонке. Она позволяет узнать о поступлении входящего вызова не только за счет мелодии или вибрации, но и за счет мигающего фонарика. И, если вы не знаете, как включить вспышку при звонке, действуйте по следующей инструкции:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Приложения». Выберите «Вызовы». Откройте вкладку «Входящие вызовы». Активируйте ползунок «Вспышка при звонке».

Теперь, когда вам поступит входящий звонок, фонарик начнет мигать в такт мелодии вызова. Кстати, подобная настройка доступна не только в стандартном приложении «Вызовы», но и в большинстве звонилок от сторонних разработчиков.

Фонарик на телефоне — секретные функции

Выше мы рассмотрели основные варианты использования вспышки, но можно пойти дальше, включив свою фантазию. К примеру, фонарик может стать инструментом для общения посредством азбуки Морзе. Включая и выключая вспышку, можно подать сигнал бедствия «SOS» или построить полноценный диалог. Сомнительно? Согласен, но зато интересно.

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Говоря о том, как включить вспышку на уведомления, я уже отметил, что фонарик играет в такт мелодии. То же самое он может делать не только при входящем вызове, но и при воспроизведении музыки. А еще есть куча дополнительных вариантов активации вспышки (например, хлопком). Для всего этого вам понадобится специальные приложения, о которых я расскажу далее.

Приложение фонарик — какое скачать

В Google Play есть огромное количество программ, которые ищутся по слову «Фонарик». Но далеко не все из них обладают широким набором функций, расширяющих стандартные возможности вспышки. Я попробовал несколько приложений, и готов порекомендовать следующие из них:

В отличие от других подобных программ, эти приложения позволяют настроить периодичность мигания или время работы фонаря, а также включить активацию светодиодов встряской смартфонов. Но, если вы будете пользоваться функцией при помощи одной из рекомендованных утилит, выключить фонарик через шторку уведомлений не получится.

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Как увеличить яркость фонарика

Последнее, о чем мне хотелось бы рассказать — яркость фонарика. На некоторых смартфонах (например, Samsung) ее можно регулировать. Поэтому, если вспышка кажется вам слишком тусклой, выполните несколько простых шагов:

Опустите шторку уведомлений. Задержите палец на иконке фонаря. Выберите интересующий уровень яркости.

Обычно производитель смартфона устанавливает максимальную яркость фонарика, и сделать его более выразительным не получается. Можно попробовать изменить параметры через сторонние приложения, о которых я рассказывал ранее, но с высокой долей вероятности вспышка останется тусклой. Так что не забывайте обращать внимание на ее яркость при выборе смартфона.