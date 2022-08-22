Здесь все, что вы должны знать о фонарике на Андроид: секретные функции, включение и настройка

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Герман Вологжанин 0

Каждый смартфон оснащается фонариком — набором специальных светодиодов, которые начинают светиться в определенный момент. Обычно он располагается на спинке устройства и отличается как тональностью, так и яркостью. Кроме того, этот аппаратный компонент может использоваться в самых разных сценариях. О многих из них вы наверняка не знали, поэтому не лишним будет еще раз вспомнить, как включить фонарик на телефоне, и какие задачи он выполняет на устройствах с операционной системой Андроид на борту.

Уверены, что знаете о фонарике своего смартфона все?

Как включить фонарик на телефоне

Начнем с простого и разберемся, где в телефоне фонарик. Как правило, чтобы получить к нему доступ, вам нужно просто опустить шторку уведомлений, сделав свайп от верхней части экрана вниз. Здесь находится значок фонаря, на который и нужно нажать для его активации.

Если иконка фонарика отсутствует, откройте дополнительное меню центра управления

Если вы пользуетесь виртуальными ассистентами, то можете включить фонарик голосом. Так, если ваш основной помощник — Google Assistant, скажите: «Ок, Гугл» для его запуска, а затем: «Включи фонарик». После этого светодиоды загорятся. Деактивировать их можно как голосом, так и в ручном режиме.

Если вы пользуетесь голосовым ассистентом Яндекса, можно произнести: «Алиса, включи фонарик»

Как включить фонарик кнопкой

По умолчанию на смартфоне можно включить вспышку только через шторку уведомлений (центр управления) или через голосовую команду ассистента. В то же время есть другое вариант активации: нажатием горячей клавиши. Чтобы настроить подобный способ включения, сделайте следующее:

  1. Откройте настройки телефона.
  2. Перейдите в раздел «Расширенные настройки», а затем — «Функции кнопок».
  3. Выберите опцию «Фонарик».
  4. Назначьте подходящую клавишу или комбинацию кнопок.

Некоторые способы активации не работают при управлении жестами

Так вы добавите для себя еще один способ активации вспышки. Например, двойным нажатием кнопки питания — этот вариант кажется мне наиболее удобным. А как включаете фонарик вы?

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Как включить вспышку на телефоне

Еще один вариант использования фонарика — вспышка. В таком случае он активируется только в тот момент, когда вы делаете фотографию на камеру своего смартфона. И сейчас мы поговорим о том, как включить вспышку:

  1. Запустите приложение «Камера».
  2. Нажмите на значок вспышки.
  3. Выберите нужный режим работы.

Вспышка работает в нескольких режимах

Стоит подробнее остановиться на режимах вспышки. Если вы жмете на перечеркнутый значок, то она не включится даже ночью. Иконка с буквой «А» отвечает за автоматическую активацию вспышки в зависимости от условий освещения. А вот нажатие на последний значок включает режим фонарика, когда светодиоды горят на всем протяжении съемки хоть при фотографировании, хоть при записи видео.

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Как включить фонарик при звонке

Одной из фишек Apple iPhone была и остается вспышка при звонке. Она позволяет узнать о поступлении входящего вызова не только за счет мелодии или вибрации, но и за счет мигающего фонарика. И, если вы не знаете, как включить вспышку при звонке, действуйте по следующей инструкции:

  1. Откройте настройки устройства.
  2. Перейдите в раздел «Приложения».
  3. Выберите «Вызовы».
  4. Откройте вкладку «Входящие вызовы».
  5. Активируйте ползунок «Вспышка при звонке».

Включить вспышку также можно через настройки звонилки

Теперь, когда вам поступит входящий звонок, фонарик начнет мигать в такт мелодии вызова. Кстати, подобная настройка доступна не только в стандартном приложении «Вызовы», но и в большинстве звонилок от сторонних разработчиков.

Фонарик на телефоне — секретные функции

Выше мы рассмотрели основные варианты использования вспышки, но можно пойти дальше, включив свою фантазию. К примеру, фонарик может стать инструментом для общения посредством азбуки Морзе. Включая и выключая вспышку, можно подать сигнал бедствия «SOS» или построить полноценный диалог. Сомнительно? Согласен, но зато интересно.

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Говоря о том, как включить вспышку на уведомления, я уже отметил, что фонарик играет в такт мелодии. То же самое он может делать не только при входящем вызове, но и при воспроизведении музыки. А еще есть куча дополнительных вариантов активации вспышки (например, хлопком). Для всего этого вам понадобится специальные приложения, о которых я расскажу далее.

Приложение фонарик — какое скачать

Если вы используете стороннее приложение, управлять фонариком через шторку не получится

В Google Play есть огромное количество программ, которые ищутся по слову «Фонарик». Но далеко не все из них обладают широким набором функций, расширяющих стандартные возможности вспышки. Я попробовал несколько приложений, и готов порекомендовать следующие из них:

В отличие от других подобных программ, эти приложения позволяют настроить периодичность мигания или время работы фонаря, а также включить активацию светодиодов встряской смартфонов. Но, если вы будете пользоваться функцией при помощи одной из рекомендованных утилит, выключить фонарик через шторку уведомлений не получится.

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Как увеличить яркость фонарика

Последнее, о чем мне хотелось бы рассказать — яркость фонарика. На некоторых смартфонах (например, Samsung) ее можно регулировать. Поэтому, если вспышка кажется вам слишком тусклой, выполните несколько простых шагов:

  1. Опустите шторку уведомлений.
  2. Задержите палец на иконке фонаря.
  3. Выберите интересующий уровень яркости.

Далеко не каждый производитель позволяет регулировать яркость

Обычно производитель смартфона устанавливает максимальную яркость фонарика, и сделать его более выразительным не получается. Можно попробовать изменить параметры через сторонние приложения, о которых я рассказывал ранее, но с высокой долей вероятности вспышка останется тусклой. Так что не забывайте обращать внимание на ее яркость при выборе смартфона.

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