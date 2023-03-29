Звуковые зубные щетки Nandme покажут на выставке в Москве. Как туда попасть бесплатно и увидеть новинки

Производители умных гаджетов не всегда выпускают все свои устройства на продажу — кое-какие разработки они держат в секрете, оставляя их в виде «козыря в рукаве». Свои самые последние достижения они показывают для презентации на различных выставках, чтобы предварительно поделиться опытом с другими специалистами и поклонниками умных гаджетов. Если вы думаете, что на таких мероприятиях показывают технологии, которые вряд ли можно применить в обычной жизни, то сильно ошибаетесь! Компания Nandme на Российской неделе высоких технологий расскажет о своих передовых разработках — вы точно захотите туда попасть.

Российская неделя высоких технологий — это выставка, на которой производители электроники представляют свои новые устройства. Обычно на форуме представляют как бытовую технику на каждый день, так и устройства из других сфер, включая спорт и заботу о здоровье. В этом году в нем примут участие компании из 65 стран мира, поэтому Nandme не могла пропустить такое событие: вот что будет на этом мероприятии.

Как выбрать электрическую зубную щетку

Если вы как раз находитесь в поисках хорошей электрической зубной щетки, то вам точно нужно пойти на Российскую неделю высоких технологий: на презентации представители Nandme подробно расскажут о своих гаджетах и том, как с их помощью ухаживать за полостью рта. Желающие смогут не только узнать об инновационных зубных щетках бренда, но и протестировать их на себе. Особое внимание Nandme на выставке в Москве уделит своей линейке NX, о которой вы наверняка слышали. Она серьезно выделяется на фоне других брендов.

Линейка NX создана на основе первой запатентованной технологии акустического двигателя с центральной осью, благодаря которой электрическая зубная щетка может проработать до 365 дней без подзарядки.

Электрические щетки с ультразвуком работают на основе моторчика Maglev, частота которого достигает 41 000 вибраций в минуту. Это позволяет эффективно удалять зубной налет.

работают на основе моторчика Maglev, частота которого достигает 41 000 вибраций в минуту. Это позволяет эффективно удалять зубной налет. Зубные щетки Nandme с датчиком давления позволяют пользователю в режиме реального времени получать рекомендации об оптимальной силе нажатия. Эта функция из модели Nandme NX8000 не даст вам случайно навредить своей полости рта.

позволяют пользователю в режиме реального времени получать рекомендации об оптимальной силе нажатия. Эта функция из модели Nandme NX8000 не даст вам случайно навредить своей полости рта. Активное шумоподавление в зубных щетках Nandme снижает уровень звукового воздействия до 45 дБ — уровня громкости человеческой речи!

Кстати, подобрать электрическую щетку для себя можно в специальном разделе сайта Nandme: тут вы узнаете все их характеристики и отличия.

Все звуковые щетки Nandme по-своему уникальны и стоят недорого. Взять, к примеру, мужскую электрическую щетку Nandme NX9000, корпус которой сделан из алюминиевого сплава, применяемого в самолетостроении? А еще в ней есть дисплей, на который выводится вся необходимая информация о чистке. Ну не чудо ли?

Но если вам не нужны все эти фишки, то специально для вас на выставке Nandme в рамках Российской недели высоких технологий представят и более доступные модели, в которых есть все необходимое. Например, доступную звуковую щетку Nandme NX6000 с автономностью до 80 дней, комплектом насадок и тремя режимами чистки. В общем, на мероприятии Nandme будут все эти гаджеты — обязательно приходите посмотреть!

Недорогая электрическая щетка

Как ухаживать за полостью рта

Помимо электрических зубных щеток представители Nandme также расскажут и о других устройствах компании. Например, про флоссы для зубов Nandme NF88, которые вообще не похожи на аналоги. Удобная щеточка с зубной нитью выполнена в F-образной форме, держать которую удобно за нескользящую ручку. Чистить пространство между зубами таким образом не только проще, но и безопаснее. Обратную сторону палочки можно использовать в качестве зубочистки.

Комплект зубной нити хранится в стерильной многоуровневой упаковке: доставать их оттуда легко по нажатию кнопки. Диспенсер нужен для того, чтобы остальные флоссы оставались нетронутыми. Казалось бы, такие мелкие незначительные детали, но ведь благодаря им так просто держать ротовую полость в чистоте!

Помимо этого компания покажет новейший компактный ирригатор Nandme NW01B, характеристики которого пока остаются в секрете. Гаджет еще не поступил в продажу, поэтому посетители выставки станут первыми, кому удастся увидеть его живьем и, возможно, опробовать на себе!

Где купить электрическую зубную щетку

Подробнее узнать о том, как работают звуковые щетки Nandme, вы сможете на Российской неделе высоких технологий. Выставка пройдет с 11 по 14 апреля в Москве в «Экспоцентре» на Красной Пресне. Гаджеты Nandme будут представлены в зале 2, павильонах 22D45/47/48. Больше подробностей вы сможете найти на официальном сайте Nandme.

Но если посетить выставку Nandme у вас не получится, но уже сейчас есть желание стать счастливым обладателем ультразвуковой щетки, рекомендуем присмотреться к Nandme NX6000. Это отличный стартовый вариант для тех, кто только планирует купить электрическую зубную щетку, но не хочет переплачивать. Мало того, что она ультразвуковая и имеет мощный аккумулятор, так еще и гарантия на нее — целых 3 года! Подробнее о ней вы можете узнать по ссылке ниже.

Подробности о Nandme NX6000

Сейчас щетка Nandme NX6000 как раз продается с дополнительной скидкой по промокоду NANDMET651, но помните, что это ограниченное предложение — времени осталось не так много!