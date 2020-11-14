Что такое VPN сервис и как выбрать подходящий для себя

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AndroidInsider.ru 0

В течение последних нескольких лет мы готовили серию обзоров приложений VPN на Android, которые уже опубликованы на сайте. В результате этой работы я имел возможность ознакомиться с множеством VPN-сервисов. Ведь их очень много, и дать ответ на вопрос «какой лучше всего?», даже для меня было сложно. А ведь дома, в офисе или в дороге VPN по-прежнему остается одним из лучших способов защитить себя в Интернете. Есть некоторые вещи, которые вам следует знать, если вы выбираете VPN для себя.

VPN

Выбрать VPN непросто даже тем, кто разбирается в вопросе

Что такое VPN

Во-первых, давайте вспомним, что такое VPN, и почему вы можете его использовать.

Сервис VPN - это инструмент, который вы используете для маскировки подключения вашего ПК, планшета или смартфона к Интернету.

Зачем нужен VPN

Это особенно важно при использовании вашего устройства в общедоступной точке доступа Wi-Fi, где в противном случае ваши данные являются открытыми и незашифрованными — и могут быть перехвачены. При запуске приложения VPN на вашем устройстве создается защищенный туннель между вашим устройством и сервером VPN, расположенным где-то в интернете.

VPN

VPN скрывает вас от лишних глаз

Некоторые люди также используют VPN, чтобы скрыть свое исходное местоположение и IP-адрес. Это может быть сделано по очень веским причинам, например, для обеспечения безопасного доступа к Интернету, не раскрывая свое местоположение, скажем, хакерам или мошенникам. Но его также можно использовать для фальсификации вашего местоположения, чтобы вы могли получить доступ к чему-то, что обычно не доступно в вашем регионе — например, к видео или спортивным программам.

Чем отличаются VPN сервисы?

Сервисы VPN используют ряд критериев, по которым они отличаются друг от друга. Среди них:

  • Пробный период;
  • Количество уникальных IP-адресов;
  • Количество серверов;
  • Количество уникальных стран;
  • Количество одновременных подключений;
  • Кроссплатформенность;
  • Протоколы;
  • Ведение журналов;
  • Скорость;
  • Цена.

Каждый из них может в меньшей или большей степени повлиять на ваше решение о выборе, исходя из ваших личных потребностей.

Единственным наиболее важным начальным аспектом при выборе службы VPN будет продолжительность пробного периода. Это период времени, в течение которого вы должны узнать, подходит ли вам услуга. Например, сервис Surfshark предлагает неделю попробовать все возможности VPN бесплатно, а при оформлении подписки сейчас дает дополнительные 3 месяца в подарок.

Главное — не покупайте услугу VPN, пока вы полностью не протестируете ее и не подтвердите, что она соответствует вашим потребностям. Единственный реальный способ узнать, подходит ли вам VPN, — это проверить его самостоятельно. Вот почему пробный период так важен.

Как выбрать VPN

VPN

Выбирайте не только по количеству серверов, но и по функциям безопасности

Когда вы смотрите на любой список VPN-сервисов, вы часто видите числа, которые описывают количество серверов, IP-адресов, местоположений и стран. Если все, что вы хотите сделать при использовании сервиса VPN, — это убедиться, что другие посетители местной кофейни не могут видеть ваш трафик Wi-Fi — количество IP-адресов, предлагаемых поставщиком VPN, на самом деле не имеет значения.

В то же время количество IP-адресов увеличивает вашу анонимность. У небольших сервисов, как правило, меньше клиентов и меньше IP-адресов, а у более крупных сервисов больше клиентов и больше IP-адресов. И больше серверов. Это очень важно.

Surfshark

Чем больше VPN, тем больше у него серверов. Это часть списка в Surfshark

Также немаловажно, чтобы у VPN сервиса были функции блокировки рекламы, трекеров и нежелательного ПО. Если уж оформлять подписку, то получать все преимущества.

Кроссплатформенность — тоже важна. Желательно, чтобы сервис был доступен не только для Android, но и для других устройств. Например, если вы заходите использовать его на компьютере, а не на телефоне или планшете.

По этим критериям сервис Surfshark является хорошим выбором. Он позволяет включить режим CleanWeb, который блокирует рекламу, отслеживание сайтов и вредоносного ПО. Или активировать автоподключение, а также включить блокировку подключения, если VPN-соединение отсутствует.

Surfshark

Этот сервис не только предоставляет VPN, но и заботится о вашей безопасноти в Сети

Очень полезная функция, поскольку если вы не хотите указать всем на свое настоящее местоположение, отключаться от VPN нельзя ни на одну секунду.

Попробовать VPN для Android

При этом у него есть приложение не только для iOS, но и для Android, macOS и Windows, даже Apple TV и PlayStation. Подписка единая — то есть достаточно оплатить подписку со смартфона и можно использовать приложение на всех своих устройствах.

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