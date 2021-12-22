Где дёшево купить ключи активации Windows, Office и другого ПО Microsoft

Несмотря на то что техника Apple стремительно набирают популярность, для абсолютного большинства пользователей рабочим стандартом остаются устройства и ПО от Microsoft. Даже пересев на компьютеры Mac, люди не отказываются от сервисов вроде Office и т.д. Да и разве можно быть иначе, если все стандарты печатных материалов подогнаны именно под Word, Excel и другие? Поэтому пользователям не остаётся ничего другого, кроме как покупать лицензию за полную стоимость или, если денег не так много, просто пиратить. Но есть способ за недорого купить лицензию почти на весь набор ПО Microsoft.

Интернет-магазин keysfan.com объявил о проведении большой предновогодней распродажи ключей на сервисы и операционные системы компании Microsoft. В рамках акции любой желающий сможет приобрести необходимый набор лицензий программного обеспечения — от офисного пакета Office до новейшей платформы Windows 11.

Где купить ключ Windows 10

Ассортимент на keysfan.com очень обширен. Тут вас ждёт не только широкий выбор ключей всевозможных сервисов и программного обеспечения Microsoft, но и разные типы доступа. При желании вы можете купить версии как для одного компьютера, так и для нескольких, подписку и пожизненную лицензию — выбирай то, что нужно.

Почему выгодно покупать ключи, а не оформлять подписку сразу у Microsoft?

Ну, во-первых, цена. У keysfan.com цены заметно ниже, чем у Microsoft, на одни и те же товары. А уж если попадёте на распродажу вроде той, что идёт сейчас, сможете урвать кучу лицензий практически за бесценок.

Во-вторых, гарантия. Сайт keysfan.com торгует только официальными ключами, которые работают вне зависимости от страны приобретения и того, где была зарегистрирована ваша учётная запись Microsoft.

В-третьих, универсальность. Подписка сразу привязывается к учётной записи, и вы больше не сможете передать её. С ключом таких проблем нет. Вы можете купить его сами, а потом, если не пригодится, кому-то передать.

Ключи активации Microsoft

Вот вам несколько примеров того, что можно купить на keysfan.com:

Комплекты стоят дешевле в пересчёте на единицу товара, но ещё выгоднее покупать их с промокодом SKF62:

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А это самые выгодные предложения для тех, кто дочитал до этого момента:

Куда вводить ключ активации Microsoft Office

Безопасно ли покупать ключи на keysfan.com? Абсолютно. Сайт предлагает возможность оплатить покупку не только картами MasterCard и Visa, но и PayPal. Этот сервис гарантирует возврат средств, если товар не дойдёт до вас или окажется нерабочим либо несоответствующим заверениям продавца. В общем, покупатель keysfan.com защищён со всех сторон.

Активировать ключи легко и просто. Несмотря на то что способ привязки лицензии отличается от оформления подписки сразу в учётной записи, ничего сложного в этом нет. Разберёмся, как это делать, на примере лицензии Office:

Перейдите на сайт Office в раздел ввода ключей;

Авторизуйтесь в своей учётной записи Microsoft;

Введите ключ, купленный на keysfan.com, в поле ввода;

Подтвердите привязку лицензии и скачайте приложение.

Если вы покупаете лицензию другого приложения, например, Visio или Project, учитывайте, что вводить ключ нужно в самом приложении. Скачайте программу, запустите на компьютере и авторизуйтесь. После этого она автоматически запросит подтвердить лицензию либо приобрести новую. Если что-то идёт не так, не стесняйтесь обращаться в поддержку support@keysfan.com.