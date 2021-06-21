Как купить OnePlus Nord CE дешевле на распродаже 21.06

Не так давно компания OnePlus отошла от идеологии производства суперфлагманов за небольшие деньги и начала работать, как обычные производители. А это значит, что у покупателей появилась возможность купить смартфон с флагманскими характеристиками за вполне адекватные деньги. В прошлом году OnePlus уже запустила Nord N10 и Nord N100 в качестве двух доступных предложений в своей новой серии Nord, а в этом порадовала поклонников выходом нового OnePlus Nord CE 5G. Он не только недорогой (в статье расскажу, как купить его еще дешевле), но и также предлагает хорошие спецификации, которые еще больше выделят его на фоне конкурентов.

Характеристики OnePlus Nord CE

OnePlus Nord CE 5G получил 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ (2400 x 1080 пикселей) и плотностью пикселей 410 точек на дюйм. Панель также имеет частоту обновления 90 Гц. В прошлом году эта частота обновления также была доступна, но разрешение экрана было куда более скромным — HD+.

В основе производительности аппарата лежит новый Snapdragon 750 5G, который оказался существенно лучше, чем Snapdragon 730. Его дополняет оперативная память LPDDR4X объемом 8 ГБ и постоянное хранилище UFS 2.1 емкостью 128 ГБ. Пусть это и стандартный объем для недорого смартфона, но в наше время это совсем не так много.

Смартфон также имеет сканер отпечатков пальцев прямо в экране, основную камеру 64 МП и фронтальную 16 МП.

OnePlus Nord CE 5G питается от огромной батареи емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт. Устройство также имеет разъем для наушников 3,5 мм и порт для зарядки USB Type-C. Кроме 5G, за связь отвечает Bluetooth 5.1, двухдиапазонный Wi-Fi, NFC и GPS. При этом весит устройство всего 170 г.

Где купить OnePlus Nord CE 5G

Теперь о цене. Стоит новинка 349 долларов. Естественно, об официальных продажах в России речи не идет, но если есть желание, достать его не станет проблемой. Проще всего будет купить его на AliExpress. Если хотите купить OnePlus Nord CE именно там, то вот вам ссылка, по которой цена сразу окажется меньше на 40 долларов и составит 309 долларов.

Кстати, в этом магазине первые 50 покупателей вообще могут получить этот телефон за полцены! Используйте промокод NORDCE169 во время летней распродажи 21.06, вдруг повезет!

А с первыми 500 заказами во время летней распродажи продавец положит подарочную коробку OnePlus Blind (OnePlus Nord CE / OnePlus Watch / OnePlus Buds Z / игровой триггер OnePlus).

Стоит ли покупать OnePlus Nord CE 5G

Учитывая цены на флагманы OnePlus, которые выросли с 2014 года больше, чем в три раза, появление бюджетного смартфона позволяет компании увеличить продажи и стать по-настоящему крупным производителем. А нам — купить достойный телефон по более низкой цене. OnePlus Nord CE однозначно станет хитом продаж, и если вы задумываетесь о покупке, лучшего момента, чем сегодня, в этом году уже не найти.

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