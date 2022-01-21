Лучшие идеи дизайна: почему стоит купить фотообои в виде карты?

Выбор отделки стен — вопрос ответственный. При поиске вариантов оформления воображению нет предела, но необходимо убедиться, что декор элегантно сочетается со стилем комнаты в целом. Одна из лучших идей, которая остается актуальной на протяжении десятилетий — карта на стену. Современные фотообои красивые, недорогие, отлично смотрятся в интерьере.

5 причин купить фотообои с картой мира

Возможность реализовать любые идеи

Если вы хотите сделать дизайн интересным, отдайте предпочтение шикарной винтажной коллекции, чтобы отделка привлекала внимание своей оригинальностью. Стены, оформленные в модном ретро стиле, смотрятся необычно. Классический дизайн идеально подходит для рабочего кабинета. Это простой способ подчеркнуть деловой стиль обстановки, настроиться на продуктивную работу. Для детской можно заказать красочную карту или фотообои с животными всех стран с материками обитания, с названием государств, с обозначениями стран и городов или другие познавательные варианты. Если нужны фотообои в зал и гостиную, то отличная идея — черно-белое изображение. Для кухни и спальни можно выбрать оформление в стиле лофт, абстракцию или дизайн с нежными цветами. В целом ассортимент в фотогалерее позволяет реализовать самые смелые идеи и креативно оформить комнату любого назначения.

Увлекательный способ обучения

Практичное, долговечное, универсальное, интересное и экологически безопасное оформление стен — стандартные требования при выборе материалов для отделки детской. Тематическая или реальная карта мира полностью соответствуют запросам и помогают извлечь максимум пользы от декора.

Это один из наиболее эффективных способов дать ребенку информацию, которая способствует развитию и помогает получить новые знания. Иллюстрация на стене — наглядное пособие, которое дает возможность быстро усвоить необходимые сведения без каких-либо усилий со стороны родителей и принуждения. Плюс и в том, что карта на стену является универсальным решением оформления, так как подходит для декора комнаты мальчика и девочки. Особенно это удобно, если спальня предназначена для разнополых детей.

Популярные идеи для детской:

карта с аэропланами;

морские путешествия;

обитатели всех стран;

вид на материки из космоса;

со странами на английском языке;

Южная полярная область земного шара.

Быстрое обновление интерьера

С помощью качественных фотообоев легко изменить настроение дома без сложного и продолжительного косметического ремонта. Это самый простой способ скрыть небольшие дефекты, которые появились из-за случайного повреждения декоративной отделки. Окружающий фон для настенной карты может быть любым — белые виниловые обои, темные и другие.

При необходимости создания яркого акцента рекомендуется сочетать карту с однотонным оформлением стен, но все решается индивидуально и зависит от личных предпочтений. Процесс подготовки и монтаж карты не занимают много времени. Для лучшей фиксации полотна рекомендуется использовать клей для флизелиновых обоев.

Здоровая психологическая атмосфера

Дизайнерские решения, особенно выбор цвета и оформления стен, влияют на эмоции человека. Исследования подтверждают, что чувствами и настроением можно легко управлять, используя определенный декор и цветовые схемы.

Расслабляющие цвета помогают создать спокойную атмосферу, красный стимулирует, зеленый символизирует жизнь и наполняет жилое пространство гармонией. Фотообои с картой настраивают на позитив, поддерживают хорошее настроение, побуждают двигаться к поставленным целям, напоминают о приятных поездках и путешествиях. При выборе дизайна стоит отдать предпочтение вариантам, которые наилучшим образом соответствуют характеру обитателей комнаты, их планам и желаниям. В этом случае покупка будет удачной.

Стильный дизайн комнаты при любом бюджете

Дизайнерский ремонт, который предполагает привлечение специалиста, не всегда имеет доступную стоимость. При отсутствии опыта самостоятельно довольно сложно сделать комнату стильной. Изображение карты на стене решает эту проблему и помогает при минимальных затратах получить интересный дизайн-проект.

Самые простая отделка смотрится роскошно, если одна из стен оформлена качественными фотообоями. В интернет-магазине компании KLV-обои легко найти подходящую тематику оформления при любом бюджете. Цены — от производителя. Если нет варианта в фотокаталоге, возможна печать на заказ. Доставка в Москве и Санкт-Петербурге бесплатная. В регионы России отправка производится почтой.