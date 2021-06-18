Лучшие наушники с шумодавом? Tronsmart Apollo Air и Apollo Air + с обнаружением уха

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AndroidInsider.ru 0

Какими должны быть идеальные беспроводные наушники? Конечно, TWS (сейчас наушники, соединенные между собой проводами, выглядят как из прошлого века), компактные, с хорошим пассивным шумоподавлением и активным, если на то есть необходимость. Такими устройствами славится компания Tronsmart, небольшой бренд, который всего за 8 лет превратился в одного из крупнейших производителей на рынке аудио. При этом компания остается верна принципу: хорошее не всегда должно быть дорогим. И в честь 8-й годовщины снова порадовала своих поклонников, выпустив новые наушники-вкладыши Apollo Air и Apollo Air +.

Tronsmart

Это очень серьезный соперник для Apple AirPods Pro, Bose и других наушников

Чем отличаются Apollo Air и Apollo Air +

Несмотря на почти что идентичный дизайн, обе модели всё-таки отличаются. Так, в Apollo Air + завезли автоматическое обнаружение уха и возможность беспроводной зарядки самого кейса. Так что если вы достанете даже один наушник из уха, воспроизведение музыки автоматически остановится! А когда снова вставите его, музыка продолжится. Как правило, это фишка дорогих премиальных наушников, здесь же и цена доступная (Apollo Air + уже можно купить на AliExpress с ускоренной доставкой), и дизайн крутой.

Tronsmart

Модели отличаются наличием беспроводной зарядки и функцией обнаружения уха

Впрочем, если вам не нужны такие фишки, вы запросто можете остановить свой выбор на Apollo Air, которые также доступны на Али, и не прогадаете. В обоих моделях используется чип Qualcomm QCC3046, который обеспечивает полночастотное гибридное активное шумоподавление до 35дБ. Плюс шесть микрофонов для активного шумоподавления на 360 градусов, поддержка кодека aptX, настройка эквалайзера с помощью мобильного приложения и многое другое. Да, все эти фишки доступны для обеих моделей!

Наушники оснащены гибридным шумоподавлением ANC, которое устраняет шум до 35дБ на низких, средних и высоких частотах. Доступны три режима ANC:

  • Режим шумоподавления cVc 8.0, который позволяет пользователям сосредоточиться на любимой музыке без посторонних шумов;
  • Режим ANC OFF, чтобы пользователи могли слушать музыку, не будучи полностью изолированными от окружающего мира, пользуясь пассивной шумоизоляцией благодаря внутриканальной конструкции;
  • Режим «окружающей среды», усиливающий внешние шумы вокруг, создавая идеальный условия для езды на велосипеде или бега. То есть вы будете слышать музыку, но при этом сможете не терять связь с реальностью и даже разговаривать с людьми.
Tronsmart

Графеновые драйверы позволили добиться наивысшего качества звука

Еще одной особенностью наушников является технология передачи TWS+, благодаря которой оба наушника получают сигнал от телефона одновременно, а не как в обычных бюджетных наушниках — когда ведущий наушник только один, а второй получат сигнал через него. Это вызывает задержку звука. В новых моделях Tronsmart Apollo Air такой проблемы нет.

Tronsmart Apollo Air и Tronsmart Apollo Air + оснащены новейшей технологией Bluetooth 5.2 для более быстрой передачи сигнала и непрерывной потоковой передачи музыки. Наушники также оснащены графеновыми драйверами для более качественного звука и имеют степень защиты от воды и пота IP45.

Ниже можно подробно узнать о характеристиках новых наушников, и чем они отличаются.

Tronsmart

Характеристики Tronsmart Apollo Air и Apollo Air +

Розыгрыш от Tronsmart

Кстати, чтобы отпраздновать день рождения Tronsmart, компания также разыгрывает ряд призов, в том числе главный приз в виде подарочной коробки с аудио девайсами на сумму более 500 долларов (почти 40 тысяч рублей!), а также дополнительные призы — скидки, наушники, в том числе эти, и многое другое. Участвовать можно по этой ссылке.

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