Лучший робот-пылесос до 15 000 рублей? 360 SmartAI G50

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Роботов-пылесосов за последние несколько лет развелось столько, что даже не знаешь, какой выбрать. Есть модели за 50 тысяч рублей, есть за 15, и с первого взгляда они вообще ничем не отличаются: круглый корпус, основная щетка и по бокам, плюс зарядная база. Но если немного разобраться, понимаешь, что отличия есть, причем значительные. Поскольку переплачивать в наше время никто не хочет, расскажу, как не утонуть в ассортименте роботов-пылесосов и не прогадать с выбором, купив слишком дешевый или дорогой пылесос.

Пылесос

Выбрать робот-пылесос просто, если знать, как

Какой робот-пылесос выбрать

Большинство выбирают роботы-пылесосы только по трем критериям: цена, дизайн и настройка/управление с помощью мобильного приложения. Но если лет 7 назад управление с помощью приложения действительно было этакой «киллер-фичей» некоторых пылесосов, то сейчас этим никого не удивишь. Взять к примеру робот-пылесос 360 SmartAI G50: стоит меньше 15 000 рублей, а его можно программировать в приложении, просматривать историю уборок, менять настройки, удаленно запускать пылесос и многое другое. Раньше таким могли похвастаться только пылесосы Hi-End сегмента, которые и стоят соответствующе.

На что еще стоит обратить внимание? Прочность корпуса и его устойчивость к царапинам. Да-да, вы же не хотите, чтобы через 2-3 месяца весь передний бампер пылесоса превратился непонятно во что? Обычно, если покупать на Али, можно посмотреть отзывы к пылесосу с фотографиями от других покупателей, там это сразу будет видно.

360 SmartAI G50

Фото из отзывов к 360 SmartAI G50

Ну и главное, конечно, это набор функций. Но важно не их количество, а то, что пылесос умеет делать, и насколько это полезно. Например, в некоторых премиальных роботах-пылесосах сейчас есть камера, которая якобы распознает препятствия на полу и объезжает их. По сути датчики, расположенные по окружности устройства, делают то же самое. А переплата за камеру большая, почти в 2 раза.

Робот-пылесос 360 SmartAI G50

Рассмотрим, какие функции должны быть в современном роботе-пылесосе на примере 360 SmartAI G50. Во-первых, мощность. Лучше не меньше 2 000 Па, если больше — хорошо. У SmartAI G50 высокий показатель мощности до 2600 Па, есть разборная турбощетка для удобной чистки и контроль подачи жидкости.

360 SmartAI G50

Контроль подачи воды можно настроить в приложении

Во-вторых, пылесос должен иметь не только функцию сухой уборки, но и влажной. У 360 SmartAI G50 есть тряпочка и специальный резервуар объемом 300 мл, которого хватит на уборку площадью до 200 квадратных метров и даже больше. То есть по цене пылесоса вы по сути получаете «швабру», которая только сама будет мыть полы. Ползать с тряпкой или самому намывать пол шваброй не придется.

360 SmartAI G50

Устройство 2 в 1

Очень важно, чтобы пылесос был не только функциональным, но и компактным. У меня один раз один робот-пылесос, который не мог залезть под кровать, не хватало буквально нескольких миллиметров. Пришлось в итоге что-то придумать и слегка поднять опоры кровати, но это было жутко неудобно.

Ну и, конечно, у современного пылесоса должно быть многообразие режимов работы. Вот, какие режимы есть у 360 SmartAI G50:

  • 3 режима влажной уборки, чтобы защитить ваши деревянные полы, ковры и другие покрытия;
  • 8 режимов сухой уборки, включая уборку по спирали, зигзагом, авто и полную очистку дома;
  • 4 режима мощности: тихий, обычный, мощный и очень мощный.

Ко всему прочему у него расширенный отсек для пыли (510 мл), управление с помощью мобильного приложения и… возможность уборки в течение 120 минут, чего хватит на самый большой дом или квартиру. Пылесос может сам рассчитывать уровень заряда батареи, который необходим для завершения работы. Таким образом, он может зарядиться быстрее только для того, чтобы закончить уборку.

Ну и еще один немаловажный момент — расходники. Для 360 SmartAI G50 подойдут расходники, которые не трудно найти в официальном магазине 360 SmartAI с бесплатной доставкой по России и гарантией на пылесос. С некоторыми пылесосами иногда могут быть проблемы с покупкой тех или иных комплектующих вроде центральной щетки, но не с данным пылесосом. Это немаловажно, поскольку робот-пылесос покупается явно не до того момента, когда щетка приходит в негодность. Ее, как правило, достаточно заменить, и пылесос снова готов нести службу.

Кстати, если вы закажете пылесос 360 SmartAI G50 по этой ссылке, напишите сообщение продавцу «Подарок от AndroidInsider.ru». К пылесосу вам бесплатно добавят комплект расходников (основная щетка, фильтр, боковые щетки, влажная тряпочка), который обычно стоит 27 долларов.

Кто-то до сих пор считает, что робот-пылесос не может убираться так же хорошо, как обычный. Пылесосы 360 SmartAI доказывают, что это не так. Робот может убираться каждый день самостоятельно, в том числе когда вас нет дома. Так что если подумывали о покупке такого устройства, сейчас самое время. На робот-пылесос 360 SmartAI G50 действует специальная цена меньше 13 000 рублей. Достаточно самому почитать отзывы от реальных покупателей (по ссылке ниже), чтобы принять решение о покупке.

Узнать больше о пылесосе 360 SmartAI G50

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