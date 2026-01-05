10 самых мощных смартфонов в начале 2026 года

Рынок смартфонов находится в состоянии постоянного развития. Модели, которые считались очень мощными еще вчера, сегодня воспринимаются как данность, а завтра и вовсе останутся за бортом бенчмарков. Поэтому, пускай 2026 год только-только наступил, уже появился свежий рейтинг смартфонов AnTuTu. В него попали наиболее производительные решения, выпущенные на глобальном рынке. Какой смартфон оказался самым мощным — расскажем далее.

Новый рейтинг смартфонов AnTuTu

В лидерах рейтинга самых мощных смартфонов 2026 года предсказуемо находятся модели на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 — наиболее производительного мобильного чипа. Так как подобных устройств вышло немного, в списке из 10 лучших смартфонов встречаются решения на Dimensity 9500 — передовом чипе MediaTek, а также Snapdragon 8 Elite — процессоре Qualcomm для прошлогодних флагманов.

Место Смартфон Процессор Баллы AnTuTu 1 Red Magic 11 Pro Snapdragon 8 Elite Gen 5 4 002 199 2 iQOO 15 Snapdragon 8 Elite Gen 5 3 763 468 3 POCO F8 Ultra Snapdragon 8 Elite Gen 5 3 755 870 4 OnePlus 15 Snapdragon 8 Elite Gen 5 3 677 810 5 vivo X300 Pro Dimensity 9500 3 391 789 6 OPPO Find X9 Pro Dimensity 9500 3 375 202 7 iQOO Neo11 Snapdragon 8 Elite 3 204 218 8 OPPO Find X9 Dimensity 9500 3 177 977 9 iQOO 13 Snapdragon 8 Elite 3 153 349 10 POCO F8 Pro Snapdragon 8 Elite 3 104 754

Несмотря на использование одинаковых чипов, в четверке смартфонов на Snapdragon 8 Elite Gen 5 заметен разброс количества баллов AnTuTu. Он объясняется оптимизацией железа и работой системы охлаждения.

Какой смартфон самый мощный в 2026 году

Red Magic 11 Pro — самый мощный смартфон в начале 2026 года, и обладателем такого статуса он стал как раз за счет продвинутой системы охлаждения. В отличие от других моделей, игровое устройство использует полноценный вентилятор для снижения температуры процессора. А еще у него есть жидкостное охлаждение.

Поэтому остальные смартфоны на Snapdragon 8 Elite Gen 5, не говоря уже об устройствах на базе других чипсетов, отстают от Red Magic 11 Pro на несколько сотен тысяч баллов и являются менее мощными, проявляя себя хуже в играх.