10 самых мощных смартфонов в начале 2026 года

Рынок смартфонов находится в состоянии постоянного развития. Модели, которые считались очень мощными еще вчера, сегодня воспринимаются как данность, а завтра и вовсе останутся за бортом бенчмарков. Поэтому, пускай 2026 год только-только наступил, уже появился свежий рейтинг смартфонов AnTuTu. В него попали наиболее производительные решения, выпущенные на глобальном рынке. Какой смартфон оказался самым мощным — расскажем далее.
Новый рейтинг смартфонов AnTuTu
В лидерах рейтинга самых мощных смартфонов 2026 года предсказуемо находятся модели на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 — наиболее производительного мобильного чипа. Так как подобных устройств вышло немного, в списке из 10 лучших смартфонов встречаются решения на Dimensity 9500 — передовом чипе MediaTek, а также Snapdragon 8 Elite — процессоре Qualcomm для прошлогодних флагманов.
|Место
|Смартфон
|Процессор
|Баллы AnTuTu
|1
|Red Magic 11 Pro
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|4 002 199
|2
|iQOO 15
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|3 763 468
|3
|POCO F8 Ultra
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|3 755 870
|4
|OnePlus 15
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|3 677 810
|5
|vivo X300 Pro
|Dimensity 9500
|3 391 789
|6
|OPPO Find X9 Pro
|Dimensity 9500
|3 375 202
|7
|iQOO Neo11
|Snapdragon 8 Elite
|3 204 218
|8
|OPPO Find X9
|Dimensity 9500
|3 177 977
|9
|iQOO 13
|Snapdragon 8 Elite
|3 153 349
|10
|POCO F8 Pro
|Snapdragon 8 Elite
|3 104 754
Несмотря на использование одинаковых чипов, в четверке смартфонов на Snapdragon 8 Elite Gen 5 заметен разброс количества баллов AnTuTu. Он объясняется оптимизацией железа и работой системы охлаждения.
Какой смартфон самый мощный в 2026 году
Red Magic 11 Pro — самый мощный смартфон в начале 2026 года, и обладателем такого статуса он стал как раз за счет продвинутой системы охлаждения. В отличие от других моделей, игровое устройство использует полноценный вентилятор для снижения температуры процессора. А еще у него есть жидкостное охлаждение.
Поэтому остальные смартфоны на Snapdragon 8 Elite Gen 5, не говоря уже об устройствах на базе других чипсетов, отстают от Red Magic 11 Pro на несколько сотен тысяч баллов и являются менее мощными, проявляя себя хуже в играх.