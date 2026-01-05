10 самых мощных смартфонов в начале 2026 года

Герман Вологжанин

Рынок смартфонов находится в состоянии постоянного развития. Модели, которые считались очень мощными еще вчера, сегодня воспринимаются как данность, а завтра и вовсе останутся за бортом бенчмарков. Поэтому, пускай 2026 год только-только наступил, уже появился свежий рейтинг смартфонов AnTuTu. В него попали наиболее производительные решения, выпущенные на глобальном рынке. Какой смартфон оказался самым мощным — расскажем далее.

10 самых мощных смартфонов в начале 2026 года. Опубликован список самых мощных смартфонов на Android. Изображение: TechTablets. Фото.

Опубликован список самых мощных смартфонов на Android. Изображение: TechTablets

Новый рейтинг смартфонов AnTuTu

В лидерах рейтинга самых мощных смартфонов 2026 года предсказуемо находятся модели на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 — наиболее производительного мобильного чипа. Так как подобных устройств вышло немного, в списке из 10 лучших смартфонов встречаются решения на Dimensity 9500 — передовом чипе MediaTek, а также Snapdragon 8 Elite — процессоре Qualcomm для прошлогодних флагманов.

МестоСмартфонПроцессорБаллы AnTuTu
1Red Magic 11 ProSnapdragon 8 Elite Gen 54 002 199
2iQOO 15Snapdragon 8 Elite Gen 53 763 468
3POCO F8 UltraSnapdragon 8 Elite Gen 53 755 870
4OnePlus 15Snapdragon 8 Elite Gen 53 677 810
5vivo X300 ProDimensity 95003 391 789
6OPPO Find X9 ProDimensity 95003 375 202
7iQOO Neo11Snapdragon 8 Elite3 204 218
8OPPO Find X9Dimensity 95003 177 977
9iQOO 13Snapdragon 8 Elite3 153 349
10POCO F8 ProSnapdragon 8 Elite3 104 754

Несмотря на использование одинаковых чипов, в четверке смартфонов на Snapdragon 8 Elite Gen 5 заметен разброс количества баллов AnTuTu. Он объясняется оптимизацией железа и работой системы охлаждения.

Какой смартфон самый мощный в 2026 году

Red Magic 11 Pro — самый мощный смартфон в начале 2026 года, и обладателем такого статуса он стал как раз за счет продвинутой системы охлаждения. В отличие от других моделей, игровое устройство использует полноценный вентилятор для снижения температуры процессора. А еще у него есть жидкостное охлаждение.

Какой смартфон самый мощный в 2026 году. Это самый мощный смартфон на Android. Изображение: Tech Spurt. Фото.

Это самый мощный смартфон на Android. Изображение: Tech Spurt

Поэтому остальные смартфоны на Snapdragon 8 Elite Gen 5, не говоря уже об устройствах на базе других чипсетов, отстают от Red Magic 11 Pro на несколько сотен тысяч баллов и являются менее мощными, проявляя себя хуже в играх.

