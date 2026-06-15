Каждый раз, когда кто-то спрашивает меня, какой смартфон купить, я понимаю, что универсального ответа нет. Кому-то нужна камера, кому-то батарея на два дня, кому-то — чтобы смартфон тянул Andoroid 17, а кому-то — просто чтобы не разбился при падении с лестницы. Но есть одна вещь, которая объединяет все хорошие покупки: правильная цена. Я перерыл AliExpress и собрал десять смартфонов, которые прямо сейчас продаются заметно дешевле, чем в российской рознице. От складного флагмана до неубиваемого кирпича для бати — каждый закрывает свою задачу, и ни один не стоит космических денег.

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POCO F8 Ultra — взял вместо флагмана вдвое дороже

Есть такая категория смартфонов, которые на бумаге выглядят как ошибка в прайсе. POCO F8 Ultra — именно из таких. Внутри стоит Snapdragon 8 Elite Gen 5, батарея на 6500 мАч и экран, который по яркости и плавности не уступает аппаратам за сотню тысяч. Я взял его в январе и с тех пор это мой основной телефон — раньше носил Xiaomi 14, но POCO оказался шустрее и дольше живёт от зарядки.

Отдельно радует, что POCO не стали экономить на камере: основной модуль выдаёт детализированные снимки даже в сумерках, а быстрая зарядка наполняет батарею меньше чем за час. Оболочка HyperOS работает гладко, весь набор Google-сервисов на месте. Меньше чем за 50к рублей это просто наилучший выбор для тех, кто не привык переплачивать за бренд.

Цена: 46 800 рублей

Купить POCO F8 Ultra

Honor Magic V5 — я наконец попробовал складной смартфон

Складные смартфоны долго казались мне игрушкой для энтузиастов — дорого, хрупко, непонятно. Но Honor Magic V5 изменил моё мнение. Это один из самых тонких складных аппаратов на рынке: в сложенном состоянии он тоньше многих обычных смартфонов. Внутренний гибкий экран огромный и отлично подходит для работы с документами или просмотра видео, а версия 16/512 ГБ означает, что о нехватке памяти можно забыть надолго.

Другое дело, что за 85к рублей вы получаете устройство, которое в официальной российской рознице стоило значительно дороже. Камеры снимают достойно для своего класса, Android с оболочкой MagicOS работает стабильно, а сам аппарат приятно лежит в руке. Если давно хотели попробовать складной формат, но не были готовы отдавать за Samsung Galaxy Z Fold космические деньги — вот ваш вход в эту историю.

Цена: 85 500 рублей

Купить Honor Magic V2

OPPO Find X9 Ultra — камера, ради которой я вышел гулять

Тут главное — понимать, зачем вам смартфон за такие деньги. Если ответ «ради камеры» — OPPO Find X9 Ultra закрывает вопрос полностью. 10-кратный оптический зум снимает настолько детально, что результат сложно отличить от отдельной камеры. Ультраширокоугольный модуль собирает свет даже в сумерках, а партнёрство с Hasselblad — это не просто наклейка: цветопередача действительно отличается от конкурентов в лучшую сторону.

Я таскаю его с собой уже третью неделю и за это время накопил больше удачных кадров, чем за полгода на предыдущем телефоне. Раньше открывал камеру и думал «ну ладно, и так сойдёт» — теперь реально ищу, что бы ещё снять. Экран яркий, производительность на уровне топа, зарядка быстрая. Да, 80к — это серьёзная сумма, но в российских магазинах этот аппарат стоит еще дороже.

Цена: 81 600 рублей

Купить OPPO Find X9 Ultra

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OnePlus Turbo 6V — забыл, где лежит повербанк

Знаете эту проблему, когда телефон умирает к обеду, и весь день ты привязан к розетке или повербанку? Я с этим мучился долго, пока не попробовал OnePlus Turbo 6V с его батареей на 9000 мАч. Это не опечатка — девять тысяч. Купил в феврале, и с тех пор заряжаю раз в полтора дня при активном использовании. Повербанк переехал в ящик стола.

При этом за 20 550 рублей вы получаете не просто «батарейку с экраном». Экран здесь AMOLED, яркий и плавный, процессор справляется с любыми повседневными задачами, а OxygenOS — одна из самых приятных Android-оболочек, без лишнего мусора. Для тех, кто устал носить с собой зарядку и кабель, — это, пожалуй, самое практичное решение в своей ценовой категории.

Цена: 20 550 рублей

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HONOR 600 — на солнце видно лучше, чем у многих флагманов

Именно поэтому я люблю копаться в новинках: иногда за вменяемые деньги попадается что-то по-настоящему интересное. HONOR 600 — как раз такой случай. Экран с пиковой яркостью 8000 нит — на летнем солнце видно всё без козырька и прищура. Батарея на 7000 мАч держит полтора-два дня, а основная камера на 200 Мп выдаёт снимки с запасом детализации для кропа.

Я получил его в оранжевом корпусе прошлым летом и реально поймал себя на мысли, что стал реже доставать рабочий iPhone. На жаре HONOR не перегревается, NFC работает с Google Pay, а оболочка MagicOS не раздражает. По факту это серьёзный конкурент аппаратам, которые в рознице стоят в полтора раза дороже.

Цена: 31 000 рублей

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Nothing Phone 4a — реально красивый смартфон на Андроид

Бывает, берёшь смартфон в руки — и чувствуешь, что его делали люди, которым не всё равно. Nothing Phone 4a — ровно про это. Прозрачная задняя панель с фирменной глиф-подсветкой, гибкий AMOLED-экран с отличной цветопередачей, чистый Android-интерфейс Nothing OS без лишнего мусора. Qualcomm внутри обеспечивает плавную работу, а камера снимает честно — без агрессивной обработки, которая превращает лица в пластик.

При всех недостатках бюджетного сегмента — здесь их минимум. Экран не тусклый, динамик не хрипит, корпус не скрипит. За 28 тысч рублей это один из немногих смартфонов, который хочется показывать, а не прятать в чехол. Если для вас важны не только характеристики, но и ощущения от устройства — присмотритесь.

Цена: 28 100 рублей

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Realme 15 — хороший телефон для мамы или бабушки

Когда родственники просят подобрать телефон, требования обычно простые: чтобы экран был большой, батарея долго жила, а ничего не тормозило. Realme 15 попадает ровно в эту задачу. Большой AMOLED-экран — шрифт можно поставить покрупнее, и всё равно будет красиво. Аккумулятор на 7000 мАч держит два дня звонков и мессенджеров, а быстрая зарядка на 80 Вт восполняет запас за час с небольшим.

Раньше я покупал родне бюджетные Samsung, но Realme за последние пару лет заметно подтянулся по качеству. Оболочка Realme UI на базе Android понятная и нешумная, Google-сервисы работают из коробки. За 18 000 рублей — отличный вариант, если нужен надёжный смартфон для человека, который не хочет разбираться в настройках.

Цена: 18 000 рублей

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Samsung Galaxy A17 — стал моим запасным и остался

Иногда лучшие покупки случаются случайно. Заказал Samsung Galaxy A17 со скидкой, просто чтобы был запасной телефон в ящике. А потом основной аппарат вышел из строя — и Samsung внезапно стал рабочей лошадкой. AMOLED-экран здесь приятный даже по меркам более дорогих устройств, камера снимает ровно и без пересветов, а самое важное — Samsung обещает обновления до 2029 года, то есть аппарат не устареет программно.

Главная сила Galaxy A-серии — предсказуемость. Вы знаете, что получите: стабильный One UI на Android, Samsung Pay, нормальную связь и без сюрпризов. Если нужен смартфон, который просто работает и не заставляет думать, — вот он.

Цена: 10 500 рублей

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Смартфон до 10 000 рублей тысяч с eSIM

Вот честно: когда я увидел, что за неполные девять тысяч дают AMOLED-экран, 256 ГБ памяти и Snapdragon 6 Gen 1, то решил, что где-то подвох. Заказал этот смартфон, получил — и подвоха не нашёл. Экран действительно яркий и контрастный, памяти хватит на всё, а процессор тянет даже тяжёлые приложения без заметных подтормаживаний.

Для дочери, для второго телефона, для пожилых родственников — за 9к рублей это лучшее, что можно найти. Раньше в этом ценнике приходилось мириться с мутным IPS и 64 гигабайтами, на которые влезает полтора приложения. Теперь — нет. Google-сервисы на месте, глобальная прошивка с русским языком, никаких танцев с бубном при настройке.

Цена: 9 100 рублей

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Blackview BL7000 — купил отцу, звонит реже с жалобами

Отцу нужен телефон, который переживёт падение с верстака, дождь на рыбалке и карман, набитый ключами. Обычные смартфоны у него долго не жили — я менял ему экран дважды за год. Потом взял Blackview BL7000 прошлой осенью и с тех пор ни одного звонка «у меня опять всё разбилось». Защита IP68/IP69K и MIL-STD-810H — это не маркетинговые буквы, а реальная броня.

При этом внутри — не позавчерашнее железо. 8 ГБ оперативки, 256 ГБ хранилища, большой яркий экран, батарея, которая держит по два дня. Глобальная версия с русским языком и Google-сервисами — включил и пользуешься. За 13 780 рублей — идеальный подарок для человека, который обращается с телефоном примерно как с молотком. И нет, это не обидно — это практично.

Цена: 13 780 рублей

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