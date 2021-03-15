11 телефонов, которые точно выйдут в этом году. Google спалилась

Самое неприятное — это ждать! При этом ждать иногда приходится довольно долго. Особенно, когда речь заходит о смартфоне, а ты не просто ради интереса хочешь узнать, выпустят его или нет, а думаешь, покупать тебе сейчас другой или стоит набраться терпения. В этой ситуации информация, которая иногда ускальзывает от Google, дает четкое представление о том, что будет и стоит ли ждать. На этот раз компания ”спалила” сразу 10 смартфонов, которые выйдут совсем скоро. На самом деле их было 23, но большая часть из них уже вышла, поэтому осталось дождаться меньше половины. Давайте посмотрим на этот список. В нем наверняка есть что-то, что привлечет ваше внимание.

Новые смартфоны на Android

О новых смартфонах, которые пока не объявлены, но выйдут совсем скоро, Google дала нам узнать из обновления ARCore. Новинки попали в список устройств, которые поддерживают работу с ARCore.

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Обновленный документ поддержки платформы дополненной реальности Google, впервые замеченный 9to5Google, содержал ссылки на неизданные Android-телефоны восьми производителей. Полное обновление добавило в список 23 устройства, большинство из которых уже выпущены. Однако были некоторые новые модели, которые еще не увидели свет.

Какие Android-смартфоны выйдут в 2021 году

Asus Zenfone 8 Flip

LG Stylo 7

Motorola Moto G100

Oppo Reno 5A

Oppo Reno 5 Pro Plus 5G Bosch

Realme 8 Pro

Samsung A52 4G

Samsung A72 4G

Samsung A82 5G

TCL 20 Pro 5G

ZTE Z6650S

Какими будут новые смартфоны

Некоторые телефоны выделяются в этом списке больше, чем другие. Например, Zenfone 8 Flip. Нам не только не говорили, когда его можно будет купить, но и вообще не рассказывали об этой модели. Проще говоря, его еще даже не анонсировали. Тем временем смартфон может стать следующим флагманом Asus с процессором Snapdragon 888. Конечно, его название также предполагает, что в нем, скорее всего, будет установлена ​​такая же необычная камера, как и в серии Zenfone 7. Впервые ее представили в модели ASUS Zenfone 6, но с тех пор она так и не стала массовой, зато компания крепко держится за эту концепцию.

Таким необычным был Asus Zenfone 6 в свое время:

Также у нас есть отсылка к новому Moto G100. Считается, что телефон является глобальной моделью Motorola Edge S с процессором Snapdragon 870. Этот чипсет вышел как актуализированная версия прошлогоднего 865-го. Конечно, это не топовый 888-ой, но тоже достойный, а главное, недорогой процессор.

Realme 8 Pro также появился в списке. Про него мы уже знаем, что компания планирует выпустить его 24 марта, чтобы противостоять устройствам серии Redmi Note 10. А вот OPPO Reno 5 Pro Plus 5G Bosch может быть выпущен не как новое устройство, а как отдельная серия существующего OPPO Reno 5 Pro Plus 5G.

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Есть в списке и новинки от Samsung, которые пока не были анонсированы, но при этом много раз просачивались в видео утечек и намеков. Естественно, они по традиции будут запущены в рамках мероприятия, которое будет проходить под вывеской Unpacked. Более подробно об этом мы сможем узнать в течение ближайших недель.

Ошибка Google

Как и ожидалось, после того, как обновленный список был обнаружен, Google незамедлительно удалила из него все 23 недавно добавленных устройства. Вероятнее всего, что компания просто поспешила и кто-то из сотрудников не отследил, вышли ли модели или их еще только стоит дождаться.

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Учитывая количество смартфонов на рынке, допустить такую ошибку вполне возможно. Новинки появляются каждую неделю и некоторые сбои в публикации информации возможны. Впрочем, это не оправдывает того, кто виноват в утечке. Маловероятно, что это будет иметь какие-то последствия для Google, но ситуация все равно довольно неприятная.

Производители до последнего держат новые модели в секрете, стараясь не допускать утечек, а тут их сдают, что называется ” с потрохами”. Пусть это и не тот случай, когда компании могут возмутиться и отказаться от работы с Google, но ее специалистам все равно стоит быть внимательнее.

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Я уже сказал, что сейчас информацию убрали с официального сайта, но она обязательно появится на нем позже. Теперь случится это уже после официального анонса новых устройств. По крайней мере, так должно быть, и производители на это очень надеятся.