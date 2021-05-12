14 дней без подзарядки и защита от воды до 50 метров: Mibro Color — убийца Honor Band 6?

Раньше для того, чтобы получить фитнес-браслет, который умеет определять уровень кислорода в крови, нужно было покупать дорогущие часы или специализированное устройство. Но сейчас технологии шагнули вперед настолько, что достаточно иметь в кармане 50 долларов и можно взять не просто фитнес-трекер без дисплея, а умные часы, с мониторингом различных показателей здоровья, включая SpO2, влагозащитой и временем автономной работы до 14 дней! Звучит нереально? Mibro Color, которые вышли буквально несколько дней назад, как раз такие часы.

Характеристики Mibro Color

Одна из главных особенностей новых Mibro Color — возможность работы до двух недель без подзарядки. Каким образом? Не всегда нужно использовать умные часы для уведомлений или отслеживания тренировок, и в этом случае можно активировать базовый режим часов. Он отличается пониженным энергопотреблением, поэтому часы не придется заряжать каждый день.

Еще одна фишка касается защиты от воды. Эти часы можно не просто погружать на глубину до 1 метра, как другие подобные устройства, производитель заявляет защиту от воды 5 ATM, то есть аж до 50 метров! Вы вряд ли будете заплывать так глубоко, но зато вообще без всяких опасений сможете использовать Mibro Color в бассейне.

Также в часы встроен датчик определения уровня кислорода в крови — в наше время, когда пандемия то отступает, то снова наступает, это действительно полезное дополнение, поскольку помогает выявить один из признаков наличия коронавируса.

Не говоря о том, что это просто крутые часы, которые здорово выглядят и выполнены из металла и пластика.

Что выбрать — Mibro Color или Honor Band 6?

Чтобы ответить на этот вопрос, лучше всего сравнить эти устройства лицом к лицу, а заодно с другими конкурентами, в том числе с Mibro Air.

Мало того, что у Mibro Color больше экран, так у него еще и лучше время автономной работы (до 14 дней в режиме часов). Остальные характеристики схожи с Honor Band 6: наличие датчика SpO2, мультиязычность, работа с мобильным приложением. Кроме цены — 50 долларов против 34.99 долларов за Mibro Color. Так зачем платить больше?

Где купить Mibro Color

Выгоднее всего не дожидаться, когда эти часы завезут в Россию перекупщики, а купить в магазине YouPin на AliExpress, где Mibro Color уже продается. Помимо самих часов, там можно сразу заказать защитное стекло или ремешки разного цвета.

А главное — несмотря на то, что Mibro Color и так стоит дешево, в этом магазине можно воспользоваться промокодом ZMIBROCOLOR и еще уменьшить цену!

Сложно сказать точно, что это — трекер или часы — но устройство может круглосуточно вести мониторинг состояния здоровья. Это очень полезно в наше непростое время. Остается добавить только, что имеет Bluetooth 5.0, все необходимые датчики и 15 режимов тренировки.

Сам по себе гаджет достоин того, чтобы обратить на него внимание. Тем более, при цене 4 000 рублей и с таким большим экраном. Наконец-то это стало реальностью и нам не приходится мириться с рамками.

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