3 самых интересных смартфона realme в 2026 году, которые реально удивляют

Компания realme не первый год присутствует на рынке, но все это время остается в тени более именитых Apple, Samsung и Xiaomi. Однако производитель из Поднебесной, в отличие от своих конкурентов, не боится делать по-настоящему прорывные устройства. Эта компания может выпустить модель с рекордным аккумулятором, недорогой камерофон и даже топовый флагман, подтверждением чего выступают 3 самых интересных смартфона realme в 2026 году.

realme P4 Power — смартфон с батареей 10001 мАч

После появления кремний-углеродных аккумуляторов многие производители смартфонов ринулись наращивать АКБ. Так, в России сейчас пользуется популярностью iQOO Z10 с батареей на 7300 мАч. Однако новый realme P4 Power бьет этот рекорд одной левой, предлагая сразу 10001 мАч.

Имея аккумулятор впечатляющей емкости, которой хватит на сутки непрерывного гейминга и работы в режиме навигатора, смартфон realme P4 Power обладает привычными габаритами с толщиной корпуса 9 мм и весом 219 граммов. Даже не верится, что китайцы смогли уместить батарею, сопоставимую с повербанком, в такой моноблок. Но это так.

Цена: от 25 656 ₽

Купить realme P4 Power

Помимо рекордной батареи realme P4 Power имеет оптимальный баланс характеристик с AMOLED-экраном, хорошей камерой с оптической стабилизацией и шустрым процессором Dimensity 7400.

Недорогой камерофон realme 16 Pro+

При этом realme делает упор далеко не только на аккумуляторы. Так, realme 16 Pro+ является одним из немногих примеров настоящего камерофона до 30000 рублей.

Обычно за эти деньги производители смартфонов готовы предложить лишь неплохую главную камеру, как у REDMI Note 15 Pro+, но realme дает больше, дополняя основу перископным телевиком с 3.5-кратным оптическим и 120-кратным цифровым зумом, а еще 50-мегапиксельную фронталку с автофокусом.

Цена: от 28 065 ₽

Купить realme 16 Pro+

Остальные характеристики realme 16 Pro+ тоже не подводят. Тут тебе и AMOLED-экран с частотой 144 Гц, и мощный процессор Snapdragon 7 Gen 4, и большой аккумулятор на 7000 мАч. Так что рекомендовать realme 16 Pro+ можно далеко не только мобильным фотографам.

realme GT 8 Pro — лучший флагман на Android

Наконец, в линейке смартфонов производителя есть лучший флагман на Android по соотношению цены и характеристик. Это realme GT 8 Pro, который отличается дизайном со сменным блоком камеры и топовой начинкой.

Если процессор, то только самый мощный Snapdragon 8 Elite Gen 5. Если камера, то с 200-мегапиксельным перископом и пресетами от японцев из RICOH. Если аккумулятор, то сразу на 7000 мАч со 120-ваттной зарядкой в комплекте.

Цена: от 61 943 ₽

Купить realme GT 8 Pro

Помимо топовой начинки realme GT 8 Pro предлагает полный набор флагманских фишек от влагозащиты корпуса и поддержки беспроводной зарядки до ультразвукового сканера отпечатков в экране и технологии eSIM.