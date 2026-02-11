3 самых интересных смартфона realme в 2026 году, которые реально удивляют

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин

Компания realme не первый год присутствует на рынке, но все это время остается в тени более именитых Apple, Samsung и Xiaomi. Однако производитель из Поднебесной, в отличие от своих конкурентов, не боится делать по-настоящему прорывные устройства. Эта компания может выпустить модель с рекордным аккумулятором, недорогой камерофон и даже топовый флагман, подтверждением чего выступают 3 самых интересных смартфона realme в 2026 году.

3 самых интересных смартфона realme в 2026 году, которые реально удивляют. Прорывные смартфоны, способные удивить. Фото.

Прорывные смартфоны, способные удивить

realme P4 Power — смартфон с батареей 10001 мАч

После появления кремний-углеродных аккумуляторов многие производители смартфонов ринулись наращивать АКБ. Так, в России сейчас пользуется популярностью iQOO Z10 с батареей на 7300 мАч. Однако новый realme P4 Power бьет этот рекорд одной левой, предлагая сразу 10001 мАч.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Имея аккумулятор впечатляющей емкости, которой хватит на сутки непрерывного гейминга и работы в режиме навигатора, смартфон realme P4 Power обладает привычными габаритами с толщиной корпуса 9 мм и весом 219 граммов. Даже не верится, что китайцы смогли уместить батарею, сопоставимую с повербанком, в такой моноблок. Но это так.

realme P4 Power — смартфон с батареей 10001 мАч. Таких аккумуляторов еще не было. Изображение: realme. Фото.

Таких аккумуляторов еще не было. Изображение: realme

Цена: от 25 656 ₽

Купить realme P4 Power

Помимо рекордной батареи realme P4 Power имеет оптимальный баланс характеристик с AMOLED-экраном, хорошей камерой с оптической стабилизацией и шустрым процессором Dimensity 7400.

Недорогой камерофон realme 16 Pro+

При этом realme делает упор далеко не только на аккумуляторы. Так, realme 16 Pro+ является одним из немногих примеров настоящего камерофона до 30000 рублей.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Обычно за эти деньги производители смартфонов готовы предложить лишь неплохую главную камеру, как у REDMI Note 15 Pro+, но realme дает больше, дополняя основу перископным телевиком с 3.5-кратным оптическим и 120-кратным цифровым зумом, а еще 50-мегапиксельную фронталку с автофокусом.

Недорогой камерофон realme 16 Pro+. Настоящий камерофон за недорого. Изображение: realme. Фото.

Настоящий камерофон за недорого. Изображение: realme

Цена: от 28 065 ₽

Купить realme 16 Pro+

Остальные характеристики realme 16 Pro+ тоже не подводят. Тут тебе и AMOLED-экран с частотой 144 Гц, и мощный процессор Snapdragon 7 Gen 4, и большой аккумулятор на 7000 мАч. Так что рекомендовать realme 16 Pro+ можно далеко не только мобильным фотографам.

realme GT 8 Pro — лучший флагман на Android

Наконец, в линейке смартфонов производителя есть лучший флагман на Android по соотношению цены и характеристик. Это realme GT 8 Pro, который отличается дизайном со сменным блоком камеры и топовой начинкой.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Если процессор, то только самый мощный Snapdragon 8 Elite Gen 5. Если камера, то с 200-мегапиксельным перископом и пресетами от японцев из RICOH. Если аккумулятор, то сразу на 7000 мАч со 120-ваттной зарядкой в комплекте.

realme GT 8 Pro — лучший флагман на Android. Этот флагман позволяет менять оформление камеры. Изображение: realme. Фото.

Этот флагман позволяет менять оформление камеры. Изображение: realme

Цена: от 61 943 ₽

Купить realme GT 8 Pro

Помимо топовой начинки realme GT 8 Pro предлагает полный набор флагманских фишек от влагозащиты корпуса и поддержки беспроводной зарядки до ультразвукового сканера отпечатков в экране и технологии eSIM.

Теги
Новости по теме
Когда выйдет OnePlus 15T, и каким будет самый крутой компактный флагман на Android
Новая пошлина в России: смартфоны из Китая опять подорожают. Когда и насколько?
Смартфоны каких производителей самые популярные в России и мире
Лонгриды для вас
Планшет с батареей на 30000 мАч меня реально впечатлил. Здесь полный фарш со встроенным проектором

Когда кому-то начинает казаться, будто планшет — совершенно бесполезное и скучное устройство, в дверь стучат китайцы, доказывая, что любая, казалось бы, привычная вещь может быть удивительной и чрезвычайно практичной. Мастера из Поднебесной уже впечатлили весь мир своими смартфонами, а теперь настал черед более крупной «рыбы». Такой, как планшет Blackview Active 12 Pro. Это новая модель в защищенном корпусе, обладающая чумовыми характеристиками и несколькими особенностями, которые способны заставить любого стороннего наблюдателя разинуть рот со словами: «А что, так можно было»?

Читать далее
Робот-пылесос, который все делает сам: нашли на Ozon модель Redroad R10 за смешные деньги

В современной жизни хочется не очень хочется тратить время на рутину, тем более что времени порой не хватает не только на отдых, но даже на общение с семьей. Но как сделать, чтобы бытовые задачи решались без напоминаний и постоянного контроля? Под такую философию был создан робот-пылесос Redroad R10. Это не просто устройство для поддержания чистоты в комнате, а полноценный домашний помощник, который берет уборку на себя от начала и до конца. А цена на него сейчас прямо смешная.

Читать далее
Самый брутальный смартфон для настоящего мужика. Обзор огромного Oscal Tank 1

Когда впервые взял в руки Oscal Tank 1, первое ощущение было неоднозначным. Он просто огромный. Весит примерно 640 граммов, по размеру в разы больше iPhone Pro Max, внешне выглядит так, что его можно кидать в стену, если её надо сломать… Я понимал, что вряд ли его можно назвать устройством на каждый день, но это не недостаток, а особенность, к которой можно привыкнуть, но, забегая вперед, скажу, что на каждый день я бы себе такой и не купил. Вот только у меня готовилось мотопутешествие, в котором всегда есть проблемы с зарядкой смартфона из-за постоянной работы навигатора и музыки, и поиска сети. Поэтому появление именно такого тестового образца оказалось как никогда кстати. А что из этого получилось, я сейчас и расскажу.

Читать далее
Новости партнеров
Как хруст в шее может стать причиной инсульта: реальная история
Как хруст в шее может стать причиной инсульта: реальная история
Где купить оригинальную технику Apple и Dyson в подарок на 14 февраля
Где купить оригинальную технику Apple и Dyson в подарок на 14 февраля
Биткоин опустился до 67 тысяч долларов. В чём причина слабости рынка криптовалют?
Биткоин опустился до 67 тысяч долларов. В чём причина слабости рынка криптовалют?