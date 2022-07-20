3 серьезных причины не покупать дорогой телефон в 2022 году

Нынешний год пока складывается не лучшим образом для производителей смартфонов: продажи в мире упали на 9%. Это связано со многими вещами, например, с нехваткой компонентов, инфляцией и усложнившейся логистикой. Одними из самых пострадавших стали дорогие смартфоны — сейчас покупатели присматривают более доступные модели. Собирались взять свеженький флагман? Похоже, не сегодня. Или не в этом году. Серьезно, а не лучше ли сэкономить деньги и взять модель подешевле? Сегодня постараемся объяснить, почему не стоит покупать дорогой телефон в 2022 году и есть ли смысл брать новое устройство вообще.

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Цены на смартфоны в 2022

У некоторых смартфонов, например, Xiaomi и Samsung есть своя фишка: после анонса на них устанавливают заведомо высокую цену, поэтому кажется, что устройства стоят непомерных денег. Но мы давно поняли, что происходит потом: цена быстро падает, поэтому год спустя флагман уже продается чуть ли не в два раза дешевле. Samsung Galaxy Z Flip 3 — тому явное подтверждение.

А сейчас и вовсе не стоит гнаться за новинками: проблема в том, что курсы валют постоянно трясет, поэтому цены на смартфоны меняются чуть ли не ежедневно. Например, iPhone 13 Pro, который в конце прошлого года стоил около 100 тысяч рублей, в начале марта подорожал чуть ли не до 120 тысяч, а не так давно цена опустилась до 70 тысяч рублей с небольшим. Кстати, сейчас флагман от Apple подорожал — теперь его можно найти в районе 80 тысяч рублей. Согласитесь, обидно покупать телефон по одной цене, а через пару недель узнать, что он подешевел сильнее, чем за весь прошлый год?

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Некоторые видят в смартфоне способ вложить деньги и потом немного подзаработать. Кстати, именно из-за этого возник ажиотаж, приведший к дефициту смартфонов в начале марта. К сожалению, подороже перепродать смартфон нельзя: я знаю много случаев, когда смартфоны приобретались впрок, но по завышенной цене их продать не удавалось. Рано или поздно цены все равно начнут падать — этого и ждут покупатели. Да и сам смартфон — вещь, которая очень быстро устаревает, даже если речь идет об iPhone: устройства от Apple легче перепродать, но они тоже имеют свойство обесцениваться, а если на это накладываются колебания курсов валют, то есть все шансы остаться ни с чем.

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Камеры в смартфонах

У современных моделей телефонов есть одна общая черта — они все фотографируют хорошо. Несмотря на цену, размер дисплея и процессор, все смартфоны делают хорошие фотки, которые не стыдно запостить в соцсети или показать друзьям. Не верите? Прочитайте нашу статью про недорогой Samsung и присмотритесь к качеству снимков! Камеры в телефонах достигли своего потолка: бесконечно множить мегапиксели уже нет смысла, цифры не впечатляют и не всегда влияют на качество снимка, поэтому производители стали прокачивать алгоритмы и машинное обучение.

Это, кстати, знаменитая фишка Apple, которой она часто пользуется: впрочем, сложно сказать, появились ли серьезные отличия между камерами iPhone SE 2020 и SE 2022. Так что, если хотели сменить свой Xiaomi Mi 11 Ultra на 12S Ultra, серьезно задумайтесь, есть ли в этом смысл.

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Недостатки современных телефонов

Топовые флагманы не безупречны: если думаете, что новый смартфон за кругленькую сумму будет работать идеально, то сильно ошибаетесь. Свежий чип может на деле оказаться не таким шустрым — повезет, если проблема носит системный характер, не связанный с архитектурой процессора или внутренней компоновкой смартфона. Добавьте к этому повышенное потребление энергии, проблемы с камерой (привет, Xiaomi 12) или с качеством приема сигнала. Интересно и то, что выявляться проблемы начинают только на старте продаж и некоторые производители предпочитают закрывать на них глаза.

Кроме того, бюджетные смартфоны и флагманы стали очень похожи внешне: в доступных моделях используют похожие материалы отделки, AMOLED-экраны, а еще круче, когда корпус недорогого смартфона сделан из пластика, но имеет приятный оттенок, которого сложно достичь в дорогих моделях из керамики или стекла. Возможно, при ближайшем рассмотрении это и выглядит дешево, зато не придется тратиться на ремонт, если уроните его на асфальт: стоимость замены задней панели iPhone 13 Pro обойдется почти в половину стоимости смартфона!

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Еще один момент: многие считают, что дорогой телефон — это статусная вещь, по которой, можно сказать, встречают человека. Но это не так: в 2022 году смартфоном уже не удивить — купить такой же себе может каждый. А времена, когда дорогой флагман привлекал внимание посетителей ресторана, лежа на столе, давно позади. В конце концов, какой смысл в покупке дорогого флагмана, если он все равно упакован в плотный чехол черного цвета?