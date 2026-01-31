4 крутых смартфона, которые стоит купить вместо культового Samsung Galaxy A56

Артем Сутягин

Линейка Galaxy A от Samsung — одна из самых популярных среди доступных Android-смартфонов. Недавно представленный Galaxy A56 5G с его приличными характеристиками, современным дизайном и невысокой ценой казался бы очевидным выбором. Однако реальность оказалась иной. При детальном изучении выясняется, что смартфон имеет посредственную производительность, не получил беспроводную зарядку и оснащен не самой хорошей камерой. Но главная проблема A56 заключается в том, что конкуренты предлагают значительно больше за те же деньги или даже дешевле.

4 крутых смартфона, которые стоит купить вместо культового Samsung Galaxy A56. Это Samsung Galaxy A56. Он хороший, но не идеальный. Изображение: Hi-Tech Mail.

Это Samsung Galaxy A56. Он хороший, но не идеальный. Изображение: Hi-Tech Mail

Google Pixel 9a — лучший за свои деньги

Секрет Pixel 9a в том, насколько хорошо Google проработала каждый аспект повседневного использования устройства. Дизайн удобный и практичный — выступающий блок камеры отсутствует. Все камеры отлично справляются со своими задачами, чип Tensor G4 показывает достойную производительность, автономность на высоте, а программное обеспечение Google просто выдающееся. И да, здесь есть беспроводная зарядка.

Google Pixel 9a — лучший за свои деньги. Google Pixel 9a. Фото.

Google Pixel 9a.

У Pixel 9a нет какой-то одной выдающейся характеристики, которая выделяла бы его на фоне конкурентов. Но когда начинаешь пользоваться телефоном и видишь, как гармонично все работает вместе, понимаешь, почему он настолько хорош. Конечно, идеальным его не назовешь — скорость зарядки медленнее, чем у Galaxy A56 5G, и отсутствуют некоторые AI-функции, доступные в более дорогих Pixel.

Тем не менее, за свою цену Pixel 9a максимально близок к идеалу среди среднебюджетных Android-устройств. Выбирать Galaxy A56 5G вместо него было бы странным решением.

Samsung Galaxy S25 FE — более мощный Samsung

Если желание остаться с Samsung непреодолимо, Galaxy S25 FE станет значительно лучшим выбором, чем A56 5G. Это в целом более совершенное устройство, и благодаря частым распродажам и скидкам его можно приобрести по той же цене или даже дешевле, чем A56.

По производительности чипсет Exynos 2400 в S25 FE кардинально превосходит Exynos 1580 в A56 — как по мощности процессора, так и по графике. S25 FE также имеет больше оперативной памяти и значительно более быструю память, что делает его очевидным выбором для тех, кому важна плавная и быстрая работа.

Samsung Galaxy S25 FE — более мощный Samsung. Samsung Galaxy S25 FE. Фото: techjuice.pk. Фото.

Samsung Galaxy S25 FE. Фото: techjuice.pk

Дополнительные преимущества включают специализированную телефото-камеру (которой нет у A56), более надежную степень защиты IP68, беспроводную зарядку, запись видео в разрешении 8K против 4K и более современные стандарты Wi-Fi и Bluetooth. И пусть цена S25 FE чуть выше, но часто его можно встретить со скидками. А значит, его можно рассматривать к покупке.

OnePlus 13R — отличное соотношение цены и качества

OnePlus 13R, несомненно, одно из самых выгодных предложений среди смартфонов 2025 года. Даже спустя год после выхода и замены на OnePlus 15R, модель 13R остается невероятно удачной покупкой и естественной альтернативой Galaxy A56.

При прямом сравнении OnePlus 13R с Galaxy A56 победитель очевиден. Чип Snapdragon 8 Gen 3 значительно производительнее, 16 ГБ оперативной памяти превосходят скромные 6 ГБ у A56, а базовый объем накопителя составляет 256 ГБ вместо 128 ГБ. У 13R также есть телефото-камера, более емкая батарея и значительно более быстрая проводная зарядка.

OnePlus 13R — отличное соотношение цены и качества. OnePlus 13R. Изображение: iXBT.com. Фото.

OnePlus 13R. Изображение: iXBT.com

Хотя 13R технически снят с производства, его все еще можно найти у некоторых продавцов. Розничная цена снова выше, чем у Galaxy A56, но такая разница вполне оправдана возможностями устройства. И да, тут тоже иногда бывают скидки.

Nothing Phone 3a Pro — уникальный дизайн и современные технологии

Nothing Phone 3a Pro — действительно надежный Android-смартфон. Хотя он не настолько совершенен, как Pixel 9a, это гораздо более интересный выбор по сравнению с Galaxy A56.

Дизайн сразу привлекает внимание. Огромный выступ камеры, прозрачная задняя панель и светодиодные полосы делают Nothing Phone 3a Pro самым уникальным по внешнему виду устройством в этом списке. Камерный блок содержит весьма достойные сенсоры — значительно лучше, чем у A56. Nothing Phone также предлагает более быструю зарядку, чистое программное обеспечение и несколько действительно полезных AI-функций.

Nothing Phone 3a Pro — уникальный дизайн и современные технологии. Ну красив же. Изображение: The Guardian. Фото.

Ну красив же. Изображение: The Guardian

Это делает Nothing Phone 3a Pro интересным выбором. Особенно, если надоел бесконечный поток одинаковых смартфонов, которые вообще не запоминаются. В общем, по сумме показателей это отличный смартфон, который точно можно рассматривать к покупке.

Samsung выпустила Galaxy Z TriFold — первый смартфон компании, раскладывающийся в 10-дюймовый планшет

Первые складные смартфоны казались экспериментом, но индустрия движется дальше. Производители ищут новые форматы, которые способны заменить привычные устройства и открыть для пользователей дополнительные сценарии работы. Samsung стала одной из компаний, которые продвигают эту идею быстрее всего, и теперь она представила модель, которая меняет само представление о складных устройствах. Речь идет о Galaxy Z TriFold. Это первый коммерческий смартфон компании с двумя линиями сгиба и тремя экранами. Устройство открывается как полноценный планшет с диагональю 10 дюймов, а в сложенном состоянии превращается в классический моноблок с экраном 6.5 дюйма.

Стали известны многие характеристики Samsung Galaxy S26 Ultra

Надвигающийся релиз Samsung Galaxy S26 Ultra продолжает обрастать подробностями благодаря новым утечкам. Проверенные источники информации все чаще делятся разными интересными утечками. На этот раз у нас есть не просто какие-то там рассуждения, а макет устройства, основанным на слитых размерах. Заодно теперь мы знаем точные габариты, которые будет иметь новый смартфон.

OnePlus представила смартфоны Turbo 6 с аккумуляторами на 9000 мА*ч. Их можно купить дешевле 30 тысяч рублей

Компания OnePlus показала новую линейку смартфонов Turbo 6. И главная новость здесь не экраны и не процессоры, а огромная батарея. Если вы хотите смартфон, который можно долго не заряжать, то этот вариант точно стоит взять на заметку. Аккумуляторы у этих моделей совсем не такие, как у большинства устройств на рынке.

Apple пообещала в 2026 показать инновации, о которых мы даже не мечтали. Что она имеет в виду
Рост золота и неопределённость с регулированием в США: как новые тренды повлияют на крипту?
Почему от запаха еды хочется есть, даже если вы не голодны
