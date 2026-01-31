4 крутых смартфона, которые стоит купить вместо культового Samsung Galaxy A56

Линейка Galaxy A от Samsung — одна из самых популярных среди доступных Android-смартфонов. Недавно представленный Galaxy A56 5G с его приличными характеристиками, современным дизайном и невысокой ценой казался бы очевидным выбором. Однако реальность оказалась иной. При детальном изучении выясняется, что смартфон имеет посредственную производительность, не получил беспроводную зарядку и оснащен не самой хорошей камерой. Но главная проблема A56 заключается в том, что конкуренты предлагают значительно больше за те же деньги или даже дешевле.

Google Pixel 9a — лучший за свои деньги

Секрет Pixel 9a в том, насколько хорошо Google проработала каждый аспект повседневного использования устройства. Дизайн удобный и практичный — выступающий блок камеры отсутствует. Все камеры отлично справляются со своими задачами, чип Tensor G4 показывает достойную производительность, автономность на высоте, а программное обеспечение Google просто выдающееся. И да, здесь есть беспроводная зарядка.

У Pixel 9a нет какой-то одной выдающейся характеристики, которая выделяла бы его на фоне конкурентов. Но когда начинаешь пользоваться телефоном и видишь, как гармонично все работает вместе, понимаешь, почему он настолько хорош. Конечно, идеальным его не назовешь — скорость зарядки медленнее, чем у Galaxy A56 5G, и отсутствуют некоторые AI-функции, доступные в более дорогих Pixel.

Тем не менее, за свою цену Pixel 9a максимально близок к идеалу среди среднебюджетных Android-устройств. Выбирать Galaxy A56 5G вместо него было бы странным решением.

Samsung Galaxy S25 FE — более мощный Samsung

Если желание остаться с Samsung непреодолимо, Galaxy S25 FE станет значительно лучшим выбором, чем A56 5G. Это в целом более совершенное устройство, и благодаря частым распродажам и скидкам его можно приобрести по той же цене или даже дешевле, чем A56.

По производительности чипсет Exynos 2400 в S25 FE кардинально превосходит Exynos 1580 в A56 — как по мощности процессора, так и по графике. S25 FE также имеет больше оперативной памяти и значительно более быструю память, что делает его очевидным выбором для тех, кому важна плавная и быстрая работа.

Дополнительные преимущества включают специализированную телефото-камеру (которой нет у A56), более надежную степень защиты IP68, беспроводную зарядку, запись видео в разрешении 8K против 4K и более современные стандарты Wi-Fi и Bluetooth. И пусть цена S25 FE чуть выше, но часто его можно встретить со скидками. А значит, его можно рассматривать к покупке.

OnePlus 13R — отличное соотношение цены и качества

OnePlus 13R, несомненно, одно из самых выгодных предложений среди смартфонов 2025 года. Даже спустя год после выхода и замены на OnePlus 15R, модель 13R остается невероятно удачной покупкой и естественной альтернативой Galaxy A56.

При прямом сравнении OnePlus 13R с Galaxy A56 победитель очевиден. Чип Snapdragon 8 Gen 3 значительно производительнее, 16 ГБ оперативной памяти превосходят скромные 6 ГБ у A56, а базовый объем накопителя составляет 256 ГБ вместо 128 ГБ. У 13R также есть телефото-камера, более емкая батарея и значительно более быстрая проводная зарядка.

Хотя 13R технически снят с производства, его все еще можно найти у некоторых продавцов. Розничная цена снова выше, чем у Galaxy A56, но такая разница вполне оправдана возможностями устройства. И да, тут тоже иногда бывают скидки.

Nothing Phone 3a Pro — уникальный дизайн и современные технологии

Nothing Phone 3a Pro — действительно надежный Android-смартфон. Хотя он не настолько совершенен, как Pixel 9a, это гораздо более интересный выбор по сравнению с Galaxy A56.

Дизайн сразу привлекает внимание. Огромный выступ камеры, прозрачная задняя панель и светодиодные полосы делают Nothing Phone 3a Pro самым уникальным по внешнему виду устройством в этом списке. Камерный блок содержит весьма достойные сенсоры — значительно лучше, чем у A56. Nothing Phone также предлагает более быструю зарядку, чистое программное обеспечение и несколько действительно полезных AI-функций.

Это делает Nothing Phone 3a Pro интересным выбором. Особенно, если надоел бесконечный поток одинаковых смартфонов, которые вообще не запоминаются. В общем, по сумме показателей это отличный смартфон, который точно можно рассматривать к покупке.