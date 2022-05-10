4 неочевидных причины, почему глючит ваш смартфон

Все смартфоны имеют свой срок службы, но с каждым новым поколением устройств он должен только увеличиваться. К сожалению, на деле все происходит иначе: свежий флагман через год-полтора начинает с трудом вывозить запуск самых простых приложений. Нехватку мощности отбросим в сторону — чипы в современных смартфонах способны «летать» по 2-3 года без всяких проблем. Есть скрытые причины, по которым ваше гаджет начинает глючить спустя некоторое время — вы могли о них не знать, а зря. Поговорим, что мешает смартфону нормально работать, хотя видимых причин вроде как нет.

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Аккумулятор в смартфоне

К сожалению, аккумулятор в телефоне — одно из самых слабых мест. Не зря Apple и другие производители указывают, что он фактически является расходным материалом: на срок работы литий-ионных батарей влияет слишком много факторов, например, частота зарядки, качество зарядного устройства и температура. Из-за этого невозможно предсказать, на сколько хватит аккумулятора в телефоне.

Стареющие батареи влияют не только на время работы гаджета, но и на его производительность: из-за неидеального состояния элемент питания не в силах поддерживать нужное напряжение, в результате чего снижается максимальная тактовая частота процессора, скорость работы системы и другие параметры, влияющие на производительность. Лучший способ — отслеживать состояние батареи и вовремя ее менять. Недавно мы рассказывали, как это можно сделать на смартфоне Xiaomi.

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Оболочки на Андроид

Так называемые лаунчеры создают каждому смартфону свою атмосферу. Кому-то ближе MIUI, кто-то получает удовольствие от «чистого» Андроида, а кому-то по вкусу OxygenOS. Вот вам и ответ: скорость работы системы на разных оболочках сильно разнится. И это не баг, а фича: производительность оболочек зависит от многих факторов. Может казаться, что оболочка на Samsung медленнее, скажем, ColorOS, но в большинстве случаев так оно и задумано.

Также скорость работы оболочки зависит и от элементов интерфейса и производительности смартфона, но вы можете заметить, что два телефона на одном и том же чипе открывают меню с разной скоростью. Проблема в том, что некоторые производители откровенно забивают на нее, но сейчас все идет к тому, что все стараются оптимизировать систему под железо. В общем, чтобы не прогадать, лучше лично сравнивать смартфоны, даже если у них схожие характеристики.

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Чем отличаются версии Bluetooth

При покупке смартфона обращайте внимание не только на количество гигов оперативной памяти, процессор и диагональ экрана, но и на версию Bluetooth. Чем она выше, тем ниже вероятность того, что смартфон будет тормозить. Например, сейчас точно не стоит покупать смартфон, в котором Bluetooth-модуль ниже 5-й версии: в ней увеличена скорость сопряжения, снижено энергопотребление, повышено качество звучания и даже появилась функция Dual Audio, позволяющая подключать к смартфону сразу две пары наушников. Сейчас есть и более современные Bluetooth 5.1 и 5.2. Так что, если вам не нужен глючный смартфон, который с задержкой переключает трек на подключенной колонке, выбирайте более актуальный Bluetooth-модуль.

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Система охлаждения смартфона

По идее, чем круче и дороже смартфон, тем лучше в нем должна быть система охлаждения. Нас убедили в том, что Xiaomi 12 имеет крутейшее охлаждение, но на деле все оказалось не так идеально. Получается, чем больше его нахваливают тем хуже? Смотрите: любому процессору, даже если он самый топовый, нужно качественное охлаждение. Но по факту получается, что на это способны только игровые смартфоны: иногда в них ставят кулеры, делают корпус из углепластика и теплотрубки с пористым наполнителем.

Короче, методов не счесть. Но важно помнить одно — в смартфоне всегда есть место маркетинговым уловкам. Так, современная история с водяным охлаждением является прекрасной выдумкой для покупателей: с охлаждением в ПК это не имеет ничего общего. Вспомните HTC M9, который нагревался аж до 55 градусов, а производитель ничего с этим не делал. В целом, наверное, нет ни одного смартфона (кроме игровых), в котором имеется достойное охлаждение, поэтому посматривайте тесты производительности на YouTube: в них отлично иллюстрируется то, как смартфон работает под нагрузкой и насколько сильно нагревается.

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