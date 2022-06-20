4 проблемы смартфонов Samsung, которые бесят больше всего

Смартфоны Samsung уже давно находятся на рынке и с каждым годом становятся лучше, двигая индустрию вперед. В этом году компания сосредоточит свои усилия на складных смартфонах, чтобы побить новый рекорд. Впрочем, это не значит, что на привычных устройствах Samsung поставит крест — они также должны стать лучше, в том числе, благодаря новой One UI. Тем не менее, Samsung Galaxy до сих пор не может стать лучшим смартфоном, имея свои недостатки. В большинстве случаев компания сама себе стреляет в ногу после выхода нового смартфона: сегодня поговорим о недостатках смартфонов Samsung.

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Бюджетные смартфоны Samsung

Недорогие Самсунги являются лидерами рынка: пользователи любят их за низкую цену, а также за подобие флагмана. Посмотрим правде в глаза: отличить Samsung А-серии издалека от «S» невероятно сложно что спереди, что сзади. Как известно, в своих бюджетниках южнокорейская компания дает пользователям и AMOLED-экран, и неплохую камеру, но жертвует хорошим процессором.

В результате этого, пользователи со временем начинают ощущать глюки и подтормаживания: плавность анимаций One UI местами пропадает, а приложения и вовсе не открываются. И в большинстве случаев дело даже не в железе: опыты энтузиастов показывают, что кастомная прошивка работает на смартфоне нормально, поэтому напрашивается вывод, что компания немного забивает на оптимизацию ПО для недорогих моделей. И, похоже, вряд ли это когда-то изменится.

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Цена на смартфоны Самсунг

Смартфоны Samsung быстро дешевеют: в прошлом году складные устройства скинули в цене ближе к сентябрю чуть ли не в полтора раза. Если бы не кризис, то, уверен, Z Flip сейчас бы стоил дешевле 50 000 рублей. То же самое касается и других флагманов, которые через год становятся заметно дешевле, поэтому их точно стоит купить.

С другой стороны, для нынешних владельцев такое быстрое удешевление — настоящая боль: прошлогодний флагман приходится продавать, сильно теряя в деньгах. Поэтому торопиться с покупкой нового Samsung точно не стоит — лучше немного подождать. В любом случае, смартфоны Samsung в этом плане сильно отличаются от iPhone, которые со временем иногда даже дорожают.

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Скандалы Samsung

Выход каждого флагмана Samsung сопровождается каким-нибудь скандалом: то устройства взрываются, то их необычным образом пытаются ускорить. Добавьте к этому то, что чуть ли не каждый год кто-то из руководителей Samsung уходит в отставку или отправляется в тюрьму. Согласитесь, не очень хочется иметь дело со смартфонами компании, сотрудники которых не чисты на руку? Но интересует больше всего происходящее вокруг процессора Exynos: по сути, он ничем не хуже, но и не лучше Snapdragon.

Оба чипа соперничают друг с другом, а также имеют и преимущества, и недостатки. Результаты синтетических тестов показывают, что Exynos выдает хорошую производительность, но у компании слишком много проблем с процессором, а пользователи не очень-то хотят покупать смартфоны с Exynos на борту. Да и сама компания выпускает его с большим количеством брака, в результате чего некоторые рынки получают смартфоны с непривычным Snapdragon.

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Samsung против Apple

Каждый год южнокорейцы пытаются догнать и перегнать купертиновцев, но в последнее время это удается делать лишь за счет складных смартфонов. В остальном все достаточно грустно. К слову, даже новые Samsung Galaxy по-прежнему уступают и в производительности, и в автономности.

Но самое обидное, что новинки уступают не только текущим флагманам, но и смартфонам Apple прошлых лет: так Galaxy S22 на Exynos 2200 в синтетических тестах выдал производительность, сопоставимую с А13 Bionic, а S22 Ultra не смог обогнать в автономности iPhone 13 Pro Max: получилось 9 часов 16 минут против 12 часов 6 минут — явно не в пользу Samsung. И это повторяется из года в год, и никто не знает, когда Samsung станет лучше iPhone хотя бы по этим показателям.

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Ко всему вышесказанному хочется добавить пару слов про недостатки One UI: сама оболочка работает достаточно неплохо, но ее быстродействие вызывает вопросы. Например, в сравнении с MIUI кажется, что Самсунг тормозит, хотя на деле это не так — просто One UI сама по себе такая и дело не в железе или оптимизации. Кроме того, некоторые параметры оболочки настроить невозможно, поэтому приходится пользоваться тем, что есть.

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