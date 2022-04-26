4 современных телефона, которые я считаю лучшими

В то время, как телефоны на Android бывают всех размеров, форм и ценовых категорий и цветов, все же есть некоторые, которые значительно превосходят конкурентов по рынку. От лучших складных телефонов до новейших спецификаций и программного обеспечения, эти телефоны зарабатывают свои флагманские цены, а затем и некоторые другие. Прежде, чем вы потратите несколько дней на изучение наших исключительных обзоров, давайте сначала рассмотрим лучшие телефоны Android, которые вы можете купить сегодня.

Samsung Galaxy S22 Ultra — самый мощный Самсунг

Samsung Galaxy S22 Ultra, по сути, это Galaxy Note, которого мы не так давно лишились, со всеми вытекающими. По большому счету отличия заключаются только в названии и в том, что S22 Ultra более новый.

S Pen вернулся на свое место внутри корпуса, смартфон остался большим и предлагает некоторые уникальные функции. Одного этого уже достаточно того, чтобы включить это устройство в список лучших.

Огромный экран с самыми современными функциями, яркая подстветка 1700 нит, красивые цвета и высокая цена. Тут есть все, что было в Note. А еще S22 Ultra остается одним из самых мощных телефонов Android, доступных рынке. Он имеет более чем достаточную производительность для игр или многозадачности, а большая батарея обеспечивает его питание в течение дня.

Видео можно снимать в 8K, фотографии делать в любых режимах, большую часть из которых многие пользователи даже не попробуют. Но и обычные фотографии получаются высокого качества. А самое главное, что новые смартфоны Samsung будут получать 4 года обновлений. Это можно назвать лучшим результатом среди Android-смартфонов. А если из Samsung этот телефон лучший, то получается он лучший из лучших? Получается так.

Хороший, хоть и дорогой: обзор Samsung Galaxy S22.

Google Pixel 6 — лучший Google Pixel

Благодаря новому привлекательному дизайну, совершенно новому чипсету Google Tensor и первому обновлению камеры за последние годы, Google Pixel 6 за 600 долларов казался слишком хорошим, чтобы быть правдой. Работа ”из коробки” была стабильной, выделенные ядра ИИ сделали Google Assistant и голосовой ввод в Gboard почти мгновенными, а камеры вернули Google место золотого стандарта фотографии в мире Android.

Пусть в России купить этот телефон официально нельзя и надо искать перекупщиков, а часть функций не будет работать, но сама идея этого гаджета прекрасна, даже несмотря на то, что в обычном Pixel 6 отсутствует телеобъектив — он есть только в Google Pixel 6 Pro.

Pixel 6 был одним из первых телефонов с Android 12 и новым Material You. Это сделало Android более индивидуальным, чем когда-либо. Но после презентации посыпались ошибки, которые многие критиковали, но компания довольно оперативно исправляла их. Поэтому я считаю этот телефон исключительно положительным и хочу посмотреть на седьмое поколение. Я даже почти готов купить его, если в нем будет то, что мне нужно, но об этом я расскажу в отдельной статье.

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Samsung Galaxy Z Fold 3 — лучший складной телефон

Galaxy Z Fold 3 — самый премиальный телефон Samsung. Он до отказа набит классными функциями: сверхбыстрый процессор в сочетании с 12 ГБ ОЗУ, два дисплея с частотой 120 Гц и поддержка S Pen, чтобы реализовать возможности большого экрана. Это даже лучше, чем Note. Я пользовался им больше месяца и остался доволен.

Пусть возможности камеры не соответствуют стандартам Pixel 6 или Galaxy S22 Ultra, а время автономной работы оставляет желать лучшего, большой экран и инструменты многозадачности обеспечивают максимально продуктивную работу, которую вы можете получить на смартфоне.

У первых складных телефонов были проблемы с долговечностью, но технология созрела до такой степени, что подобные телефоны не нуждаются в чрезмерной заботе. Складка остается, но на нее перестаешь обращать внимание, а защита от воды и вовсе казалась фантастикой для раскладушек всего год назад.

Пусть этот телефон и стоит дорого, но мы же сейчас обсуждаем не самые дешевые, а самые лучшие смартфоны. Лучшие стоят дорого, поэтому тут все сходится.

Google Pixel 5a — недорогой, но достойный

Телефоны Google Pixel серии A всегда было легко рекомендовать простым пользователям, и Pixel 5a в их числе. Производительность на высоте, камеры почти так же хороши, как и у премиального предшественника Google Pixel 5, а время автономной работы очень хорошее. Да еще и защита от воды наконец-то появилась в младшей линейке. А еще тут есть старый добрый разъем для наушников.

Небольшим «недостатком» Pixel 5a является его цена. Он стоит не намного дешевле Pixel 6 и это сбивает с толку покупателей. Но это не значит, что надо обязательно добавить и купить более дорогой телефон — 5а хорош сам по себе. А заодно дает альтернативу дизайна, если вам не нравится слишком своеобразный Pixel 6.

Google Pixel 6a прошел сертификацию.Запуск в мае.

Лучшие телефоны на Android

Конечно, есть много других телефонов, которые можно назвать хорошими, но я составлял свой рейтинг и поделился мнением о том, что нравится мне. Поспорить со мной вы можете в комментариях.

Я не считаю лучшими китайские телефоны, которые еще до сих пор стараются собрать все лучшее от других производителей и кинуть в покупателя, мол, выбирай сам. Samsung, Google и Apple могут задавать тренды, являясь самодостаточными, и это то, что должно быть у лучшего смартфона. Для меня это критерий. Лучший не может копировать — он должен создавать. Иначе как еще отделить огромное количество устройств с примерно одинаковыми характеристиками? Это я опять бросил камень в огород китайских моделей. Хотя среди бюджетных устройств им нет равных.