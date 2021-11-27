5 функций смартфона, которые больше нам не нужны. Вы будете удивлены

Мобильные устройства пока не планируют исчезать из нашей жизни. Мало того, они меняют наши пользовательские привычки на корню: смотришь какой-нибудь фильм из нулевых и понимаешь, что так с телефоном уже никто не обращается! Во время просмотра осознаешь всю тяжесть бытия: как же мы жили тогда? Ведь пользоваться телефонами было не так удобно! В общем, за последние 10-15 лет все наши привычки сильно изменились благодаря смартфонам и их функциям: что-то делать стало проще, от чего-то мы и вовсе отказались. Самое время обратить внимание на себя и понять, что же изменилось в нашем поведении из-за смартфонов: какие их функции сейчас стали бесполезны?
Содержание
Разговорный динамик на смартфоне
В те времена, когда гарнитуры были не самыми удобными да и были только у избранных, считалось абсолютно нормально разговаривать по телефону, держа его у уха. Даже держать его, прижав плечом, было нормой. Только обратите внимание на то, что происходит сейчас: всё меньше людей не только говорят по телефону, но и делают это таким способом.
Во-первых, держать телефон возле уха стало лень: смартфоны превратились в лопаты, держать которые не слишком удобно даже несколько минут. Во-вторых, громкая связь — наше спасение. Проще положить телефон, включив ее, и заниматься своими делами. В-третьих, есть TWS-наушники: ими пользуется все больше людей. Я и сам достаю кейс с наушниками, когда вижу входящий звонок — так говорить намного проще.
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Громкое прослушивание музыки на улице
Помните, как раньше мы слушали музыку на телефоне? Да-да, мы были молоды и наслаждались зарубежными хитами как могли, прошивая свои Моторолы на громкость, чтобы слышно было на весь двор. Слушать в наушниках было слишком скучно, а поделиться хотелось со всеми. Согласитесь, сейчас таких ребят уже почти не встретишь — все ходят в наушниках и не снимают их, даже когда общаются друг с другом.
Да и рингтон на смартфоне — пережиток прошлого. Все больше людей отключают его, чтобы не отвлекаться и не нервничать лишний раз, перенося уведомления на смарт-часы и фитнес-браслеты.
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Альбомная ориентация телефона
Смартфоны так и не научили нас пользоваться ими горизонтально. Не так давно казалось, что печатать, держа смартфон в таком положении — это новая реальность. Увы, но это был обман. Конечно, есть исключения из правил: например, игры или просмотр фильмов, но ведь вы понимаете, насколько это неудобно. Даже это ничего не значит: многие игры не годятся для альбомной ориентации, а режиссеры уже начали снимать вертикальное кино.
Спасибо Instagram и TikTok за это — уже скоро мы увидим полноценные фильмы, снятые именно так. А ведь у нас было столько надежд, связанных с горизонтальным расположением смартфона: пожалуй, отчасти ожидания оправдали планшеты. Смартфонами же пользоваться в горизонтальном положении дико неудобно.
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Подключение смартфона к компьютеру
Раньше мы подключали телефон к ПК чуть ли не каждый день, чтобы сначала сжать до нужного размера, а потом перекинуть файлы в память устройства. Теперь в этом нет никакой необходимости: смартфоны имеют достаточно функций, чтобы скачать данные прямо из Сети или сохранить их в Избранном в Telegram или выгрузить в облако.
Это касается не только смартфонов, но и других гаджетов, например, электронных книг: вы можете скачать файл .fb2 прямо на карту памяти, а затем вставить ее в свою читалку. В общем, синхронизация устройств больше не нужна — и это хорошо.
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Разъёмы для зарядки телефона
Еще каких-то 10 лет назад было нормальным спросить у продавца в салоне сотовой связи зарядку для телефона и назвать марку и модель. Только вдумайтесь, сколько было этих разъемов и коннекторов, которые постоянно ломались, перегорали, перетирались, а найти их в продаже было невероятно сложно. Sony Ericsson, Siemens, Motorola, Nokia — у каждого телефона был свой идиотский разъём, который заставлял страдать.
А еще сам кабель не отсоединялся от адаптера и для синхронизации с ПК приходилось искать отдельный провод. В общем, та еще нервотрепка. Сейчас с этим нет никаких проблем: всё идет к тому, что во всех смартфонах (и даже в iPhone) будет единый разъём Type-C. Хорошо ли это? Просто шикарно!
Смартфоны меняются от года к году, а вместе с ними меняемся и мы. Даже страшно представить, чем люди перестанут пользоваться в мобильных устройствах еще через 10 лет. Но будущее уже рядом: владельцы гаджетов уже ссорятся с голосовыми ассистентами и попадают в другие нелепые ситуации, которые когда-то было сложно представить.
«Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет – одно сплошное телевидение» (с) Народный фильм.
Содержание
1. Разговорный динамик на смартфоне
2. Громкое прослушивание музыки на улице
3. Альбомная ориентация телефона
4. Подключение смартфона к компьютеру
5. Разъёмы для зарядки телефона
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Ну и смартфонов тоже не будет… Будет сплошное телевидение..
Итак:
1.Разговорный динамик.
Я понимаю, что автор отвык использовать разговорный динамик, поднеся телефон к уху — условия локдауна немилосердны и нахождение в замкнутом пространстве комнаты 24/4 настолько остабило мышцы, что рука уже просто неспособна поднять аппарат на требуемую высоту.
Но… Есть одна проблема. Так, мелочь. Выйдя за дверь, автор когда-нибудь обнаружит, что положить телефон на стол и разговаривать, склоняюсь к одному, не просто затруднительно, но практически невозможно. Гарнитурой проблематично поделиться с коллегой, если пытаться работать в режиме конференции, а громкий рингтон не только позволяет не пропустить звонок, но найти телефон после получаса безуспешных поисков в режиме «да где же он».
2. Громкое прослушивание музыки, я, так понял, единственное применение режиму громкой связи, известное автору. Спешу поделиться лайфхаком . Можно поставить телефон в этот режим и устроить микро конференцию, когда в рядом находятся несколько человек. Не благодарите.
3.Альбомная ориентация… Да, эта Альбомная Ориентация — просто мрак. Не, не мрак. Заговор производителей дисплеев. И этот заговор охватил весь мир! Телевизиры, ноутбуки, даже кинотеатры — все показывают изображение в альбомной ориентации. Заговор, однозначно.
4. Подключение к компьютеру не нужно. Да и зачем? Что там в компе интересного? Зачем комп вообще нужен? Файлы переносить? Не-не. Проще «… скачать файл .fb2 прямо на карту памяти, а затем вставить ее в свою читалку.». Ну, скачать прямо на смартфон нам что-то мешает. Претит просто. Надо скачала на флешку, а потом флешку в смартфон…
Об отладке смартфона с помощью компьютера я лучше не буду рассказывать, а то автор расстроится.
5. Разъёмы для зарядки больше не нужны…
Это гениально. Нет, я серьёзно. Нужно быть гением, чтобы откопать и пользоваться в 2021 году смартфоном с ОТДЕЛЬНЫМ гнездом для зарядки… Конечно, после такого только и остаётся петь осанну Type C. (micro USB — молчать! Никого не интересует, что вы тоже использовались для зарядки! И для подключения к компьютеру! Молчать было сказано!)
А в целом статья хорошая. Смешная. 😁 Слишком мало в жизни юмора и без таких историй она (жизнь) приобретает блёклый оттенок вчерашнего завтрака…
ПыСы : Автору — успехов. В том числе — творческих. 😊