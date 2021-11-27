5 функций смартфона, которые больше нам не нужны. Вы будете удивлены

Мобильные устройства пока не планируют исчезать из нашей жизни. Мало того, они меняют наши пользовательские привычки на корню: смотришь какой-нибудь фильм из нулевых и понимаешь, что так с телефоном уже никто не обращается! Во время просмотра осознаешь всю тяжесть бытия: как же мы жили тогда? Ведь пользоваться телефонами было не так удобно! В общем, за последние 10-15 лет все наши привычки сильно изменились благодаря смартфонам и их функциям: что-то делать стало проще, от чего-то мы и вовсе отказались. Самое время обратить внимание на себя и понять, что же изменилось в нашем поведении из-за смартфонов: какие их функции сейчас стали бесполезны?

Разговорный динамик на смартфоне

В те времена, когда гарнитуры были не самыми удобными да и были только у избранных, считалось абсолютно нормально разговаривать по телефону, держа его у уха. Даже держать его, прижав плечом, было нормой. Только обратите внимание на то, что происходит сейчас: всё меньше людей не только говорят по телефону, но и делают это таким способом.

Во-первых, держать телефон возле уха стало лень: смартфоны превратились в лопаты, держать которые не слишком удобно даже несколько минут. Во-вторых, громкая связь — наше спасение. Проще положить телефон, включив ее, и заниматься своими делами. В-третьих, есть TWS-наушники: ими пользуется все больше людей. Я и сам достаю кейс с наушниками, когда вижу входящий звонок — так говорить намного проще.

О важном: Можно ли оставлять зарядку в розетке

Громкое прослушивание музыки на улице

Помните, как раньше мы слушали музыку на телефоне? Да-да, мы были молоды и наслаждались зарубежными хитами как могли, прошивая свои Моторолы на громкость, чтобы слышно было на весь двор. Слушать в наушниках было слишком скучно, а поделиться хотелось со всеми. Согласитесь, сейчас таких ребят уже почти не встретишь — все ходят в наушниках и не снимают их, даже когда общаются друг с другом.

Да и рингтон на смартфоне — пережиток прошлого. Все больше людей отключают его, чтобы не отвлекаться и не нервничать лишний раз, перенося уведомления на смарт-часы и фитнес-браслеты.

Подписывайтесь на наш уютный Яндекс.Дзен: в нем мы регулярно рассказываем о будущем смартфонов

Альбомная ориентация телефона

Смартфоны так и не научили нас пользоваться ими горизонтально. Не так давно казалось, что печатать, держа смартфон в таком положении — это новая реальность. Увы, но это был обман. Конечно, есть исключения из правил: например, игры или просмотр фильмов, но ведь вы понимаете, насколько это неудобно. Даже это ничего не значит: многие игры не годятся для альбомной ориентации, а режиссеры уже начали снимать вертикальное кино.

Спасибо Instagram и TikTok за это — уже скоро мы увидим полноценные фильмы, снятые именно так. А ведь у нас было столько надежд, связанных с горизонтальным расположением смартфона: пожалуй, отчасти ожидания оправдали планшеты. Смартфонами же пользоваться в горизонтальном положении дико неудобно.

Топовые фишки Яндекс.Станции, о которых вы могли не знать

Подключение смартфона к компьютеру

Раньше мы подключали телефон к ПК чуть ли не каждый день, чтобы сначала сжать до нужного размера, а потом перекинуть файлы в память устройства. Теперь в этом нет никакой необходимости: смартфоны имеют достаточно функций, чтобы скачать данные прямо из Сети или сохранить их в Избранном в Telegram или выгрузить в облако.

Это касается не только смартфонов, но и других гаджетов, например, электронных книг: вы можете скачать файл .fb2 прямо на карту памяти, а затем вставить ее в свою читалку. В общем, синхронизация устройств больше не нужна — и это хорошо.

Столкнулись с проблемой в использовании смартфона? Расскажите о ней в нашем Telegram-чате, а мы подскажем решение!

Разъёмы для зарядки телефона

Еще каких-то 10 лет назад было нормальным спросить у продавца в салоне сотовой связи зарядку для телефона и назвать марку и модель. Только вдумайтесь, сколько было этих разъемов и коннекторов, которые постоянно ломались, перегорали, перетирались, а найти их в продаже было невероятно сложно. Sony Ericsson, Siemens, Motorola, Nokia — у каждого телефона был свой идиотский разъём, который заставлял страдать.

А еще сам кабель не отсоединялся от адаптера и для синхронизации с ПК приходилось искать отдельный провод. В общем, та еще нервотрепка. Сейчас с этим нет никаких проблем: всё идет к тому, что во всех смартфонах (и даже в iPhone) будет единый разъём Type-C. Хорошо ли это? Просто шикарно!

Смартфоны меняются от года к году, а вместе с ними меняемся и мы. Даже страшно представить, чем люди перестанут пользоваться в мобильных устройствах еще через 10 лет. Но будущее уже рядом: владельцы гаджетов уже ссорятся с голосовыми ассистентами и попадают в другие нелепые ситуации, которые когда-то было сложно представить.