5 легендарных смартфонов, изменивших мир

Смартфоны меняют не только мир, но и друг друга. Далеко не каждый помнит, с чего все начиналось: не самые удобные и быстрые устройства, в которых, пожалуй, было больше ограничений, чем революционных функций, сравнительно небольшие экраны, стилусы и другие фишки, которые в наше время кажутся древними. Тем не менее, именно эти устройства оказали значительное влияние на то, что мы имеем сейчас: многие функции были переосмыслены и успешно внедрены в современные смартфоны. Разбираемся, какие смартфоны можно считать вехами в истории развитии технологий и чем именно они запомнились.

Смартфон с физической клавиатурой

В 2007 году рынок мобильных устройств переживал, пожалуй, свои лучшие времена. Было вообще все: но смартфоном, который повлиял на рынок, был BlackBerry Curve 8300. Позже он стал самым удачным устройством у производителя: покупатели оценили неплохой (по тем временам) процессор, достаточное количество оперативки и встроенной памяти, а также полноценную QWERTY-клавиатуру.

Некоторые версии имели Wi-Fi модуль, другие — GPS. Пользователи считали BlackBerry самым идеальным смартфоном того времени благодаря большому экрану и камере. Тем не менее, это был первый пример того, как можно удивить искушенного потребителя и долго зарабатывать на устройствах, время от времени модифицируя его.

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Первый Google-смартфон

Google держит марку: что самые первые смартфоны, что последние новинки отдаленно напоминают друг друга. Правда, не все помнят, что «пиксели» были не всегда, а все начиналось с Google Nexus One: в этих смартфонах компания активно предлагала пользователям опробовать именно чистый Android без дополнительных настроек. Кстати, именно фирменный Android от Google в наше время больше всего напоминает iOS — мы даже писали об этом.

Nexus One производила компания HTC — именно это устройство было предшественником Google Pixel, который все мы так любим. Во главу угла была не прибыль, а новый тренд и развитие рынка смартфонов. В первом гуглофоне был чип от Snapdragon, но со временем Google начала изготавливать устройства собственноручно и даже устанавливать фирменные процессоры Google Tensor.

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Samsung Galaxy Note 2011

В 2011 году смартфоны только-только начали избавляться от стилусов и становились более-менее компактными. В Samsung решили иначе и прошли против системы, выпустив Galaxy Note со стилусом и огромным экраном с диагональю 5,3 дюйма. Пошло много сплетен, слухов и насмешек в адрес этого устройства. Где все хейтеры сейчас? Смартфоны стали огромными и уже не помещаются в руку полностью, а повлиял на это именно Galaxy Note — первый смартфон, который позволял заниматься делами, избегая ПК.

Вторая генерация стала еще круче: компания считала, что этот смартфон позволяет развивать пользователям их творческий потенциал. Samsung Galaxy Note — яркий пример того, как смартфон вполне успешно опередил время. Сейчас линейка на грани исчезновения, но, кажется, у нее уже есть достойные преемники.

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Самый неудачный Айфон

Многие уверены, что эконом-вариант iPhone 5C был неудачным смартфоном от Apple. Не нужно торопиться с выводами: просто вспомните про iPhone 6 и 6 Plus. То, что у смартфонов были различные болячки в виде нехватки оперативной памяти — известный факт. Но вот об очередном тренде, который задала Apple, задумывается не каждый — впервые пользователи получили возможность выбрать, какая диагональ экрана им больше по душе.

При этом в «крупный» iPhone был добавлен мощный аккумулятор и оптическая стабилизация. Покупатели получили не только два устройства разных размеров, но и узнаваемый дизайн, который полюбился многим: Apple до сих пор эксплуатирует форм-фактор iPhone 6 в линейке своих устройств.

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Убийца Айфона

Часто ли вы слышите про то, что китайская компания выпустила очередной смартфон, который должен «убить» iPhone? Думаю, сейчас уже не так часто. Не все помнят, но первоначально главным антагонистом iPhone был OnePlus: небольшой китайский бренд создал устройство с приличными характеристиками, сопоставимыми с iPhone, а стоит в полтора раза дешевле.

Кроме того, в те годы OnePlus был максимально дружелюбным брендом и всегда прислушивался к своим поклонникам, которые любезно делились своим опытом использования смартфона, предложениями и замечаниями. Правда, сейчас все немного иначе: смартфоны заметно подорожали, а компания, говорят, подзабила на своих фанатов.

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