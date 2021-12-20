5 лучших китайских телефонов до 30 000 рублей

Рынок смартфонов богат на интересные модели. Особенно это стало заметно сейчас, когда конкуренция в среднем ценовом сегменте достигла пика, а представленные в нем модели не так сильно уступают флагманам, как раньше. При попытке выбрать новое устройство от такого разнообразия буквально глаза разбегаются, поэтому надо более основательно разобраться в том, на что обратить внимание при покупке телефона до 35 000 рублей. Именно в этой ценовой категории много интересных гаджетов, о которых просто нельзя не рассказать. Чтобы разговор был более предметным, мы выбрали пять моделей китайских телефонов, которые заслуживают внимания в первую очередь.

Redmi Note 11 Pro — топ за свои деньги

Redmi Note 11 Pro, который можно купить в России примерно за 30 000 рублей, быстро стал одним из лучших соотношений цены и качества. Смартфон оснастили мощным процессором MediaTek Dimensity 920 и разными комбинациями оперативной и постоянной памяти вплоть до 8/256 ГБ.

Redmi Note 11 Pro также предлагает 6,67-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением FullHD+, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации 360 Гц.

Основная камера получила разрешение 108 Мп, а в комплекте с ней идут сверхширокоугольный объектив на 8 Мп, макромодуль на 5 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Фронтальный модуль всего один, зато он получил разрешение 16 Мп.

Note 11 Pro питается от аккумулятора емкостью 5160 мАч и имеет поддержку быстрой зарядки 67 Вт. Есть NFC, аудиоразъем 3,5 мм и ИК-излучатель. В таком сочетании этот телефон претендует на то, чтобы называться мемообразущей фразой ”топ за свои деньги”.

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Meizu 18X — один из лучших Мейзу

Есть у нас так же Meizu 18X — последнее на сегодняшний день устройство топового уровня от этого китайского производителя. 18X оснащен мощным процессором Snapdragon 870 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Meizu 18X получил большой 6,67-дюймовый дисплей FullHD+, сделанный по технологии AMOLED с частотой обновления 120 Гц и частотой сенсора 360 Гц.

Что касается фотографических возможностей, то в телефоне установлен основной датчик на 64 Мп, совмещенный со сверхширокоугольным объективом на 8 Мп и макрокамерой на 2 Мп. Спереди разместилась 13-мегапиксельная фронталка.

Что касается питания, то тут все чуть хуже, чем у предыдущего Redmi, но не критично. Он получил встроенную батарею емкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт. NFC тут тоже есть.

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Realme GT Neo 2 — самый перспективный телефон

Как и Meizu 18X, приведенный выше, Realme GT Neo 2 оснащен тем же процессором Qualcomm Snapdragon 870 в сочетании с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Realme GT Neo 2 включает в себя немного меньший 6,62-дюймовый дисплей AMOLED производства Samsung с частотой обновления 120 Гц и сверхвысокой частотой дискретизации сенсора 600 Гц.

Что касается фотографии, то этот аппарат оснастили основной камерой с разрешением 64 Мп, сверхшириком на 8 Мп и макрообъективом на 2 Мп. Фронталка получила довольно стандартное разрешение в 16 Мп.

Автономность Realme GT Neo 2 обеспечивается большой батареей емкостью 5000 мАч с возможностью быстрой зарядки 65 Вт. NFC в этом телефоне тоже есть. Как видим, этот телефон действительно очень интересен, даже если в некоторых местах он будет стоить незначительно дороже остальных моделей из этого списка.

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Honor X30 Max — самый большой телефон

Далее у нас есть отличный вариант для тех, кто больше увлекается потреблением контента и/или играми, Honor X30 Max. Этот гигантский телефон действительно оснащен массивным 7,09-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD+.

Honor X30 Max оснащен мощным (хоть и не самым мощным) чипсетом MediaTek Dimensity 900 вместе с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти (с возможностью расширения с помощью карт microSD).

Для фотографий телефон имеет 64 Мп основную камеру и 2 Мп макрообъектив на задней панели, а на передней панели нам предлагается 8 Мп камера для селфи.

Наконец, смартфон оснащен большой батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 22,5 Вт. Есть NFC и аудиоразъем 3,5 мм.

Как видим, он уступает по камере и скорости зарядки остальным моделям в этом списке, но при этом выигрывает по размеру дисплея. Поэтому надо сделать выбор, что для вас важнее.

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OPPO K9 Pro — самый мощный недорогой телефон

И последний, но тоже отличный смартфон в этой ценовой категории — OPPO K9 Pro. Он поставляется с самым мощным чипом MediaTek на рынке — Dimensity 1200 — в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти и предлагает довольно неплохое сочетание характеристик.

OPPO K9 Pro оснащен 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем производства Samsung с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц.

Фронталка получила разрешением 16 Мп и разместилась в отверстии в верхнем левом углу экрана. На задней панели мы видим три камеры, включая основной датчик на 64 Мп, сверхширокоугольный объектив на 8 Мп и макросенсор на 2 Мп.

Наконец, телефон OPPO питается от аккумулятора емкостью 4500 мАч и поддерживает быструю зарядку с мощностью 60 Вт. Нашлось тут место даже NFC и аудиоразъему 3,5 мм.