5 причин купить дорогую версию смартфона хотя бы раз в жизни

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Иван Герасимов 0

Смартфоны имеют свой цикл жизни, который составляет около двух-трех лет, после чего устройство начинает подглючивать, работать медленнее, а заряд аккумулятора и вовсе держится на добром слове. Тем не менее, это не повод отказывать себе в удовольствии и искать смартфон, ориентируясь исключительно на цену. Если вы находитесь в прекрасном возрасте и позволяет бюджет, то почему бы не шикануть, выбрав версию подороже? Предложение максимально безумное, но кто сказал, что нельзя? А чтобы вам не было совестливо, мы выбрали 5 причин, почему стоит приобрести дорогую версию смартфона.

Дорогая версия смартфона — почему бы и не купить?

Из чего делают смартфоны

Привычные смартфоны из чего только не делают: сейчас актуальны по-прежнему стеклянные корпуса, от которых маловато толку. Еще для бюджетных моделей выбирают глянцевый пластик, который, по идее, должен выглядеть престижно, но это не так. На мой взгляд, лучшими были смартфоны в корпусе из алюминия.

Качественный материал корпуса — важнейшая деталь при покупке смартфона

Сейчас таких не найти, но всегда можно присмотреться к дорогим версиям привычных флагманов. В корпусах есть приятные тканевые вставки или логотипы известных брендов. Это как минимум свежо — современные смартфоны выглядят достаточно серо и уныло. Небольшие нюансы в дизайне делают их ярче и интереснее, а это уже совершенно другой пользовательский опыт.

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Аксессуары для смартфона

Начнем с того, что комплект поставки современных устройств максимально бесполезен. Повезет, если в коробке со смартфоном есть адаптер для зарядки. В целом, кажется, что через пару лет смартфоны будут заворачивать в целлофановые пакеты, чтобы не тратиться не производство коробок (и защищать окружающую среду, конечно же).

Даже наушники: все выполнено в едином стиле

Но этот тренд никоим образом не касается мира дорогих брендов: покупаете какой-нибудь Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne edition, а в коробке из-под смартфона не хватает разве что ключей от яхты. Выглядит всё дорого и богато, в комплекте есть фирменные TWS-наушники и даже наручные часы — сразу понимаешь, что деньги уплачены не зря. Еще больше интересных статей про аксессуары для смартфонов ищите в нашем Яндекс.Дзен!

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Вещи, которые выглядят дорого

Можно сколько угодно говорить о простоте, экономии, но есть повседневные вещи, которые всегда на виду — перефразируя пословицу, по ним и встречают. Например, смартфон. Он постоянно на виду у вас, у ваших коллег. Необычный дизайн, которого ранее никто не встречал, приковывает внимание окружающих людей: они точно зададут пару вопросов об устройстве, почему оно так выглядит и сколько стоит.

Выглядит и дорого, и интересно

Выше я уже написал про новый пользовательский опыт: под ним я подразумевал не только то, как вы будете взаимодействовать со смартфоном, но и то, как изменится ваш привычный взгляд на вещи. Дорогая штучка заставит вас мыслить по-новому: поднимет настроение, самооценку, а также изменит мировоззрение.

Почему нельзя экономить на себе

Одна моя хорошая подруга год назад сказала прекрасную фразу: «Нельзя экономить на еде, лекарствах и качественной обуви«. Эта мысль до сих пор сидит в моей голове. А еще я пришел к выводу, что во времена конформизма мы совсем позабыли об элементарных радостях для себя, стараясь выделить как можно больше денег и времени на других. Возможно, это правильно, но мой опыт подсказывает, что это тупиковый путь.

Кажется, такой дизайн устройств никогда не надоест

Однако никогда не поздно побаловать себя и шикануть по полной: купить дорогой, очень дорогой смартфон. Почему бы нет? Эта вещь будет радовать вас каждый день, а в ее покупку будут вложена не только большая сумма, но и огромное желание угодить именно себе, а не кому-то другому.

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Долговечный смартфон

Смартфоны стали намного долговечнее, чем раньше. Но мы все равно меняем их как перчатки просто по той причине, что каждый год производители обновляют линейки своих устройств. Правильно ли это? Это решение, которое зависит исключительно от пользователя. С дорогим смартфоном будет иначе: вы покупаете вещицу за большие деньги и пользуетесь ею до тех пор, пока не надоест или не сломается. Уплаченная сумма денег будет всегда подстегивать получать удовольствие от покупки намного дольше, чем от обычного «рядового» смартфона, которых миллионы.

Стильно ли выглядит машина Бонда? Конечно, несмотря на возраст

Спустя годы обладать таким устройством, возможно, будет не так практично, но весьма элитно: владельца Vertu никто не упрекнет в старомодности, а Aston Martin DB5 Джеймса Бонда, наоборот, все восхищаются. То же самое и со смартфоном: он по-прежнему будет выглядеть круче остальных даже спустя несколько лет.

Покупка смартфона превратилась из праздника в обыденность: этим не удивишь ни себя, ни других. Все равно, что зайти в супермаркет после работы. Покупка дорогого смартфона — это запоминающееся событие и отличная инвестиция. В первую очередь, в себя.

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