5 причин наконец-то купить себе компактный смартфон

С годами смартфоны меняются под влиянием того, как мы ими пользуемся. Если раньше «мобилу» брали в руки исключительно для звонка, то сейчас для многих людей она уже заменила фотоаппарат, компьютер и даже телевизор. Потребление контента стало одним из главных сценариев использования смартфона. Из-за этого сегодня почти каждая модель — огромная «лопата», для которой уже не хватает одной руки. И в том числе поэтому сейчас — самое время перестать идти на поводу у рынка и купить себе компактный смартфон.

Удобство компактного смартфона

Ширина типичного смартфона 2025 года составляет 76-79 мм, из-за чего даже взрослый человек не может комфортно обхватить его одной рукой. Добавим сюда рубленые грани и чехол поверх устройства, после чего оно становится просто чудовищно неудобным.

На фоне обычной «лопаты» компактный смартфон — это тактильный рай. Ширина корпуса таких моделей составляет примерно 71 мм, благодаря чему их удобно держать в одной руке. А для двух рациональнее уже приобрести планшет, чтобы смотреть фильмы или читать электронные книги.

Маленький смартфон с большим экраном

Очевидно, что у компактного смартфона меньше экран. Но насколько это критичино? Если бы мы имели дело с технологиями 2015 года, то разница была бы колоссальной, но сейчас производители научились делать экраны с рамками, едва превышающими 1 мм с каждой из сторон. Поэтому компактные смартфоны 2025 года получают дисплеи на 6.2-6.3 дюйма, абсолютно комфортные даже для тех, кто не выпускает устройство из рук.

И тут можно задаться вопросом: а какой же это компакт, если у него экран больше 6 дюймов? Самый обычный. Если раньше в компактном корпусе помещались матрицы на 4.5-4.8 дюймов, то сейчас — на все 6. Все равно не верите, что в 2025 году есть реально компактные смартфоны? Тогда сравните ширину корпуса и диагональ экрана устройств двух разных эпох: Galaxy S3 (2012) и Galaxy S25 (2025).

Характеристики Galaxy S3 Galaxy S25 Экран 4.8 дюйма 6.2 дюйма Ширина корпуса 71 мм 70.5 мм

Удивительное дело, правда? Смартфон 2025 года компактнее модели 13-летней давности. Да, Galaxy S25 выше и на 30 граммов тяжелее, но этот никак не влияет удобство хвата, ведь главное — ширина.

Аккумулятор компактного смартфона

Также можно подумать, что компактный смартфон обязательно вынуждает нас идти на компромиссы, выбирая между удобством и автономностью. Но это далеко не всегда так. К примеру, новый Xiaomi 17 (71.8 мм) получил аккумулятор на 7000 мАч, в то время как огромный Xiaomi 15T (78 мм) имеет батарею на куда более скромные 5500 мАч.

Да, при прочих равных у «лопаты» АКБ будет больше. Однако развитие кремний-углеродных аккумуляторов позволило останавливать крупные батарейки в том числе и в компактные смартфоны, что помимо Xiaomi 17 уже сейчас подтверждают vivo X200 FE (6500 мАч) и OnePlus 13T (6260 мАч).

Сколько стоят компактные смартфоны

В последние годы компактными были исключительно базовые флагманы, чья цена далека от народной. Так, за Galaxy S25 на старте продаж просили 89 990 ₽, а за Xiaomi 15 — вообще 99 990 ₽. Подобная цена далека от народной, но в последнее время ситуация меняется.

Во-первых, флагманы ощутимо дешевеют уже через несколько месяцев после старта продаж. Во-вторых, производители постепенно начинают делать компакты среднего класса. Так, vivo X200 FE можно было приобрести на старте продаж менее чем за 40 тысяч рублей.

Да, это до сих пор не общедоступный прайс. Однако появление недорогих компактов напрямую зависит от спроса на флагманы и середняки. Чем чаще люди будут выбирать комфортные устройства, тем дешевле они будут становиться. Это закон рынка, и нынешняя тенденция как раз свидетельствует о положительном сдвиге.

Какой компактный смартфон можно купить

По мере того, как растет популярность компактных смартфонов, увеличивается и предложение. Только среди моделей 2025 года есть выбор между более чем десятком компактов:

Безусловно, больших смартфонов на порядок больше, но выбор постепенно расширяется. Так, во флагманской линейке Xiaomi 17 появилось сразу два компакта, а о намерении выпустить первого в своей истории «малыша» заявляют все новые и новые бренды. Поэтому пора присмотреться к этой категории устройств и подобрать себе действительно удобный смартфон без компромиссов.