5 проблем смартфонов Xiaomi, которые бесят больше всего

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Иван Герасимов 0

Смартфоны Xiaomi давно могли бы занять место Apple и обогнать американскую компанию в популярности по всему миру, но пока ей удается лишь избавиться от шуток, связанных с дешевизной своих устройств. Да и то это происходит только благодаря повышению цен на смартфоны, в результате чего китайские телефоны догнали по стоимости iPhone. Да и проблемы Xiaomi существуют чуть ли не с момента появления компании и продолжаются по сей день: связаны они с MIUI и железом в смартфонах. Именно из-за этого многие предпочитают выбирать другие устройства, обходя стороной Xiaomi. Разберемся, что вечно мешает Xiaomi стать идеальным телефоном.

Разбираемся, какие проблемы Xiaomi мешают стать идеальным смартфоном

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Интерфейс MIUI

Xiaomi

В каждом обновлении MIUI то и дело встречаются баги

Внешний вид MIUI, на удивление, не отдает «китайщиной». Однако можно заметить, что элементы сильно напоминают iOS: это понравится тем, кто только сменил iPhone на Android-смартфон, но не оценят те, кто пришел с другой оболочки. Мало того, прошивка Xiaomi из года в год подвержена ошибкам: то проблемы с анимациями, то с работой сенсорного экрана.

Например, в MIUI 12 были глюки со шторкой уведомлений, а также с уведомлением музыки. Когда такое происходит, форумы переполняются гневными комментариями, но остается лишь ждать обновления MIUI, в котором эти глюки исправят. Но так происходит из года в год, что абсолютно отбивает желание покупать дорогущий Mi 11 Ultra, зная, что недочеты будут появляться и дальше.

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Качество смартфонов Xiaomi

Купили дорогой Xiaomi? Это не значит, что он будет работать лучше какого-нибудь Redmi

Смартфоны компании хороши, но не поражают воображение: покупая смартфон из среднебюджетного сегмента, вы по-прежнему рискуете остаться ни с чем после обновления. Мой друг в свое время обновил Mi 10 Lite до MIUI 12, а тот начал лагать. Никакие перезагрузки тут не помогут, а пользователи не дадут соврать: после обновления будут более-менее нормально работать только дорогие модели или популярные.

Так можно обнаружить, что Redmi Note после обновления будет работать лучше, что еще раз говорит о том, насколько важна оптимизация ПО под смартфоны, а не процессор, камера и быстрая зарядка. Именно по этой причине смартфоны Xiaomi — не чета iPhone, которые без проблем можно обновлять и не сталкиваться с проблемами.

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Fastboot на Xiaomi

Обнаружили, что Xiaomi впал в Fastboot? Так бывает

Одна из самых частых проблем Xiaomi — режим Fastboot, который возникает как гром средь ясного неба. В отличие от предыдущего пункта, ему подвержены все смартфоны: условный Redmi 9A в силу своих особенностей, конечно, чуть больше, но и Mi 11 Ultra внезапно может впасть в анабиоз.

Большинство случаев появления этого режима на экране смартфона — системная ошибка или некорректно установленная программа. Эксперты считают, что чаще всего к Fastboot на Xiaomi приводит неправильная эксплуатация, но как это объяснить, когда смартфон просто лежал в кармане? Впрочем, несмотря на неприятность, избавиться от него легко: об этом мы рассказали в нашей статье.

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Always on Display в Xiaomi

Always on display крут, но не во всех Xiaomi

Говорят, что AMOLED-дисплеи выгорают только спустя длительное время использования: чтобы экран сломался, вам необходимо пользоваться смартфоном около 5-6 лет, но в среднем одно устройство находится в пользовании не более трех лет. Тем не менее, выгоранию подвержены дисплеи, на которых подолгу находится одно и то же изображение: ярлычки меню, обои и так далее.

Тем страннее Always On Display в Xiaomi, который на большом количестве моделей отключается очень быстро, буквально через 10-15 секунд, в результате чего смысл функции попросту теряется. Говорят, так компания хочет обезопасить дешевые телефоны от выгорания экрана, но это объяснение крайне странное, а Xiaomi никак на это не реагирует.

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Срок поддержки Xiaomi

К сожалению, срок поддержки Xiaomi вас неприятно удивит, особенно, если вы пользовались iPhone

В начале июня Xiaomi признала устаревшими несколько моделей, среди которых браслет Mi Band 3, добавив их в EOS (End of Support). Всё бы ничего, только с момента выхода некоторых прошло всего 3-4 года. Например, Redmi K20 вышел в 2019 году, а планшет Mi Pad 4 — в 2018 году. Всего 4 года! Мало того, что cрок поддержки смартфонов Xiaomi крайне низкий, так еще некоторые модели получают всего одно обновление, например, Redmi Note 7. Пожалуй, подобные трюки можно проворачивать только Apple, у которой обновления приходят по 5-6 лет, в случае с iPhone 6s, но точно не Xiaomi.

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Честно говоря, еще год назад хотелось, чтобы следующим смартфоном был Xiaomi, но учитывая цену Mi 11 Ultra или Xiaomi 12, а также вышеуказанные нюансы, желания нет совсем.

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