5 смартфонов с распродажи POCO, которые можно купить со скидкой и не влезть в долги

К сожалению, лето подходит к концу, но не стоит впадать в отчаяние! Последние августовские деньки скрасит не только хорошая погода, но и распродажа на АлиЭкспресс: так, именно сейчас у тебя есть отличная возможность наконец купить смартфон POCO со скидкой. Есть как минимум 5 достойных моделей, на которые стоит потратиться именно сейчас, причем, скорее всего, не придется даже дожидаться зарплаты или одалживать деньги у друзей — настолько сильно они подешевели, что вряд ли ударят по твоему бюджету! Скорее смотри, какие смартфоны POCO стоит выбрать.

POCO X5 Pro 5G — смартфон с хорошей камерой

Начнем со смартфона, характеристики которого подойдут большинству из нас — POCO X5 Pro 5G. Эта линейка традиционно обладает хорошей камерой и предтоповым процессором Snapdragon 778G, который явно подойдет для повседневных задач. Как ни крути, результат почти в 530к очков в AnTuTu — тому подтверждение.

Главная фишка POCO X5 Pro 5G — мощная 108-мегапиксельная камера, на которую нестыдно делать фотографии и постить в соцсети, а также шикарный AMOLED-экран с поддержкой 120 Гц, что является отличительной является чертой флагманов.

Вдобавок смартфон поставляется с 6 или 8 Гб оперативки, а также в комплектациях со 128 или 256 Гб встроенной памяти. Добавьте к этому сочные цвета корпуса — желтый и синий, а также стильный — черный. Можно смело покупать POCO X5 Pro 5G со скидкой в подарок, а лучше — оставить себе! При оформлении заказа не забудьте использовать промокод 02POCO, чтобы покупка стала еще выгоднее!

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POCO F5 — Андроид-смартфон для игр

Далеко не каждый Андроид-смартфон нормально тянет простейшие аркадные игры, то и дело подвисая во время визуальных эффектов. Что уж говорить про ААА-тайтлы, где без хорошего процессора точно не обойтись?

Все это явно не относится к POCO F5, который работает на базе свежего чипа Snapdragon 7+ Gen 2 и выдает почти миллион очков в AnTuTu! Такой результат означает, что вам не нужно будет вспоминать про процессор в смартфоне в ближайшие 2-3 года и наслаждаться этим игровым смартфоном изо дня в день.

А остальные характеристики POCO F5 — вишенка на торте: мощная 64-мегапиксельная камера, батарея на 5000 мА*ч с быстрой зарядкой на 67 Вт и AMOLED-экран с высоким разрешением. На мой взгляд, получился лучший смартфон до 30 000 рублей и прямо сейчас нужно задуматься о его покупке — потом будет дороже.

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POCO M5 — недорогой хороший смартфон на Андроид

Но если вам не нужна высокая производительность и хочется сэкономить, при этом не потеряв в качестве, стоит присмотреться к POCO M5. Это просто хороший смартфон на Андроид с достойными характеристиками — только взгляните на них!

Процессор — MediaTek Helio G99 .

. Оперативная память 4 или 6 Гб.

Основная камера — 50 Мп, фронтальная — 5 Мп.

Экран на 6,58 дюйма с поддержкой 90 Гц.

Вдобавок смартфон имеет мощную батарею на 5000 мА*ч и даже разблокировку по отпечатку, расположенную в кнопке включения. Но самая крутая черта POCO M5 — это задняя крышка из искусственной кожи, которая делает недорогой смартфон невероятно красивым и удобным. Берите — точно не пожалеете: это лучшее, на что можно потратить чуть менее 12 тысяч рублей, но не забудьте промокод 02POCO, чтобы еще немного сэкономить!

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POCO X5 — смартфон с хорошим экраном 2023

Если POCO X5 Pro 5G вам не по карману, то присмотритесь к базовому варианту — POCO X5. Это такой же хороший выбор, но по более приемлемой цене. В частности, смартфон стоит купить в 2023 году из-за хорошего AMOLED-экрана на 120 Гц и пиковой яркостью в 1200 нит, а также хорошей камеры на 48 Мп с ультрашириком на 8 Мп. Не разочарует и фронталка на 13 Мп, которая делает топовые селфи вкупе с массой различных настроек!

В POCO X5 сэкономили на процессоре, установив Snapdragon 695 5G, но он явно не разочарует вас при использовании повседневных приложений вроде мессенджеров или соцсетей. Высокую производительность и быстрый запуск программ обеспечит оперативная память LPDDR4X на 6 или 8 ГБ. Цена вас приятно удивит — ее вы можете узнать, нажав на кнопку ниже!

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POCO F4 — какой смартфон на Андроид купить

Смартфоны давно перестали быть недолговечными и POCO F4 — яркое тому подтверждение. Несмотря на то, что он вышел в 2022 году, он по-прежнему является лакомым кусочком среди любителей гаджетов. В частности, из-за AMOLED-экрана на 120 Гц на 6,67 дюйма и тонкими рамками, а также мощного чипа Snapdragon 870 — это, на минуточку, свыше 700 000 в AnTuTu, что по-прежнему достаточно много!

Но что действительно заслуживает внимания — это основная камера на 64 мегапикселя. Она не только делает отличные фотографии благодаря высокому разрешению, но еще и обладает оптической стабилизацией, что поможет делать четкие снимки в движении! Поставляется POCO F4 с 6 или 8 Гб оперативной памяти, а также 128/256 Гб хранилища. Скорее забирайте смартфон со скидкой — таких цен вы точно не найдете в обычных магазинах!

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