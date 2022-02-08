5 топовых Samsung, которые были хуже предшественников

Линейка Galaxy S от Samsung, пожалуй, самая узнаваемая флагманская серия телефонов на Android. Наверное, даже можно сказать, что она является символом флагманов на Android, и началось это еще с первого поколения, вышедшего более 10 лет назад. Тогда конкурентов было мало, но Samsung могла сдерживать их рост и все равно занимать одни из верхних строчек рейтингов. Сейчас, когда мы ждем новый Galaxy S22, хотелось бы вспомнить пять моделей Galaxy S, в которых компания шла на компромисс и делала их хуже предшественников. Причины были разные, но пять случаев упрощения топового телефона в истории остались, и мы их сейчас вспомним.

Samsung Galaxy S6 — сомнительное решение

У флагманов Samsung начала 2015 года было больше всего пунктов, по которым они уступали предшественникам. С этим трудно поспорить, поскольку Galaxy S6 и S6 Edge потеряли рейтинг IP67 по сравнению с предыдущим телефоном и слот для карт памяти microSD. Еще одним большим минусом стал переход на встроенную батарею по сравнению со съемной батареей предыдущего устройства. Что еще хуже, Samsung уменьшила емкость батареи с 3000 мАч до 2550-2600 в зависимости от версии телефона.

Galaxy S7 — телефон без ИК-порта

Может это и не столь критично, но не отметить этого нельзя. Новый на тот момент Samsung S7 вышел без ИК-порта, к которому многие привыкли. Он начал применяться еще в Galaxy S4 но в S7 в 2016 году от него решили отказаться.

Это не имеет большого значения, учитывая возросшее стремление к умным домашним устройствам в то время, но ИК-порт — отличный способ управлять обычными домашними приборами и гаджетами, такими, как телевизоры и кондиционеры.

Мы все еще видим множество бюджетных (и даже флагманских) телефонов, поставляемых с ИК-портом, что говорит о его востребованности. Но Samsung решила сэкономить и отказалась от него. Каким бы незначительным не был этот отказ, но как-то обидно наблюдать такое.

Galaxy S10 — отказ от уведомлений и сканирования глаза

В телефонах Samsung 2019 года впервые со времен оригинального Galaxy S компания отказалась от светодиода уведомлений. Эта функция была доступна на всех устройствах, начиная с Galaxy S2 и заканчивая серией Galaxy S9, мигая разными цветами, индикатор показывал, что от какого-то приложения пришло уведомление, и это было очень удобно.

Корейская компания заявила на своей странице поддержки, что владельцы новых на тот момент устройств могут настроить Edge Lighting (свечение граней) так, чтобы они выполняли ту же роль, что и отдельный светодиод. Как вариант, было не плохо, но все равно казалось каким-то сложным решением.

Еще одной функцией, отсутствующей в серии Galaxy S10, был сканер радужной оболочки глаза, который дебютировал в серии Galaxy S8 вместе со сканером отпечатков пальцев на задней панели. Вместо этого Samsung применила ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, который оказался очень неспешным и требовательным к состоянию пальцев. Сканеры радужной оболочки глаза уступили место 3D-разблокировке лица в качестве альтернативного безопасного метода биометрической аутентификации. И это было лучше, чем сомнительный сканер отпечатков этого телефона.

Похоже, Samsung готова сделать свои телефоные еще лучш.

Galaxy S20 — телефон без разъема для наушников

Кажется, что это было целую жизнь назад, но решение Samsung отказаться от разъема для наушников на самом деле было принято только в серии Galaxy S20 2020 года. Это произошло через пару лет после того, как Samsung опубликовала несколько видео, в которых высмеивала Apple за удаление порта для наушников (и не только за это).

Но это еще не все. В Galaxy S20 Samsung впервые за многие годы решила отказаться от датчика сердечного ритма, появившегося в Galaxy S5 2014 года. Тем не менее, это одно из немногих понижений, которые имеют смысл, поскольку отслеживание сердечного ритма перешло к носимым устройствам.

Наконец, еще одно интересное изменение — отказ от основных камер с двойной апертурой в линейке Galaxy S10. Эта функция, представленная впервые в смартфонах Galaxy S9, позволяла переключаться между режимом широкой (f/1,5) и узкой (f/2,4) диафрагмы. Широкий угол позволяет делать более яркие снимки при слабом освещении, а также малую глубину резкости, а более узкий угол гарантировал, что вся сцена будет в фокусе. Впрочем, надо было хотя бы немного разбираться в теории фотографии, чтобы понимать, как это работает, и никто с этим не связывался.

Samsung может выпустить новый складной телефон со стилусом.

Galaxy S21 — подешевевший телефон

Еще одно понижение произошло с прошлогодней серией Galaxy S21, поскольку все три телефона серии Galaxy S21 отказались от слота для карт памяти microSD. Это разочаровывает, поскольку поддержка microSD была неотъемлемой частью телефонов Samsung в течение многих лет (кроме Galaxy S6).

Это было не единственное понижение, так как стандартный Galaxy S21 получил пластиковый корпус вместо стеклянного. Samsung даже придумала называть его ”glasstic”, как сокращение от Glass (стекло) и Plastic (пластик). Считалось, что он был похож на стекло, но на самом деле нет. Конечно, пластик сложнее разбить, но стекло намного более премиальный материал.

Еще одним серьезным понижением рейтинга является решение Samsung отказаться от технологии MST для платежей на всех трех телефонах. MST позволил Samsung Pay работать со старыми терминалами в точках продаж, эффективно имитируя магнитные волны старых карт, основанных на считывании. Наверное, таких терминалов в мире вообще не осталось, и Samsung решила, что пора оказываться от технологии.

Galaxy S21 и S21 Plus также отказались от экранов QHD+, устанавливавшихся в S20 и S20 Plus, в пользу панелей FHD+. А еще в коробку не положили адаптер питания, что наделало немало шума.

Сейчас мы ждем Galaxy S22 и не хочется, чтобы он попал в аналогичную статью через несколько лет. Но все подробности мы узнаем на презентации, итоги которой мы еще не раз обсудим.