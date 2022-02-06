5 уловок, на которые мы до сих пор ведемся при покупке смартфона

Каждый год производители смартфонов выпускают очередные обновления смартфонов, которые, по их мнению, должны нас удивить и влюбить в себя. Сложно сказать, проникаются ли пользователи теплыми чувствами к ним, но точно говорят об этих устройствах: техпроцесс, камеры, разработанные по последним стандартам, охлаждение и прочие интересные характеристики, которые можно обсуждать до потери сознания. Многие относятся к сверхвысоким характеристикам скептически и легко распознают, где условный китайский производитель попытался выдать желаемое за действительное. Тем не менее, даже самые наблюдательные оказываются не у дел: во многих фишках смартфона попросту нет ничего нового и революционного. Разбираемся, какие функции мы воспринимаем не совсем правильно.

Смартфон с безрамочным экраном

Признаюсь, я и сам до сих пор являюсь заложником этой технологии. В каждой статье, в которой упоминаю iPhone X, я, поддавшись на уловки хитрых купертиновцев, употребляю «безрамочный». Все дело в том, что с выходом этого смартфона, все остальные устройства стали похожими на него. По сути, так оно и есть, правда, рамки-то у смартфона все равно остались. Да, отдельные производители пытаются их уменьшить и делают максимально тонкими, но они есть!

Чем больше площади лицевой панели занимает экран, тем меньше рамки. Чем ближе это число к 100%, идеальнее. Правда, производители измеряют этот показатель собственными методами: подправляют изображение в фотошопе, засчитывают в площадь экрана тонкие рамки и так далее. А еще попросту выдают цифры повыше, но обман вскрывается очень быстро. В общем, трактуют безрамочность так, как хотят.

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Яркость дисплея смартфона

Каждый раз, когда видишь кадры с презентации, натыкаешься на информацию о дисплее. Очередная новинка, безумно яркий экран, который без проблем читается даже под палящим солнцем. Далее следуют четырехзначные числа нит — это максимальная яркость. Как так? Ведь пару лет назад смартфоны могли выдать лишь 600-700 нит. Неужели производители сподобились на что-то революционное?

Оказывается, что все не совсем так: пиковая яркость в OLED-экранах указывается для нестандартных условий. Например, для просмотра HDR-видео, когда отображается темная сцена и светится лишь небольшой участок. Так что, в следующий раз, когда увидите безумные показатели пиковой яркости, внимательно изучите, в каких ситуациях она может использоваться.

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Процессоры в смартфонах

Производители обожают рассказывать о том, сколько ядер в процессорах их смартфонов, насколько крут техпроцесс, как изменилась тактовая частота и так далее. С каждым годом цифры поражают все больше и больше и больше: уже сейчас «на бумаге» любой процессор смартфона выглядит солиднее процессора в ноутбуке 6-летней давности. Но самое интересное то, что многоядерность — удел какого-нибудь MediaTek.

Есть ли в этом смысл? Отчасти. У современных смартфонов лишь часть ядер имеют топовую производительность. Остальные используются в режиме пониженного энергопотребления. Смартфон использует либо мощные ядра, либо маломощные по отдельности, но не все сразу. Гордитесь тем, что в вашем смартфоне многоядерный процессор? Не торопитесь: использовать их все сразу он точно не будет.

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Бюджетные смартфоны

Когда производители выпускают очередной флагман, это радость для всех: для продавцов электроники, для журналистов, для блогеров — все обсуждают, многие даже хотят купить. Тем временем, успешный флагман эксплуатируют по полной — выпускают какой-нибудь эконом-вариант с кодовым названием «Lite» или «mini». Samsung так и вовсе стилизует всю свою линейку Galaxy под флагманскую модель — бюджетные модели серии «А» получают дизайн топовой модели и… на этом всё.

Ну, может, яркий дисплей. Железо в них своеобразное (читайте выше о многоядерных процессорах), зато стоят эти устройства намного дешевле. Так сказать, «типа флагман» по низкой цене. В общем, не стоит вестись на все эти Lite, 5G и прочие словечки в названиях, которые только привлекают внимание.

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5G смартфоны в России

Недавно моя мама поинтересовалась, так ли крут 5G? Новый стандарт связи очень хорош и поможет нам не только высокой скоростью Интернета, но и удаленным управлением каким-то вещами (ну, если все и вправду будет так). С недавних пор каждый производитель старается упомянуть поддержку 5G в своем смартфоне и особенно акцентирует на этом внимание. И это здесь, в России!

Напомню, в нашей стране пока нет никакой ясности с запуском 5G. Стоит ли покупать смартфон с 5G прямо сейчас? Да, если вы планируете им пользоваться как можно дольше (а этого пока никто не знает). С другой стороны, трата неоправданная — если 5G запустят года через 4-5, то и смартфон вам нужен будет новый.

А вот камера в смартфоне иногда становится хуже не из-за заговора производителей, а просто из-за нашего наплевательского отношения к технике. Что происходит и как это исправить — рассказали в нашей статье.