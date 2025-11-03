5 важных изменений, которых ждут поклонники Samsung в серии Galaxy S26

Серия Galaxy S25 разочаровала многих поклонников Samsung. Дело не в том, что эти смартфоны плохие, но апгрейд по сравнению с предыдущим поколением оказался минимальным. Дизайн остался без изменений, камеры те же, емкость батарей и скорость зарядки тоже не изменились. Если Samsung хочет вернуть доверие своих пользователей, компании предстоит серьезная работа над Galaxy S26. Вот минимальный набор того, что надо улучшить в новых смартфонах, чтобы они получили популярность и вернули уважение фанатов марки к флагманской линейке.

Обновленный дизайн Galaxy S26

Одно из самых очевидных изменений, которое необходимо внести, — это новый дизайн. Несмотря на незначительные доработки, смартфоны Galaxy S не претерпевали значительных изменений в дизайне с момента выхода Galaxy S23. Каждый год мы видим одно и то же с минимальными улучшениями.

В серии Galaxy S26 Samsung необходимо показать что-то новое. Визуально давно пора обновить блок камер. Также компании стоит пересмотреть цветовую гамму — подход «пятьдесят оттенков серого» для Galaxy S25 нельзя назвать вдохновляющим.

С точки зрения удобства использования, Samsung нужно найти способ сделать модель Ultra более комфортной и менее громоздкой. Такие устройства, как OnePlus 13, доказывают, что можно создать большой, но эргономичный смартфон.

К счастью, похоже, что изменения уже на подходе. Рендеры Galaxy S26 Pro и S26 Ultra демонстрируют обновленный блок камер, а модель Ultra получает более округлый и менее угловатый корпус.

Новые камеры в Samsung Galaxy S26

Камеры — это еще один аспект линейки Galaxy S, который годами игнорировался и это намного важнее простого изменения дизайна. Базовые Galaxy S25 и Galaxy S25 Plus имеют практически идентичные сенсоры камер с моделями S22 и S22 Plus, в то время как камеры S25 Ultra очень похожи на S23 Ultra.

Никто не назовет камеры Galaxy S25 плохими, но очевидно, что Samsung давно пора провести апгрейд. Это особенно актуально для S25 и S25 Plus, чьи камеры не оправдывают стартовые цены. А такие устройства, как vivo X300 Pro и OPPO Find X9 Pro, показывают, насколько Samsung отстала от конкурентов.

Хотя слухи предполагали, что Galaxy S26 снова обойдется без изменений в камерах, сама Samsung недавно намекнула на обратное, заявив, что линейка Galaxy S26 будет включать новые сенсоры камер. Конкретика пока неизвестна, но сам факт появления новых сенсоров — это уже большое дело.

Увеличенная батарея и быстрая зарядка

Как и в случае с дизайном и камерами, Samsung также не сильно продвинуламь в области аккумуляторов за последние годы. Galaxy S25 и S25 Ultra имеют точно такую же емкость батареи, как S20 и S20 Ultra — смартфоны возрастом более пяти лет. При этом с тех пор произошли значительные инновации. OnePlus 15 использует кремний-углеродную технологию батарей, что позволяет разместить аккумулятор на 7300 мАч — по-настоящему огромное число по сравнению с 5000 мАч в S25 Ultra. Да, оптимизация софта часто бывает важнее, но если совместить ее с физическим увеличением батареи, то результат будет еще более привлекательным.

Даже Google Pixel 9a — среднебюджетный телефон за $500 — имеет батарею большей емкости, чем S25, S25 Plus и S25 Ultra. Поклонники Samsung заслуживают более емкие батареи, и серия S26 должна наконец решить этот вопрос.

Помимо увеличения емкости, Samsung необходимо повысить скорость зарядки. Это еще одна область, которую компания не трогала с 2020 года. Когда Motorola, OnePlus, OPPO, HONOR, vivo и другие предлагают скорости зарядки 60 Вт, 80 Вт и даже 120 Вт, скромные 45 Вт для Ultra и 25 Вт для базового Galaxy S выглядят неубедительно.

Встроенные магниты Qi2 в Galaxy S26

Большинство Android-смартфонов до сих пор не имеют встроенных магнитов для беспроводной зарядки Qi2, но ситуация начинает меняться. Серия Pixel 10 от Google стала первой партией массовых Android-устройств со встроенными магнитами.

Samsung должна последовать этому примеру. Решение компании обозначить серию S25 как «Qi2 Ready» изначально предполагало наличие встроенных магнитов, но это оказалось не так. Samsung также недавно выпустила собственные магнитные зарядные устройства Qi2, несмотря на отсутствие телефона в портфолио, который мог бы их использовать без магнитного чехла. Хорошая новость в том, что серия S26, как полагают, изменит эту ситуацию.

Улучшенный S Pen для Samsung Galaxy S26 Ultra

Одним из самых разочаровывающих изменений в Galaxy S25 Ultra стало понижение возможностей S Pen. Решение удалить Bluetooth-функциональность было спорным шагом.

Bluetooth-подключение S Pen существовало с Galaxy Note 9, выпущенного в 2018 году. Использование S Pen в качестве удаленного затвора камеры было одной из любимых функций. Дополнительные элементы управления, такие как разблокировка телефона или управление воспроизведением музыки с помощью S Pen, делали его еще более функциональным.

Внезапное удаление этих функций в Galaxy S25 Ultra стало ударом для пользователей. Samsung объяснила это тем, что немногие использовали Bluetooth-функции, но это не должно иметь значения. За телефон стоимостью 100+ тысяч рублей компания должна добавлять функциональность, а не убирать её. Нет никаких признаков того, что Samsung вернет удаленное управление в Galaxy S26 Ultra, но компании стоило бы об этом задуматься.

Могут быть и другие изменения, которые хотели бы видеть пользователи, но и это будет достаточно для того, чтобы привлечь большое внимание к новинке и не цыкать после презентации с очередным недовольством на эту тему.