5 забытых Android-смартфонов, которые самое время купить: они круче всех новинок 2024 года

Век смартфонов короток. Почти каждая модель ежегодно получает наследника, а через 2 года уже точно отправляется на свалку истории. Хочешь не хочешь, но производители вынуждают нас покупать новинки. С одной стороны, в большинстве случаев наследники становятся лучше предшественников. С другой — их цена растет, в то время как устройства предыдущих поколений сильно дешевеют. И в подобной ситуации появляется смысл купить старый смартфон, который лучше нового. Главное — отыскать такую модель в магазине.

POCO M5s — лучший смартфон до 10000 рублей

Как правильно, смартфоны до 10 тысяч рублей имеют слабое железо и отвратительный экран, из-за чего ими очень некомфортно пользоваться. В этой связи старичок POCO M5s, вышедший осенью 2022 года, смотрится очень привлекательно. На фоне конкурентов он выделяется довольно производительным процессором Helio G95 (400 тысяч баллов в AnTuTu), ярким и насыщенным AMOLED-экраном, а также отличной для своей цены камерой на 64 МП с поддержкой записи видео в 4K. Да как он может стоить 10 тысяч?!

Цена: от 9 150 ₽

Телефон POCO M5s лучше любой свежей модели. HUAWEI nova Y72, Infinix Smart 8 Pro с ним не стоят даже рядом. А к недостаткам POCO M5s можно отнести лишь частоту обновления экрана. 60 Гц в 2024 году — это все-таки архаизм, но совсем не критичный.

Смартфон Redmi Note 11 Pro+ с зарядкой 120 Вт

Ищете хороший телефон до 15000 рублей? Вам сильно повезло, ведь в продаже до сих пор остается Redmi Note 11 Pro+, представленный на глобальном рынке в 2022 году. В России поначалу за него просили больше 40 тысяч рублей, а сейчас он продается всего за 14 тысяч с копейками. Причем это не восстановленный аппарат, а совершенно новый.

Цена: от 14 450 ₽

Как и POCO M5s, телефон Redmi Note 11 Pro+ превосходит своих оппонентов по всем параметрам. В то время как другие устройства за 15-20 тысяч рублей предлагают наскучивший чип Helio G99, старичок работает на более мощном Dimensity 920 (550 тысяч баллов в AnTuTu), а скорости его зарядки позавидуют даже флагманы: с комплектным адаптером питания на 120 Вт он восстанавливает свою энергию от 0 до 100% всего за 15 минут!

Также Redmi Note 11 Pro+ характеризуется AMOLED-экраном с частотой 120 Гц и стереодинамиками с настройкой от JBL. Маленький недостаток — скромная по нынешним меркам емкость аккумулятора (4500 мАч). Вот только какое она имеет значение, когда тебе из коробки дают зарядку на 120 Вт?

OnePlus Nord CE 3 — один из лучших смартфонов до 25 тысяч

Современным смартфонам за 20-25 тысяч рублей не хватает баланса. Есть мощные модели с откровенно плохой камерой, а есть какой-нибудь Redmi Note 13 Pro 4G, для которого заявлен сенсор на 200 МП, но посредственный для такой цены процессор Helio G99 совершенно не может реализовать и половины ее возможностей. Так что есть смысл присмотреться к малоизвестному телефону OnePlus Nord CE 3.

Цена: от 24 320 ₽

В чем его фишка? Например, в том, что он работает на добротном процессоре Snapdragon 782G (почти 700 тысяч баллов в AnTuTu), который характеризуется поддержкой продвинутых алгоритмов обработки изображения и быстрой памяти стандарта UFS 3.1, моментально запускающей любые приложения. Да, POCO X6 Pro, если вам удастся найти его по схожей цене, окажется намного мощнее, но он не сможет предложить 50-мегапиксельную камеру Sony IMX890 с большим сенсором на Sony IMX890. Так что снимает OnePlus Nord CE 3 ощутимо лучше.

Кроме того, даже в базовой версии он предлагает аж 12/256 ГБ памяти с возможностью расширения внутреннего накопителя еще на 1 ТБ через MicroSD, а также имеет 80-ваттную зарядку, способную полностью восстановить энергию смартфона за 30 минут. Круто же? Не то слово! Правда, стоит учесть, что даже в исполнении для глобального рынка он не имеет поддержки Band 20, из-за чего у вас могут возникнуть проблемы с приемом 4G за пределами крупных населенных пунктов. Поэтому перед покупкой уточните, какие частотные диапазоны использует ваш оператор сотовой связи.

Необычный смартфон Nothing Phone (1)

Хотите интересный смартфон? Тогда сейчас самое время купить Nothing Phone (1), анонсированный в 2022 году, ведь его цена за версию 8/256 ГБ просела почти в 2 раза! Теперь Nothing Phone (1) стоит меньше, чем недавно вышедший Nothing Phone (2a), который уступает ему буквально во всем.

Цена: от 27 915 ₽

Главная фишка Nothing Phone (1) — полупрозрачная задняя спинка с кастомизируемыми светодиодами, но при этом смартфон умудряется приятно удивить и характеристиками. В отличие от других моделей до 30 тысяч рублей, его корпус выполнен из благородных стекла и металла, а камера не имеет затычек, предлагая пару качественных сенсоров по 50 МП (основа и сверхширик).

Процессор Snapdragon 778G+ обеспечивает производительность на уровне 650 тысяч баллов в AnTuTu, а накопитель стандарта UFS 3.1 гарантирует максимальную плавность системы с запасом прочности на несколько лет. А минусы будут? Увы, да. Nothing Phone (1) поставляется с очень скромным комплектом, включающим в себя лишь ключ для извлечения лотка под две Nano-SIM и зарядный кабель без блока питания.

Недорогой флагман TECNO Phantom X2

Гвоздь программы — TECNO Phantom X2. Это флагман набирающей популярность китайской компании, который появился на свет в конце 2022 года. На старте продаж за него просили 44 990 ₽, а сейчас — почти в 2 раза меньше. И за текущие 25-30 тысяч рублей вы вряд ли найдете что-то лучше.

Цена: от 26 350 ₽

Во-первых, корпус TECNO Phantom X2 с изогнутым экраном выполнен из стекла и металла, благодаря чему смартфон приятно ощущается в руке. Во-вторых, его процессор Dimensity 9000 выдает под миллион баллов в AnTuTu, делая заявку на статус игрового устройства. Наконец, основная камера на 64 МП с оптической стабилизацией обладает крупным сенсором для четких снимков даже при слабом освещении.

Также TECNO Phantom X2 можно похвалить за аккумулятор на 5160 мАч. При этом слегка портит картину нагрев корпуса под нагрузками и отсутствие системных обновлений. Но серьезные ли это проблемы, когда мы говорим о смартфоне до 30000 рублей?