6 странных функций, которые не прижились в смартфонах

Производители смартфонов постоянно идут на ухищрения, чтобы привлечь покупателей. Во всяком случае, так было раньше. Сейчас дикие эксперименты с фишками в смартфонах несколько утихли: компании поняли, что впадать в крайности точно не стоит, иначе поклонники бренда покрутят у виска и откажутся от покупки. Некоторые фишки были доработаны и улучшены, другие же канули в лету. Возможно, это было очень красиво, но ни капли не практично в повседневном использовании. Сегодня мы с вами поговорим о странных функциях, которые, к счастью, не прижились в смартфонах.

Док-станция для смартфона

Впервые я узнал о такой примочке, когда на свет появилась Microsoft Lumia 950. Производители и вправду пошли на отчаянный шаг, чтобы хоть как-то привлечь покупателей. Если не ошибаюсь, то док-станция шла чуть ли не в подарок при покупке смартфона. Работало все очень просто: подключаете к ней свой смартфон и пользуетесь им на мониторе компьютера, используя клавиатуру и мышь. Нужда в компьютерах бы отпала. Позже подобную док-станцию выпустила Samsung, назвав ее Samsung Dex. Но уже в линейке Samsung Galaxy S21 появилось беспроводное подключение к монитору, в результате чего нужда в док-станции пропала.

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Телефоны с двумя экранами

Задумка была настолько крутой и интересной, что, на мой взгляд, опережала свое время. Вспомните YotaPhone или Meizu Pro 7: в них были установлены дополнительные экраны с обратной стороны устройства. Второй экран упрощал жизнь и снижал потребление энергии: он выручал в ситуациях, когда необходимо посмотреть уведомления или сделать селфи на основную камеру.

Второй экран мог бы быть прекрасным решением извечной проблемы: смартфоны могли бы стать действительно безрамочными, избавившись от фронтальной камеры. Увы, но идею не поддержали, а смартфоны с двумя экранами исчезли. Если не считать, конечно, раскладных устройств, но это уже немного другая история.

Выдвижная камера на телефоне

Китайские производители выпускают смартфоны регулярно и могут себе позволить включить фантазию: выдвижная фронталка — это классная идея, но она не получила широкого распространения. Этот подход помогает избавиться от выреза под фронтальную камеру, но у него есть несколько минусов.

Надежность : несмотря на заверения производителей, долговечность такого механизма вызывает вопросы. Во всяком случае, в долгосрочной перспективе.

: несмотря на заверения производителей, долговечность такого механизма вызывает вопросы. Во всяком случае, в долгосрочной перспективе. Отсутствие других модулей . В результате установки такого механизма производители по каким-то причинам убирают важные функции. Например, Honor 9X Premium получил выдвижную камеру, но остался без модуля NFC.

. В результате установки такого механизма производители по каким-то причинам убирают важные функции. Например, Honor 9X Premium получил выдвижную камеру, но остался без модуля NFC. Отсутствие защиты от воды . Из-за такого необычного модуля камеры многие производители не ставят в смартфоны защиту от воды.

. Из-за такого необычного модуля камеры многие производители не ставят в смартфоны защиту от воды. Необычный внешний вид. Давайте признаемся: это ведь и вправду выглядит странно и, возможно, даже нелепо. Традиционная фронталка удобнее и не мозолит глаза, а к выдвижным камерам мы еще не готовы.

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Дополненная реальность в телефоне

Помните, сколько было надежд на AR-технологию? Обещали настоящую революцию в мобильном гейминге. В общем, было столько надежд на то, что теперь все будет совершенно иначе. К сожалению, дополненная реальность не получила популярности, хотя та же Apple пытается ее внедрять в самые обыкновенные приложения: в рулетку, в Карты.

Практической пользы, к сожалению, очень мало: точных размеров с помощью AR не узнать, все равно придется пользоваться обычной линейкой. Возможно, когда-нибудь дополненная реальность станет действительно полезной и интересной, но пока есть ощущение, что даже разработчики не знают, что с ней делать и где применить, хотя на различных презентациях об этой функции постоянно говорят.

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Голосовой набор в телефоне

Первое, с чем у меня ассоциируется голосовой набор — это эпизод из известного сериала, где главный герой говорит телефону «Набрать Лили«, а устройство набирает Билли. Пожалуй, это все, что нужно знать про голосовой набор! Кроме шуток: функция действительно поражала воображение, благодаря ей появились голосовые ассистенты, а также функция диктовки, упрощающая набор текста. К сожалению, диктовка впечатляет только при первом использовании: тогда же понимаешь, что исправления займут больше времени — проще напечатать что-либо самому или отправить голосовое сообщение.

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Управление смартфоном

Вишенкой на торте безумных приспособлений в смартфоне оптический джойстик. Наверняка вы помните смартфоны HTC Legend и Blackberry, в которых устанавливали эту забавную фичу. С появлением емкостных сенсорных экранов оптический джойстик утратил свою функциональность, в него добавили светодиодный индикатор пропущенных вызовов. Таким элементом было удобно пользоваться в режиме курсора. Кроме того, сенсорные экраны хоть и имеют ряд недостатков, но они намного удобнее, чем такой способ навигации по меню.

А какие странные функции в смартфонах, не получившие популярности, помните вы? Ждем ваших историй в нашем Telegram-чате!