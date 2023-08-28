7 главных отличий Nothing Phone (2) от Nothing Phone (1), заставляющих купить новый смартфон

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Герман Вологжанин

В прошлом году рынок однотипных смартфонов взбудоражил выход Nothing Phone (1) — устройства с уникальным дизайном от бывшего главы международного подразделения OnePlus. Творение Карла Пея оказалось невероятно популярным, а потому уже летом 2023 года в продажу поступила обновленная версия девайса. Это отличный повод сравнить Nothing Phone 1 и 2, чтобы понять, какой смартфон лучше, и проанализировать вектор развития нашумевшего бренда.

7 главных отличий Nothing Phone (2) от Nothing Phone (1), заставляющих купить новый смартфон. Nothing Phone (1) — слева, а Nothing Phone (2) — справа. Фото.

Nothing Phone (1) — слева, а Nothing Phone (2) — справа

Сравнение дизайна Nothing Phone 1 и 2

С первого взгляда сложно заметить внешние отличия Nothing Phone 1 и 2. Кажется, будто смартфоны выглядят идентично. Однако разница скрывается в деталях, и вот главные из них:

  • Nothing Phone (2) крупнее, а его вес составляет 201 грамм, а не 193 грамма, в отличие от предшественника;
  • при этом заднее стекло нового смартфона изогнутое, благодаря чему в руке лежит он так же комфортно (или некомфортно, если вы не любите плоские грани);
  • несмотря на присутствие в линейке черного и белого цвета, как и в случае с Nothing Phone (1), первый вариант больше напоминает серый, а второй стал чуточку ближе к бежевому.
Сравнение дизайна Nothing Phone 1 и 2. Дизайн белой версии. Фото.

Дизайн белой версии

Сравнение дизайна Nothing Phone 1 и 2. Внешний вид черной (серой) версии. Фото.

Внешний вид черной (серой) версии

И все-таки основная визуальная фишка обоих смартфонов Карла Пея — глифы Nothing Phone. Узор светодиодов остался прежним, в то время как функциональная составляющая претерпела существенные изменения.

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Как изменились глифы Nothing Phone

Глифы Nothing Phone (2) разбиты на большее количество сегментов (11 вместо 5 у первого поколения), но лампочки нового смартфона подкупают скорее не этими, а другими фишками:

  • теперь глифы можно использовать в качестве фонарика;
  • появились динамические уведомления о процессе событий (так, один из светодиодных сегментов наполняется при переключении громкости, а также по мере истечения времени таймера);
  • стал доступен рингтон-мейкер, позволяющий создать собственную мелодию звонка с уникальной анимацией глифов.

Можно ли считать подобные изменения большим шагом вперед? Пожалуй, нет, ведь глифы Nothing Phone — это фишка, которая быстро приедается, а находят ей постоянное применение лишь единицы.

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Какие экраны у смартфонов Nothing Phone 1 и 2

Какие экраны у смартфонов Nothing Phone 1 и 2. Обратите внимание, что на экране нового смартфона (слева) фронталка располагается по центру, а не слева. Фото.

Обратите внимание, что на экране нового смартфона (слева) фронталка располагается по центру, а не слева

Характеристики Nothing Phone 2 отличаются еще сильнее. К примеру, AMOLED-экран нового смартфона не только подрос в диагонали, но и стал более технологичным. Все отличия видны в таблице.

ЭкранNothing Phone (1)Nothing Phone (2)
Диагональ6,55 дюйма6,7 дюйма
Частота обновления60-120 Гц1-120 Гц
Пиковая яркость1200 нит1600 нит
Полезная площадь85,8%87,2%

Купить Nothing Phone (1)

Купить Nothing Phone (2)

Экран Nothing Phone (2) имеет менее выраженные рамки, а еще он более яркий и энергоэффективный. Словом, матрица лучше во всем, и это — существенный прирост, пускай и не очень заметный на первый взгляд.

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Новый процессор Nothing Phone

Перейдя с Nothing Phone (1) на Nothing Phone (2), можно ощутить невероятный прирост производительности. Вместо процессора Snapdragon 778G, который использовался в устройстве первого поколения, разработчики установили Snapdragon 8+ Gen 1 — чипсет принципиально иного уровня. Это практически флагманское решение, чье преимущество легко подтвердить сравнением Nothing Phone 1 и 2 в тесте AnTuTu.

Новый процессор Nothing Phone. Новый смартфон намного мощнее. Фото.

Новый смартфон намного мощнее

В то же время смартфоны используют одинаковые типы постоянной и оперативной памяти. Следовательно, разницу в скорости работы вы вряд ли заметите. Другое дело — игры и ресурсоемкие задачи наподобие видеомонтажа. Кроме того, флагманский процессор — это еще и продвинутые алгоритмы обработки изображения, непосредственным образом влияющие на качество фото и видео.

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Сравнение камер Nothing Phone

Камера Nothing Phone (2) почти не изменилась по сравнению с предыдущим поколением. В плане аппаратного оснащения прокачали лишь фронталку, которая теперь имеет разрешение 32 Мп вместо 16 Мп у Nothing Phone (1). Однако выбор более технологичного процессора дает о себе знать.

Сравнение камер Nothing Phone. Nothing Phone (2) чуть лучше фотографирует в сложных условиях. Фото.

Nothing Phone (2) чуть лучше фотографирует в сложных условиях

Nothing Phone (2) быстрее фотографирует в сложных условиях, а также умеет записывать видео в 4K (60 fps) со стабилизацией. Как бы то ни было, камерофоном 2023 года новый аппарат все равно не является. Он лишен оптического приближения без потери качества, аудиодорожка при записи видео характеризуется низким битрейтом, да и алгоритмы обработки изображения от Nothing не способны тягаться с возможностями продвинутых брендов вроде HUAWEI и Xiaomi.

Сколько держат заряд смартфоны

У смартфонов отличается емкость аккумулятор. Nothing Phone (1) получил батарею на 4500 мАч, а Nothing Phone (2) — на 4700 мАч. В некоторых сценариях это дает о себе знать. К примеру, согласно тесту издания GSMArena, новый девайс в режиме просмотра видео держится 23 часа, в то время как предшественник — 20 с половиной.

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Кроме того, подросла скорость зарядки смартфона. Nothing Phone (2) поддерживает блок питания на 45 Вт, а не 33 Вт. Поэтому он восстанавливает энергию от 0 до 100% за 64 минуты вместо 91. Но помните, что Nothing не кладет зарядное устройство в комплект. Адаптер нужно докупать.

Nothing Phone (1) или Nothing Phone (2) — какой смартфон купить

Nothing Phone (1) или Nothing Phone (2) — какой смартфон купить. Выбор не такой очевидный, как может показаться. Фото.

Выбор не такой очевидный, как может показаться

Второй Nothing Phone сложно назвать полноправным наследником устройства первого поколения. Все-таки перед нами модели разных классов. Если Nothing Phone (1) — середняк, то Nothing Phone (2) — субфлагман. Из-за этого заметно отличается стоимость смартфонов в России и других странах.

Купить Nothing Phone (1)

Купить Nothing Phone (2)

Цена Nothing Phone (1) стартует с отметки 33 990 ₽ за версию 8/256 Гб, а Nothing Phone (2) купить удастся не менее чем за 61 490 ₽. Людям, которые не гонятся за передовыми характеристиками, вполне хватить возможностей смартфона первого поколения. А Nothing Phone (2) — это девайс для тех, кто хочет получить мощное железо с большим запасом прочности. Остальные отличия пускай и многочисленны, но не столь ощутимы, так что двукратная переплата кажется по меньшей мере сомнительной затеей. Если вы, конечно, не планируете выполнять ресурсоемкие задачи на своем «ничегофоне».

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