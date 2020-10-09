7 крутых смартфонов, которые выходят в октябре 2020

В октябре этого года выйдет много крутых смартфонов. Если посмотреть повнимательнее, то их будет чуть ли не больше, чем в любой другой месяц этого года. Еще более интересным список делает то, что многие смартфоны в нем являются флагманами. Какие-то из них уже представлены и просто ждут своего выхода, другие еще только покажут, но точная дата уже названа, а по третьим есть только слухи, но мало кто сомневается, что они сбудутся. Как бы оно ни было и какие бренды не представили бы новинки, они все равно будут интересны настоящему фанату технологий. Давайте посмотрим, что это будут за смартфоны и когда мы ждем их в продаже.

Выйдет ли Huawei Mate 40

Самым важным продуктом для Huawei этого года является серия Huawei Mate 40. После споров с США в последнее время Huawei ограничивает себя пределами Китая, выпуская смартфоны только там.

Кроме того, ходят слухи, что следующая итерация серии Mate — Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro + и Mate 40 RS Porsche Special Edition поступит в продажу в конце октября именно в Китае. Версия Pro, вероятно, будет иметь задние камеры, расположенные в форме дуги. В качестве процессора почти наверняка будет выступать Kirin 9000 (ранее его называли Kirin 1000 или Kirin 1020), но базовый вариант может иметь чуть менее мощный 9000E. Это тот самый процессор, который наспех выпускался на заводах TSMC до вступления в силу ограничений. Их было произведено много, но недостаточно, чтобы обеспечить Huawei на многие месяцы вперед. По разным оценкам их количество составило 12-15 миллионов штук, что в разы меньше потребностей компании.

Мы можем ожидать и других функций, таких как 5G, AMOLED-дисплей с отверстием в экране, беспроводную зарядку, большую батарею и EMUI 11 из коробки. Правда, как вся эта красота будет продаваться в мире, пока не понятно. Как и будущее компании в целом.

Oppo Find X2 League of Legends S10 Limited Edition

Oppo Find X2, скорее всего, получит специальное издание, посвященное теме популярной игры League of Legends. Согласно слухам и утечкам, Find X2 League of Legends S10 Limited Edition, вероятно, выйдет 12 октября в Китае.

Вместе с ним будут выпущены двое Oppo Watch с похожей тематикой. Хотя официально новости еще не опубликованы, просочившиеся рекламные материалы показывают обновленные корпуса с зеленым покрытием и тематическими логотипами. Сообщается, что S10 указывает на 10-й соревновательный сезон игры.

OnePlus 8T и Nord N10, N100

OnePlus пропустила вариант Pro с грядущим OnePlus 8T, который будет запущен 14 октября в 19:30 по московскому времени в Индии и 15 октября в Китае. Устройство будет оснащено 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 865, оперативной памятью до 12 ГБ, батареей емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт. Поскольку Nord не дебютировал в США, как было обещано ранее, ожидается, что OnePlus представит два новых устройства — Nord N10 и N100, скорее всего, в этом месяце. Один из них (N10) может иметь SoC Snapdragon 690 5G, 6,49-дюймовый дисплей HD + и иметь агрессивную цену.

Презентация iPhone 12

Серия Apple iPhone 12, вероятно, сейчас является самой обсуждаемой. Она будет включать iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Размеры дисплеев будут 5,4 дюйма, два по 6,1 дюйма и 6,7 дюйма соответственно. По слухам, все они будут оснащены дисплеями AMOLED, процессором Apple A14, встроенной памятью до 512 ГБ и возможностью работы в сетях 5G.

Кроме этого, версия Pro будет иметь LiDAR и возможность подключения mmWave. По слухам, цены будут начинаться от 649 долларов и доходить до 1 399 долларов. Презентация уже намечена на 13 октября, а старт продаж состоится, скорее всего, 16 октября или 23 октября. Не исключено, что топовые модели будут выпущены позже.

Oppo A15 — новые смартфоны OPPO

Oppo представила новый смартфон Oppo A15 на Amazon India. Хотя дата запуска еще не окончательная, мы можем ожидать ее в октябре, учитывая, что тизеры уже начали появляться. Тем не менее, технические характеристики на данный момент также являются загадкой.

Однако, глядя на изображения, мы можем ожидать тройную основную камеру и датчик отпечатков пальцев на задней панели. Кроме того, предполагается, что смартфон получит аккумулятор на 4230 мАч, зарядное устройство на 10 Вт, разъем для наушников 3,5 мм, порт USB Type-C и оболочку ColorOS 7.2.

Серия Xiaomi Mi 10T — очередной смартфон Xiaomi

Xiaomi выпускает смартфон серии Mi 10T — Mi 10T 5G и Mi 10T Pro 5G. Много было споров относительно их выхода, но они в любом случае найдут своего покупателя.

Mi 10T имеет 6,67-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц (10T), 144 Гц (10T Pro). Он оснащен процессором Snapdragon 865, батареей емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Друг от друга смартфоны отличаются задними камерами. Mi 10T Pro имеет основной датчик на 108 МП, а у 10T — датчик на 64 МП.

Pixel 4a 5G и 5 5G — новый пиксель

Хотя новый смартфоны Google Pixel 4a 5G и Pixel 5 были анонсированы в прошлом месяце во всем мире, они еще не запущены. Тем не менее, его тоже можно считать смартфоном, который выйдет в октябре. Ждать осталось до 15 октября. Жаль, что купить его официально в России не получится, но если вам понадобится, то достать его не составит труда. Можно будет заказать его из другой страны или просто купить у перекупщиков.

Есть слухи и о других смартфонах, но пока говорить о них сложно. Большая часть из них будут не очень известными, но ждать можно так же Moto G9, Redmi K30 T и некоторые другие. Проблема в том, что на разных рынках смартфоны выходят в разное время и такое положение дел может внести свои коррективы.