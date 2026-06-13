Релиз Android 17 под кодовым именем Cinnamon Bun состоится уже очень скоро, и со временем обновление доберётся до огромного числа смартфонов, включая вполне бюджетные модели. Вот только установить систему и комфортно ей пользоваться, это две разные истории. Многих пользователей iPhone новые возможности уже всерьёз соблазняют сменить платформу, и понять их можно: функции Android 17 действительно впечатляют. Но раскроются они только на свежем железе. Ниже 7 смартфонов для Андроид 17, которые точно не подведут под новую систему.

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Почему дешёвые смартфоны лучше не брать под Android 17

Логика простая. Дешёвый смартфон обновится до Android 17, но с задержкой в полгода-год после релиза, а его слабый процессор и небольшой объём памяти быстро упрутся в потолок. Анимация будет подвисать, крышка нагреется, а свежие функции на основе искусственного интеллекта могут вовсе не заработать. Кстати, если сомневаетесь насчёт своего текущего смартфона, мы подробно объяснили, как понять, получит ли ваш телефон Android 17. А брать совсем бюджетник на вырост смысла нет, через год он будет еле дышать.

Куда разумнее выбрать субфлагман или флагман для Android 17 на топовых чипах Snapdragon, MediaTek. Они дают хорошую производительность и запас мощности на несколько лет вперёд, а сейчас, пока цены держатся на приятном уровне, момент для покупки удачный. Разберём конкретные модели на разный кошелёк.

Google Pixel 10: первым получит Android 17

Начнём с очевидного. Если вы хотите получить Android 17 первым, причём в чистом виде и со всеми фишками сразу, альтернатив Pixel 10 просто нет. Смартфоны Google всегда возглавляют очередь на обновления, и новую систему вместе со всеми ИИ-новинками они получают в день релиза, тогда как остальным брендам нужны месяцы на адаптацию.

Фирменный чип Tensor G5 заточен не под рекорды в играх, а под искусственный интеллект и работу камеры, и вот тут Pixel 10 хорош как мало кто. Снимки уровня топовых флагманов, голосовой перевод, умные подсказки, всё это считается прямо на устройстве. Кстати, самые интересные ИИ-возможности новой системы мы регулярно показываем в нашем телеграм-канале, так что заглядывайте. Добавьте к этому семь лет гарантированных обновлений, и получите смартфон с самой долгой поддержкой в подборке. В России официально не продаётся, но можно достать на Али.

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POCO F8 Pro: мощный смартфон по доступной цене

А это вариант для тех, кто хочет максимум производительности и не готов переплачивать. POCO F8 Pro несёт флагманский процессор Snapdragon 8 Elite, тот самый, что стоит в смартфонах вдвое дороже, так что с любыми играми и тяжёлыми задачами он расправляется играючи. Это честное флагманское железо без наценки за бренд.

Отдельная гордость модели это ёмкая батарея на 6210 мАч в сравнительно тонком корпусе, плюс зарядка на 100 Вт в комплекте. Динамики настроены совместно с Bose и звучат заметно лучше среднего. Стартует примерно от 36 000 рублей, и за эти деньги мощный смартфон такого уровня поискать ещё надо. Если присматриваетесь к конкурентам, мы сравнили OnePlus Nord 6 и POCO F8 Pro и разобрали, кто даёт больше за деньги. Если хочется, чтобы Android 17 летал без компромиссов по цене, это он.

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OnePlus 15R: недорогой смартфон с мощным процессором

OnePlus 15R делает ставку на плавность и фирменную оптимизацию OxygenOS. Внутри свежий Snapdragon 8 Gen 5, мощный субфлагманский чип, который глобально дебютировал именно в этой модели, а дополняет его яркий дисплей с частотой 165 Гц и громадная батарея на 7400 мАч. Для динамичных игр и долгого дня без розетки сочетание почти идеальное.

Камеры здесь без изысков, зато по части скорости и выносливости вопросов нет вообще. Стоит ориентировочно от 42 000 рублей, а иногда и заметно дешевле: недавно OnePlus 15R подешевел до 32 тысяч рублей, так что момент для покупки сейчас особенно удачный. Android 17 на таком железе будет работать как влитой, и не только он, но и пара-тройка следующих версий системы.

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iQOO Neo 11: хороший китайский смартфон недорого

Если в смартфоне для вас на первом месте автономность, присмотритесь к iQOO Neo 11. Его козырь это огромный аккумулятор на 7500 мАч, которого при активном использовании спокойно хватает на пару дней. А чтобы не было сомнений в скорости, внутри установлен флагманский MediaTek Dimensity 9500, один из самых производительных чипов на рынке.

В нагрузку идёт крупный 2K-экран с частотой 144 Гц, защита по стандарту IP69 и камера на 200 Мп. По сути это полноценный флагман, который маскируется под более доступную модель. Цена начинается примерно от 55 000 рублей. Берите, если хотите смартфон с хорошим процессором и при этом забыть, где лежит зарядка. Кстати, узнать, обновится ли ваш текущий аппарат, поможет полный список устройств Vivo и iQOO с поддержкой Android 17.

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Realme GT 8 Pro: очень мощный камерофон

Тем, кто готов доплатить за абсолютный максимум, стоит взглянуть на Realme GT 8 Pro. Работает на Snapdragon 8 Elite Gen 5, самом быстром на сегодня процессоре, разогнанном аж до 4 млн баллов в AnTuTu. С таким железом Android 17 не просто пойдёт, а раскроется полностью, включая все до единой ИИ-функции.

Но мощностью дело не ограничивается. Здесь яркий 2K-дисплей, батарея на 7000 мАч с зарядкой 120 Вт, серьёзная защита от воды и пыли, а главное, продвинутая камера с оптикой Ricoh GR, которая превращает смартфон в инструмент для уличной съёмки. Стоит примерно от 62 000 рублей. Дорого, но это покупка с заделом на много лет вперёд, тем более что список устройств Realme с поддержкой Android 17 и realme UI 8.0 уже опубликован, и эта модель в нём на видном месте.

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Samsung Galaxy S26: надежный Андроид-смартфон

Любителям экосистемы Samsung прямая дорога к Galaxy S26. Среди всех смартфонов не от Google именно он одним из первых получает Android 17, а компания обещает целых семь лет обновлений, так что про устаревание можно забыть надолго. Мощное железо, эталонный дисплей и фирменная оболочка One UI 9 с морем функций прилагаются.

Это премиальный сегмент, но за свои деньги вы получаете самый отполированный софт на рынке и непревзойдённую долговечность поддержки. Камеры снимают отлично в любых условиях, как и положено флагману. А обсудить, какой Galaxy выбрать и когда на него приедет Android 17, можно в нашем чате в MAX, где как раз делятся опытом владельцы. Подойдет тем, кто покупает телефон надолго и не хочет думать про замену ближайшие лет пять.

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Xiaomi 15: компактный флагман с хорошим процессором

Закроем подборку для тех, кто устал от огромных лопат. Xiaomi 15 это прошлогодний флагман, но списывать его рано: компактный 6,36-дюймовый корпус удобно лежит в руке, а внутри по-прежнему мощный Snapdragon 8 Elite, которому Android 17 нипочём. Редкий случай, когда топовое железо упаковано в по-настоящему небольшой смартфон.

Главная фишка модели это камера с оптикой Leica, дающая фирменный киношный результат, плюс батарея на 5240 мАч и полноценная защита IP68. А так как это уже не самая новая модель, цены на неё приятно опустились, что делает её одним из самых выгодных способов получить настоящий флагман. Отдельно стоит почитать, какие функции Android 17 могут появиться в Xiaomi HyperOS, чтобы понимать, что именно приедет на смартфон с обновлением. Отличный вариант, если важны компактность и качество снимков, а не гонка за цифрами.

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Если коротко, главное правило при выборе смартфона под Android 17 звучит так: не экономьте на железе. Совсем дешёвый аппарат обновление, может, и получит, но работать всё будет нестабильно, с тормозами и наполовину отключёнными функциями. Под свежую систему берите хороший смартфон на мощном чипе, и тогда он останется быстрым и через несколько лет. Обязательно прочтите наш материал о том, какие функции Android 17 переманивают пользователей iPhone. Возможно, как раз сейчас удачный момент попробовать что-то новое.

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