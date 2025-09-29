7 смартфонов с батареей на 7000 мАч и больше, которые можно купить в России

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин

Появление кремний-углеродных аккумуляторов позволило производителям смартфонов существенно улучшить их автономность. Если еще пару лет назад в стандартный корпус помещалась батарейка на 5000 мАч, то сейчас даже 7000 мАч — далеко не предел. В России уже продаются смартфоны с мощным аккумулятором, которым не нужен повербанк. Мы отыскали 7 таких моделей, и все они стоят своих денег.

7 смартфонов с батареей на 7000 мАч и больше, которые можно купить в России. В России уже есть много смартфонов с большой батареей. Изображение: Trakin Tech English. Фото.

В России уже есть много смартфонов с большой батареей. Изображение: Trakin Tech English

Redmi 15 и POCO M7 — бюджетные смартфоны Xiaomi

Redmi 15 и POCO M7 — близнецы-братья китайского конвейера Xiaomi. Первый смартфон активно продается в российских магазинах, а второй является главным хитом AliExpress. Обе модели предлагают чумовой аккумулятор на 7000 мАч, заряда которого хватает на 14 часов просмотра видео и 35 часов прослушивания музыки.

Redmi 15 и POCO M7 — бюджетные смартфоны Xiaomi. Технически это одинаковые смартфоны. Изображение: GrupoReviews. Фото.

Технически это одинаковые смартфоны. Изображение: GrupoReviews

Купить POCO M7

Купить Redmi 15

За работу смартфонов отвечает довольно мощный для бюджетного ценового сегмента процессор Snapdragon 685, а потреблять контент нам предлагают с большого 6.9-дюймового экрана с частотой обновления 144 Гц.

? Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Недорогой смартфон TECNO Pova 7 Neo

TECNO Pova 7 Neo — еще один недорогой смартфон с батареей 7000 мАч. Он отличается кибер-дизайном и чуть более производительным чипсетом Helio G100, а за счет хорошей оптимизации его владельцам обещают 19 часов просмотра видео и 80 часов прослушивания музыки.

Недорогой смартфон TECNO Pova 7 Neo. Технологичный смартфон с большим аккумулятором. Изображение: GIZGUIDEPH. Фото.

Технологичный смартфон с большим аккумулятором. Изображение: GIZGUIDEPH

Купить TECNO Pova 7 Neo

Фишка TECNO заключается в бережном подходе к зарядке устройства. Пользователь может выбрать один из трех режимов восстановления энергии с акцентом либо на скорость, либо на минимизацию рисков деградации АКБ.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

iQOO Z10 — смартфон с самой большой батареей

Рекордсменом по емкости аккумулятора сегодня является iQOO Z10, ведь его батарея рассчитана аж на 7300 мАч. По словам производителя, ее заряда должно хватить аж на 35 часов просмотра видео, что стало возможным за счет энергоэффективного AMOLED-экрана.

iQOO Z10 — смартфон с самой большой батареей. Рекордсмен по емкости аккумулятора. Изображение: KLGadgetTV. Фото.

Рекордсмен по емкости аккумулятора. Изображение: KLGadgetTV

Купить iQOO Z10

На фоне других смартфонов до 20000 рублей iQOO Z10 отличается мощным процессором Snapdragon 7s Gen 3. С ним можно не только ленту соцсетей листать, но и комфортно играть на средних настройках графики.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Убийца флагманов iQOO Neo 10

На статус игрового смартфона может претендовать iQOO Neo 10 с аккумулятором на 7000 мАч. Он работает на субфлагманском чипе Snapdragon 8s Gen 4, который набирает порядка 2.4 миллиона баллов в AnTuTu. С ним можно спокойно играть на максималках.

Убийца флагманов iQOO Neo 10. Очень мощный и автономный смартфон. Изображение: TechWiser. Фото.

Очень мощный и автономный смартфон. Изображение: TechWiser

Купить iQOO Neo 10

Производитель обещает 23 часа воспроизведения видео и 11 часов непрерывной работы в режиме навигатора, а в комплекте iQOO Neo 10 мощная зарядка на 120 Вт. Она полностью зарядит смартфон с большой батареей всего за 36 минут.

? Читай наши лучшие материалы в Дзене

Мощные realme GT 7 и realme GT 7T

Наконец, смартфоны с батареей на 7000 мАч есть в линейке realme. Ее realme GT 7T и realme GT 7 можно назвать субфлагманами. Оба продаются по цене в диапазоне 30-40 тысяч рублей и предлагают достойное железо в лице процессоров Dimensity 8400 и Dimensity 9400e соответственно.

Мощные realme GT 7 и realme GT 7T. Пара субфлагманов realme. Изображение: Lim Reviews. Фото.

Пара субфлагманов realme. Изображение: Lim Reviews

Купить realme GT 7T

Купить realme GT 7

Помимо мощности смартфоны realme готовы предложить солидный набор камер. Так, у realme GT 7 есть телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом для идеальных портретов, а его аккумулятора хватит на 2 дня работы в стандартном режиме использования.

Теги
Новости по теме
Скоро появятся классные смартфоны с IPS-экранами. Решена их главная проблема
5 самых популярных Android-смартфонов в мире на 2025 год
Глобальная версия Xiaomi 17 будет хуже китайской, и вот почему
Лонгриды для вас
Почему у смартфонов Samsung маленький аккумулятор

Выпустив в 2025 году Galaxy S25 Edge, компания Samsung буквально плюнула в лицо тем, кто ценит хорошую автономность смартфонов. В погоне за тонким корпусом корейцы оснастили новинку аккумулятором на 3900 мАч, разрушив мечты фанатов об устройстве, которое бы работало от заката до рассвета. Причем Galaxy S25 Edge — далеко не единственное доказательство того, что на фоне конкурентов у смартфонов Samsung маленькие аккумуляторы.

Читать далее
Xiaomi 16 Pro Max снова получит второй экран на задней стенке

Согласно свежей утечке от популярного инсайдера Digital Chat Station, компания Xiaomi может вернуть одну из своих самых нестандартных фишек — дополнительный экран на задней панели будущего флагмана. В публикации, хоть и не упоминается Xiaomi напрямую, намеки легко узнаваемы. Речь идет о смартфоне на базе новейшего чипа Qualcomm SM8850, также известного как Snapdragon 8 Elite 2. В описании говорится о дизайне с “горизонтальным матричным полноразмерным субэкраном” — именно такая идея когда-то прославила Xiaomi 11 Ultra.

Читать далее
Samsung Galaxy быстро разряжается после установки One UI 7. Что делать, если уже обновил телефон

После выхода обновления One UI 7 на базе Android 15, поклонники Galaxy разделились на два лагеря. Одни пользователи довольны новыми изменениями, особенно исправлением ошибок в дизайне панели быстрых настроек и уведомлений и проблем с иконками на экране блокировки. Другие жалуются на сложности, а именно – быстрый разряд батареи Samsung Galaxy. Обычно такие замечания появляются сразу после выхода обновлений, но в этот раз ситуация усугубилась. Пользователи стали замечать значительное сокращение времени автономной работы своих устройств даже спустя несколько недель после установки обновления.

Читать далее
Новости партнеров
У меня не проходила оплата стикером на iPhone, вот что я сделал
У меня не проходила оплата стикером на iPhone, вот что я сделал
Почему кровь красная, а вены синие: простое объяснение
Почему кровь красная, а вены синие: простое объяснение
Биткоин ниже 110 тысяч долларов. Ключевые причины падения криптовалюты и прогнозы экспертов
Биткоин ниже 110 тысяч долларов. Ключевые причины падения криптовалюты и прогнозы экспертов