7 смартфонов с батареей на 7000 мАч и больше, которые можно купить в России

Появление кремний-углеродных аккумуляторов позволило производителям смартфонов существенно улучшить их автономность. Если еще пару лет назад в стандартный корпус помещалась батарейка на 5000 мАч, то сейчас даже 7000 мАч — далеко не предел. В России уже продаются смартфоны с мощным аккумулятором, которым не нужен повербанк. Мы отыскали 7 таких моделей, и все они стоят своих денег.

Redmi 15 и POCO M7 — бюджетные смартфоны Xiaomi

Redmi 15 и POCO M7 — близнецы-братья китайского конвейера Xiaomi. Первый смартфон активно продается в российских магазинах, а второй является главным хитом AliExpress. Обе модели предлагают чумовой аккумулятор на 7000 мАч, заряда которого хватает на 14 часов просмотра видео и 35 часов прослушивания музыки.

За работу смартфонов отвечает довольно мощный для бюджетного ценового сегмента процессор Snapdragon 685, а потреблять контент нам предлагают с большого 6.9-дюймового экрана с частотой обновления 144 Гц.

Недорогой смартфон TECNO Pova 7 Neo

TECNO Pova 7 Neo — еще один недорогой смартфон с батареей 7000 мАч. Он отличается кибер-дизайном и чуть более производительным чипсетом Helio G100, а за счет хорошей оптимизации его владельцам обещают 19 часов просмотра видео и 80 часов прослушивания музыки.

Фишка TECNO заключается в бережном подходе к зарядке устройства. Пользователь может выбрать один из трех режимов восстановления энергии с акцентом либо на скорость, либо на минимизацию рисков деградации АКБ.

iQOO Z10 — смартфон с самой большой батареей

Рекордсменом по емкости аккумулятора сегодня является iQOO Z10, ведь его батарея рассчитана аж на 7300 мАч. По словам производителя, ее заряда должно хватить аж на 35 часов просмотра видео, что стало возможным за счет энергоэффективного AMOLED-экрана.

На фоне других смартфонов до 20000 рублей iQOO Z10 отличается мощным процессором Snapdragon 7s Gen 3. С ним можно не только ленту соцсетей листать, но и комфортно играть на средних настройках графики.

Убийца флагманов iQOO Neo 10

На статус игрового смартфона может претендовать iQOO Neo 10 с аккумулятором на 7000 мАч. Он работает на субфлагманском чипе Snapdragon 8s Gen 4, который набирает порядка 2.4 миллиона баллов в AnTuTu. С ним можно спокойно играть на максималках.

Производитель обещает 23 часа воспроизведения видео и 11 часов непрерывной работы в режиме навигатора, а в комплекте iQOO Neo 10 мощная зарядка на 120 Вт. Она полностью зарядит смартфон с большой батареей всего за 36 минут.

Мощные realme GT 7 и realme GT 7T

Наконец, смартфоны с батареей на 7000 мАч есть в линейке realme. Ее realme GT 7T и realme GT 7 можно назвать субфлагманами. Оба продаются по цене в диапазоне 30-40 тысяч рублей и предлагают достойное железо в лице процессоров Dimensity 8400 и Dimensity 9400e соответственно.

Помимо мощности смартфоны realme готовы предложить солидный набор камер. Так, у realme GT 7 есть телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом для идеальных портретов, а его аккумулятора хватит на 2 дня работы в стандартном режиме использования.