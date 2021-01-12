7 трендов смартфонов, которые надо было оставить в 2020 году и забыть о них

В любом направлении промышленности есть то, что называется трендами. Есть они и у смартфонов. Это то, чего придерживаются все производители, стараясь сделать так, чтобы их гаджеты соответствовали тому, что происходит в мире. Вот только единственный нормальный тренд — это делать смартфоны лучше с каждой новой моделью. Среди остальных часто можно встретить много всего лишнего и ненужного. Я с ходу могу назвать сразу 7 трендов, от которых производители смартфонов должны отказаться в 2021 году. Без них не только станет проще выбирать новые гаджеты, но и пользоваться ими. Даже обсуждать их станет намного приятнее. О чем это я?

2020 год стал важным годом для индустрии смартфонов во многих отношениях. 5G стал доступен почти для всех, мы получили складные устройства с повышенной прочностью, а телефоны среднего класса сделали большой шаг вперед с точки зрения производительности. Но сейчас давайте плеснем немного негатива.

”5G” в названии смартфона

Согласитесь, сейчас, когда 5G стал доступен почти для всех категорий смартфонов, в 2021 интегрируется в них еще больше, нелогично видеть это сочетание символов в названии моделей. Как минимум все флагманы выходят с поддержкой 5G, и поэтому надо уже перестать говорить об этом в названии.

Будем надеяться, что в следующем году производители поймут это. Хотя на некоторых рынках есть и еще более глупые тенденции. Например, то, что придумала Verizon в США.

Компания пишет на своих телефонах ”UW 5G”. Это символизирует сверхширокополосное покрытие или покрытие mmWave 5G. Наверное, худшее имя в этом отношении — Nokia 8 V 5G UW. Что это вообще за монстр? Только представьте, как в магазине вы выговариваете это название, обращаясь к продавцу. Может проще было назвать его Nokia 8.3 Verizon?

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Пластиковый или стеклянный смартфон

Тут хочется сказать, что ”нормально же сидели”. Почему Samsung решила, что в дорогих смартфонах не должно быть стеклянного корпуса? Когда это относится к недорогим устройствам или облегченным версиям флагманов, вопросов нет, но компания не просто применила такое решение в Galaxy Note 20, но и планирует сделать то же самое со всей линейкой Galaxy S21.

Все бы ничего, но не подходит пластик смартфонам за 1000 долларов. Хочется надеяться, что этот тренд никто не подхватит, а пластиковыми будут только смартфоны вроде А-серии или FE-линейки.

Конечно, у пластика есть и плюсы. Например, при падении на деревянный пол на нем, скорее всего, не останется следов, а стекло может разбиться. Зато полимеры в любом случае более мягкие и будут царапаться. Но если уж нам хочется пользоваться пластиковыми смартфонами, давайте хотя бы будем делать их похожими на стекло. Пусть компании поменяют ”рецепт” полимеров, чтобы в руке они ощущались не так дешево.

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А еще противно то, что применение более дешевого пластика не приводит к снижению стоимости смартфона, и Galaxy Note 20 это доказал.

Зачем в смартфоне 2-Мп камера

Одной из самых раздражающих тенденций в создании камер за последние два года стало использование некачественных 2-мегапиксельных сенсоров. Это явная попытка увеличить количество камер. Мы видели, как все — от Xiaomi и Realme до Samsung и Oppo — приняли эту стратегию, часто используя даже две 2-мегапиксельные камеры. Все для того, чтобы незначительно увеличить стоимость смартфона, но рекламировать его как устройство с четырьмя камерами.

В 2021 году производители должны задуматься о качестве, а не о количестве камер. Другими словами, мы хотели бы, чтобы бренды улучшили свои основные, сверхширокоугольные или даже макро-камеры, а не просто добавляли больше объективов.

Макро-камеры я привел как меньшее из зол, но от них тоже надо отказываться. Это максимально бесполезное дополнение. Тем более, что чаще всего они тоже бывают всего 2-мегапиксельными.

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Смартфоны с быстрой зарядкой

Трудно поверить, что в 2020 году вы действительно сможете купить телефоны со скоростью зарядки 65 Вт или даже 100 Вт+, такие, как Xiaomi Mi 10 Ultra и OnePlus 8T. Еще труднее поверить в то, что одновременно с такими решениями существуют флагманские телефоны, которые не поддерживают быструю зарядку.

Такие устройства, как Motorola Edge Plus и Google Pixel 5 демонстрируют разочаровывающие 18 Вт. Даже iPhone 12 и LG V60 немного быстрее — 20 Вт и 25 Вт соответственно. В любом случае хотелось бы видеть в 2021 году зарядки мощностью минимум 30 Вт, но лучше больше.

Некоторые потребители опасаются, что быстрая зарядка со временем может привести к преждевременному износу батареи, но переживать по этому поводу не стоит. Если не гнаться за рекордами, уменьшение ресурса будет незначительным. Зато польза будет огромной. Ну, будет у вас после двух-трех лет не 90% остатка ресурса, а 88% — ничего страшного.

Обновление смартфона

Google уже обязуется предлагать трехлетние обновления системы для своих телефонов Pixel. Samsung также присоединилась к клубу в этом году. Это однозначно можно назвать одним из немногих положительных итогов года.

На фоне этого не вызывает ничего, кроме возмущения, поведение брендов, которые, наоборот, уменьшают время обновления. Например, Motorola для своего Edge Plus за 1000 долларов изначально заявила только одно большое обновление, но позже одумалась и сказала, что их будет два.

Из-за того, что потребители стали дольше пользоваться своими смартфонами, и из-за экономической неопределенности, связанной с COVID-19, рынок точно не оценит такого поведения. Тем более, что Motorola не единственная компания, которая додумалась до такого.

Почему смартфоны такие дорогие

Смартфоны с каждым годом становятся все дороже потому, что на их улучшение приходится тратить все больше ресурсов, и потому, что потенциальные покупатели ”разогреты” и готовы платить.

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Xiaomi, Realme и OnePlus предложили флагманы 2020 года по более высокой цене, чем более ранние модели. Во многом это связано с тем, что флагманские процессоры стали дороже. Однако дефицит доступных флагманских телефонов в 2020 году не может вызывать ничего, кроме разочарования. Хотя бы Snapdragon 765G немного спас ситуацию.

Смартфонов стало слишком много

Одна из наиболее неприятных тенденций последних лет заключается в том, что многие производители предлагают безумное количество моделей с незначительными различиями между ними. Действительно ли нам это нужно? Нам действительно нужно семь или восемь вариантов Redmi 9 или Mi 10 или хватит 2-3 модификаций?

Конечно, иногда есть веские причины для ребрендинга, но такие компании, как Xiaomi, определенно переборщили с брендом Poco. Даже OnePlus не смогла сдержаться и выпустила N100 — по сути, Oppo A53.

Я высказал свое мнение и частично мнение редакции. Теперь вы скажите, что думаете об этом, и от чего нам стоит отказаться в следующем году из мобильных трендов.