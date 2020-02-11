Операционная система Tizen начала своё существование в далеком 2011 году, когда LiMo Foundation и Linux Foundation официально заявили о запуске платформы Tizen с открытым исходным кодом для широкого спектра устройств. Возможность работы операционной системы на совершенно разных устройствах, начиная с умных часов, заканчивая планшетами, является её главной особенностью. Проект в настоящее время практически заброшен корейцам и выступает в качестве запасного варианта на случай, если придется отказываться от Android, однако это не означает, что смартфоны на данной операционной системе всё еще неактуальны. Предлагаю рассмотреть линейку Samsung Z и понять, насколько хорошо работает телефон на Tizen OS в 2020 году.

События с Tizen развивались достаточно быстро. Самый первый Galaxy Z1 стал достаточно успешным в Индии и был представлен в 2015 году. Популярным телефон стал за счет низкой стоимости в 90 долларов. За эти деньги он, конечно, предлагал базовое железо, но всё еще считался полноценным смартфоном. К тому же работал довольно шустро за счет того что, Tizen всё же более упрощенная система в сравнении с Android.

Далее было представлено несколько устройств в Z-линейке. Однако мы постараемся подробнее изучить Samsung Z3, который вышел следом за Z1. Да, Samsung, почему-то выпустила сначала Z3, а уже затем Z2, но сейчас это не так важно.

По видео выше можно легко понять, что телефон даже спустя 4 года работает плавно и не испытывает каких-либо проблем с производительностью. И это при том, что технически Z3 даже для 2015 года был крайне слабым телефоном. Он оснащен 5-дюймовым дисплеем, 8-Мп камерой, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти, процессором Spreadtrum SC7730 и аккумулятором на 2600 мАч.

Последней версией Z3 стал Tizen 2.4. И это при том, что Samsung Z4 работает на Tizen 3. Странно, что корейцы не обновили все телефоны линейки до последней версии.

Специально для России Samsung в 2016 году представила Z3 Corporate Edition (Корпоративная версия). Она получила более производительный Snapdragon 410 и стала неплохим вариантом для бизнеса.

Итак, мы немного разобрались с телефонами на Tizen. Теперь стоит упомянуть и тот факт, что на рынке представлено немало умных часов на Tizen, что делает систему достаточно универсальной на реальных примерах, а не на словах.

Актуален ли телефон на Tizen в 2020 году?

Конечно, сложно будет найти в продаже телефон Z-линейки, но тут скорее вопрос в том, насколько хороша в целом экосистема операционки и поддержка. На Android, как правило, спустя пару лет устройство начинает зависать из-за самих сервисов Google, да и приложения обновляются с новым API и становятся более требовательным к железу. В случае с Tizen такого нет. И, вероятно, причина в том, что приложения попросту не обновляются.

Владельцы Tizen по производительности в 2020 году не должны испытывать каких-либо проблем. Ваши устройства должны работать плавно даже на фоне конкурирующих Android-аппаратов, однако если у вас имеется возможность приобрести телефон на Android, стоит всё же это сделать.

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Tizen я бы рекомендовал рассматривать лишь тем, кто желает заполучить устройство с необычной операционной системой, отличающейся от того, что есть на рынке. Такой же необычной системой была BB10 и Windows Phone. Обеими я пользовался, и на фоне Android у них было много преимуществ. Однако система Google, конечно, захватила рынок за счет приложений и только поэтому, на мой взгляд. Если бы разработчики уделяли больше внимания той же Tizen, не исключено, что Samsung бы не решилась забросить её даже на фоне давления Google по неофициальным источникам.

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