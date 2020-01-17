Кто-то до сих пор не может поверить в то, что камеры смартфонов способны демонстрировать результаты, которые не будут уступать дорогим профессиональным решениям. Конечно, если приглядываться и изучать детали, всё равно на дорогой камере с большим сенсором и объективом будет больше «вкусного» на снимке RAW-формата, однако есть один очень важный момент — где используются снимки. Как правило, если речь идёт об Instagram и других подобных площадках, за счёт сжатия все детали более дорогой камеры исчезнут и разницы между фото на смартфон и профессиональной камерой не будет. А покажем мы это на примере Pixel 4 и Sony A7R3. В США такая камера оценена в 5000 долларов.

Автор видеоролика сравнил камеры устройств в нескольких сценах. Скажем сразу, вы не заметите практически никакой разницы. Давайте взглянем на первый кадр:

Можно заметить, что на A7R3 фото получилось более тёплым, да и сами цвета на A7R3 кажутся реалистичнее. В случае с Pixel можно заметить лёгкий эффект глянца на всех объектах из-за режима HDR+. Но, в целом, кадры практически идентичные — на первый взгляд и не скажешь, какое устройство демонстрирует тот или иной результат.

Второй кадр не менее интересный — фото идентичны на 99%, если не учитывать совсем незначительную разницу в цветах, но она настолько несущественная, что заметить её невооруженным глазом просто невозможно. Оба устройства отлично справились с прорисовкой неба, на Pixel 4 не замечено каких-либо засветов на небе. HDR+, конечно, отлично справляется со своей задачей.

Третий кадр демонстрирует разницу настоящего и искусственного эффекта бокэ. Профессиональная камера Sony размыла фон более естественно и сильнее, однако, опять же, сильной разницы нет, и это удивительно. Pixel очень точно определил границы объектов. Следующий кадр также демонстрирует практически идентичные результаты на обоих аппаратах:

Пятый кадр показывает, насколько профессиональная камера лучше справилась с размытием близлежащих объектов, но при этом результат Pixel нельзя назвать плохим. В очередной раз удивляет сходство результатов:

Последняя сцена показывает самую сильную разницу между устройствами:

Можно заметить, насколько лучше с размытием справилась профессиональная камера Sony. Однако не исключено, что в каким-нибудь будущем обновлении Google улучшить размытие и разницу между профессиональной камерой и камерой Pixel больше никто никогда не заметит.

Есть ли смысл покупать дорогую камеру?

Очевидно, что сейчас даже самая дешёвая камера смартфона в руках профессионала может выдавать отличные кадры. Вот так, например, профессиональный фотограф поработал с камерой Xiaomi Redmi Note 8 Pro и получил крайне приятные кадры, сравнимые по качеству с фотографиями, сделанными на профессиональные камеры:

Поэтому, конечно, если вы не очень-то и сильно разбираетесь в камерах и вам она нужна для каких-то не очень профессиональных вещей, например, публикаций в Instagram, то, безусловно, лучшим решением станет покупка Google Pixel 4 или любого другого современного флагмана, потому что сегодня особой разницы по качеству между камерами iPhone 11, Galaxy Note 10 или Pixel 4 вы не заметите.

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Есть ли бюджетный вариант?

Конечно, не так давно мы писали статью про самые недорогие камерофоны. Лучшим вариантом станет покупка Google Pixel 3a. На eBay поддержанный вариант обойдется в 13-15 тысяч рублей, а новый будет стоить около 20-30 тысяч. Но при этом качество снимков просто отличное.

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