Несмотря на то что Apple довольно часто предпочитает оттягивать внедрение тех или иных функций iOS до последнего момента, по части инноваций у неё всё более чем в порядке. Кажется, не проходит и года, чтобы в Купертино не предложили покупателям своих устройств чего-то такого, чего до неё не было ни у кого. К примеру, Apple самой первой на рынке сообразила, что NFC можно использовать не только для передачи данных, что, в общем-то, практически бессмысленно, но и для нормальной бесконтактной оплаты. Или, скажем, до неё никто и не догадывался, что повысить точность геолокации можно благодаря технологии Ultra Wideband, которую, впрочем, вскоре начнут применять все производители Android-смартфонов.

Смартфоны с Ultra Wideband

Флагманские смартфоны под управлением Android, которые начнут выходить в 2020 году, будут оснащены помимо NFC-модуля ещё и специальным чипом, обеспечивающим работу технологии Ultra Wideband, сообщили аналитики Barclay’s. Его выпуском будет заниматься голландский производитель полупроводников NFP Semiconductor. Благодаря ему аппараты на базе Android получат дополнительные функции, которыми, в отличие от флагманских моделей iPhone, они до настоящего времени похвастать попросту не могли.

Ultra Wideband – беспроводная технология передачи данных между совместимыми устройствами, которые должны быть оснащены специальным сопроцессором. Правда, в отличие от протоколов NFC или Bluetooth, она позволяет передавать в том числе геолокационные данные, данные авторизации и многое другое, но при этом действует исключительно на небольших расстояниях. За счёт этого технологию удобно использовать для геопозиционирования в замкнутых пространствах, когда применение GPS невозможно из-за слишком большой погрешности.

Совместимость с Ultra Wideband откроет смартфонам расширенный спектр функциональных возможностей. Так, благодаря технологии их владельцы смогут выбирать получателя при беспроводной передаче данных, просто направляя свой аппарат в сторону аппарата-приёмника, или, скажем, открывать двери совместимых автомобилей, не используя ключей. Словом, сценариев применения нового протокола передачи данных действительно много, основную часть из которых производителям только предстоит придумать и убедить пользователей в том, что это удобно.

Зачем нужна технология Ultra Wideband

Сама Apple утверждает, что существующие сценарии использования Ultra Wideband – это только начало, во что очень охотно верится. В конце концов, наверняка в самое ближайшее время на рынке начнут появляться совместимые геотеги, которые позволят искать потерянные предметы в замкнутых пространствах, или, например, умные замки, которые можно будет открывать, просто подойдя к двери со смартфоном в кармане. То есть примерно то же самое, что сейчас позволяют делать бесконтактные ключи для автомобилей, но с ещё большим удобством, ведь для всего этого будет достаточно одного только смартфона, без которого ни один человек сегодня не выходит из дома.

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Скорее всего, первым Android-смартфоном, который получит поддержку Ultra Wideband, станет Galaxy S11, до презентации которого осталось лишь немногим больше месяца. Дело в том, что Samsung одна из тех немногих, кто помогал NXP в разработке собственного чипа, обеспечивающего работу технологии. Поэтому было бы логично рассчитывать на то, что компания раньше других постарается воспользоваться плодами своих трудов. Тем более, что это позволит корейцам не только блеснуть продвинутостью своей продукции, но и показать Apple, что той не удалось далеко убежать от своего основного конкурента.