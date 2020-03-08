Android-смартфоны теряют в цене в два раза быстрее iPhone

Многие при покупке Android-смартфона не задумываются о том, как быстро их телефон будет терять в цене, и очень зря, ведь согласно последнему исследованию аппараты на базе операционной системы Android теряют в цене гораздо больше решений от Apple. В данном материале мы рассмотрим, какие именно устройства являются наименее привлекательными в вопросе продажи на вторичном рынке и при trade-in, а также изучим другую не менее интересную статистику, которая была собрана на основе данных о 300 смартфонах от различных производителей.

Флагманы на Android теряют в цене в два раза быстрее iPhone

Итак, начнем с самого интересного. Согласно статистике, iPhone теряет в цене за первый год 23,45%, ко второму году суммарные потери составляют 45,46%. При этом Android-смартфоны за 700 долларов и более теряют в цене за год столько же, как iPhone за два года. За два года средний Android-флагман теряет в цене 71,41% (45,18% за первый год и 47,85% за второй).

В бюджетном сегменте ситуация еще хуже, аппараты на Android за год теряют в среднем 48,65%.

Давайте рассмотрим пример, если бы iPhone стоил 850 долларов, через год вы бы смогли продать его за 651 доллар, а через два года за 464 доллара. В случае с Android-устройством через год его цена упала бы до 466 долларов, а еще через два года до 243 долларов.

В случае с бюджетным Android-телефоном ситуация еще хуже. Представим, что телефон стоит 205 долларов, через год он упадет в цене на вторичном рынке до 105 долларов, а еще через год до 42 долларов.

Какой Android-производитель самый выгодный

Давайте рассмотрим, смартфоны какого производителя теряют в цене меньше всего. Итак, на первом месте среди Android-производителей находится Nokia. Смартфоны данного бренда с января по декабрь 2019 года потеряли в цене примерно 27,68%. Аппараты Sony — 31,30%, Телефоны HTC 32,01%, а вот Samsung лишь на 5 месте с результатом в 34,42%. Худшими производителями в этом вопросе являются Google, LG и Motorola. Смартфоны этих компаний потеряли за этот период 51,68%, 56,76% и 59,41% соответственно.

iPhone XR — актуальный флагман?

С 1 января по 31 декабря iPhone XR потерял в цене всего 21,55%. И это отличный показатель. Самые слабые результаты у iPhone 6, который за этот период упал в цене на 39,61%.

Galaxy — космические падения

За год S10+ потерял в цене 45,26% — 373 доллара (около 25 тысяч рублей) всего за год. То есть, каждый месяц пользователь S10+ теряет около 2 тысяч рублей на использовании аппарата. Почти все флагманы Samsung потеряли в цене за этот период около 40-50%. Результат не очень радует, учитывая, что аппараты компании считаются качественными и брендовыми.

Смартфоны Google — спроса нет?

С 1 января 2019 года по 31 декабря того же года Pixel 3 рухнул в цене на 56,70% или 256 долларов. И это тоже интересно, ведь Google ставит свои аппараты на один уровень с iPhone как пример того, каким должен быть телефон на Android. Но, как можно заметить, покупка аппарата от Google станет проблемой в вопросе trade-in и продажи на вторичном рынке.

Смартфоны 2019 года, которые обесценились больше остальных

Список выше демонстрирует падение стоимости. Можно заметить, что на 5 месте расположился Galaxy S10+ Plus. И это очень странно. Неожиданно, что телефоны Samsung и Google в trade-in теряют так много в цене.

Читайте также: Стоимость запчастей Galaxy S20 Ultra в 3 раза ниже его цены

Смартфоны 2019 года, которые обесценились меньше остальных

Меньше всего в цене потеряли Sony Xperia L2 (всего 15,56%), Nokia 7.1 (16,67%) и HTC U12+ (18%). Хотите телефон, который сможете в дальнейшем продать почти за ту же цену, за которую и купили его? Тогда присмотритесь к Sony и Nokia.

Вывод

Можно прийти к очевидным выводам относительно падения стоимости Android-телефонов со временем — Samsung, Pixel, Motorola и LG — не самые лучшие варианты на случай, если в дальнейшем вы хотите выгодно продать свой телефон. Стоит заметить, что среди анализируемых устройств нет аппаратов от китайских производителей, в их случае падение цены может быть не таким большим, так как они изначально предлагаются потребителям по довольно привлекательной стоимости, и попросту нет необходимости переплачивать за бренд. Мы можем рекомендовать аппараты Sony, Nokia и других китайских производителей к покупке. Уже приобрели Android-аппарат? Тогда изучите наш материал, где мы рассказываем, что нужно сделать после покупки телефона.

Делитесь материалом с друзьями и общайтесь с читателями в нашем Телеграм-чате.