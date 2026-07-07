Прекратив неделей ранее поддержку Nothing Phone (1), одноимённая британская компания представила новый Nothing Phone (4b) — первый смартфон новой b-серии в нижнем ценовом сегменте. На бумаге это очередное недорогое устройство бренда, но при ближайшем рассмотрении новинка вышла спорной: часть характеристик подтянули, а часть заметно урезали, и всё это при цене выше прошлой бюджетной модели. Ниже разберём, что реально изменилось и кому этот телефон подходит.

Чем Nothing Phone (4b) отличается от Phone (3a) Lite

Новинка во многом повторяет прошлый бюджетник Nothing, но где-то опережает его, а где-то уступает. Это тот случай, когда «новее» не значит «однозначно лучше».

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По камере ситуация неоднозначная: размер главного сенсора уменьшили с 1/1.57″ до 1/2.76″, зато добавили оптическую стабилизацию (OIS) — она помогает получать более чёткие кадры без смаза, особенно в темноте. То есть матрица стала мельче и собирает меньше света, но стабилизация частично это компенсирует.

Процессор тоже поменяли: вместо MediaTek Dimensity 7300 Pro поставили Snapdragon 6 Gen 4 на том же 4-нанометровом техпроцессе. Прироста производительности от такой замены ждать не стоит, хотя компания и обещает игры с частотой до 120 кадров в секунду.

Остальные характеристики Nothing Phone (4b)

Экран — как раз тот пункт, где заметнее всего шаги назад. Дисплей 6.77 дюйма стал менее ярким, потерял 10-битную цветопередачу, а частота мерцания подсветки (ШИМ) упала с 2160 до 480 Гц. На практике более высокая частота мерцания мягче для глаз при низкой яркости, так что этот параметр ухудшили.

Ещё одно неприятное урезание — убрали слот для карты памяти microSD. Расширить хранилище больше нельзя, а базовая версия идёт с 128 ГБ. Вариант на 256 ГБ доступен только в Индии, так что в остальных странах выбора по памяти фактически нет.

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Из плюсов — появились стереодинамики вместо одного, а пылевлагозащита номинально подросла с IP54 до IP64. Разница между этими стандартами на практике небольшая: оба защищают от брызг и пыли, но не рассчитаны на погружение в воду. Из коробки смартфон работает на Android 16 с оболочкой Nothing OS 4.1. Компания обещает 3 года обновлений Android и 6 лет патчей безопасности — это приличный срок поддержки для бюджетника, хотя и не рекордный.

Смартфон Nothing с самой большой батареей

Здесь есть подвох, на который стоит обратить внимание. Nothing громко заявляет о рекордной для бренда батарее на 6000 мАч, но такой аккумулятор получит только индийский рынок. Во всех остальных странах, включая версии, которые могут попасть в Россию, стоит менее впечатляющие 5200 мАч.

Проводная зарядка — 33 Вт, плюс есть реверсивная зарядка на 7.5 Вт, которой можно подпитать наушники или браслет. Разъём USB-C работает по медленному стандарту передачи данных USB 2.0, так что быстро скинуть большой архив с телефона на компьютер по кабелю не получится.

Цена Nothing Phone (4b) и стоит ли его покупать

Главная претензия — деньги. Версия 8/128 ГБ стоит 329 евро (примерно от 29 500 ₽ в России), что намного дороже Phone (3a) Lite, который сейчас продают на AliExpress менее чем за 17 тысяч рублей.

Купить Nothing Phone (3a) Lite

Получается странная картина: цена выросла, а ряд характеристик стал слабее. Вы платите больше за телефон, который по камере и дисплею местами уступает более старым моделям бренда. Чего уж там, новый Nothing Phone (4b), по всем статьям уступающий флагманскому Nothing Phone (3), стоит примерно столько же.

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Продажи стартуют 17 июля в трёх основных расцветках — белой, чёрной и синей. Красная версия останется эксклюзивом для Индии. Phone (4b) может подойти тем, кому важны узнаваемый дизайн Nothing, чистая оболочка и долгая поддержка обновлениями, и кто при этом не гонится за камерой и ярким экраном. А вот проходить мимо стоит, если для вас критичны:

карта памяти microSD (здесь её нет);

максимальная батарея на 6000 мАч (она только для Индии);

яркий экран с комфортным мерцанием (по этим параметрам был шаг назад);

заметный прирост производительности (новый чип его не даёт).

Если вы уже пользуетесь смартфоном Nothing, смысла бежать за обновкой нет: по ключевым параметрам это не апгрейд, а переплата за более свежую модель. Тем, кто выбирает бюджетник впервые, есть смысл сравнить (4b) с конкурентами в той же цене — за 329 евро на рынке хватает предложений с более сильной камерой и экраном.