Tecno показала в Индии новый смартфон Pova 8, который явно заигрывает с фирменным стилем Nothing Phone, которым пользуется наш автор Иван Герасимов. «Прозрачная» задняя панель и крошечный экран на спинке — главное, что отличает его от типичных недорогих моделей. Разбираемся, что внутри нового Tecno, сколько это стоит и есть ли смысл присматриваться к новинке.

Дизайн Tecno Pova 8

Анонс Tecno Pova 8 прошёл в Индии, и первое, что бросается в глаза, — внешний вид. Задняя панель в «прозрачной» стилистике Nothing и встроенный мини-экран — это попытка выделить бюджетник на фоне сотен похожих устройств.

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По данным производителя, в один из «колодцев» камеры встроен крошечный матричный экран. С его помощью смартфон может показывать уведомления, полезную информацию и анимированные картинки. По сути, это декоративно-информационный элемент, а не полноценный второй дисплей.

Главное отличие Tecno Pova 8 от Pova 7

Если убрать дизайн в сторону, то самое практичное в новинке — это аккумулятор на 8000 мАч. Это ощутимый шаг вперёд относительно 6000 мАч у предыдущего Tecno Pova 7, который стоит сейчас порядка 17 000 ₽.

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На бумаге такая батарея означает уверенный запас на два дня умеренного использования. Зарядка проводная на 45 Вт через USB Type-C. Для ёмкого аккумулятора это адекватная скорость, хотя на полную зарядку времени уйдёт больше, чем у моделей с компактными батареями.

Характеристики Tecno Pova 8: чип, экран и связь

В остальном это довольно простой смартфон без претензий на флагманский класс. В основе — MediaTek Dimensity 7100, среднебюджетный чип, которого хватит для мессенджеров, соцсетей, видео и нетяжёлых игр. Такой же стоит в HONOR 600 Lite, который наш автор Герман Вологжанин назвал лучшим смартфоном до 20 000 ₽.

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Вот ключевые характеристики, на которые стоит обратить внимание:

экран 6,76 дюйма, разрешение 2344 на 1080 точек, частота обновления 144 Гц, тип IPS;

оперативная память 6 или 8 ГБ, встроенная — 128 ГБ;

основная камера 50 Мп на сенсоре Sony LYTIA 600, фронтальная — 13 Мп;

стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos;

сканер отпечатка в кнопке питания и модуль NFC для бесконтактной оплаты;

защита от брызг по стандарту IP64 и военный стандарт прочности MIL-STD 810H.

Из заметных ограничений — беспроводная связь уровня Wi-Fi 5 и Bluetooth без указания свежей версии. Это не критично для бюджетника, но скорость работы по Wi-Fi будет ниже, чем у моделей с Wi-Fi 6. Работает смартфон на Android 16 с фирменной оболочкой HiOS 16.

Сколько стоит Tecno Pova 8

На индийском рынке цены стартуют с 39 999 рупий за версию с 6/128 ГБ. Это примерно 30 100 рублей по курсу из источника. Версия с 8 ГБ оперативной памяти оценена в 45 999 рупий — около 34 600 рублей.

Официально заявлены черная, белая и розовая расцветки. При этом в сети нашлись изображения новинки также в бежевом и чёрном исполнении, так что палитра может оказаться шире анонсированной.

Выйдет ли Pova 8 в России

Для России Tecno Pova 8 тоже анонсирован официально, однако цены для нашего рынка пока не объявлены. Поэтому все вопросы относительно стоимости и того, заслуживает ли смартфон внимания с точки зрения соотношения цены и характеристик, сейчас умозрительны.

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Стоит помнить, что индийские цены не переносятся на российскую розницу напрямую. Когда устройство появляется у местных продавцов, ценник обычно выше из-за логистики и наценок, поэтому ориентироваться на 30 тысяч рублей преждевременно.

Стоит ли покупать Tecno Pova 8 в 2026 году

Это смартфон для тех, кому важна большая батарея и необычный внешний вид за бюджетные деньги. Если вам надоело телефон каждый день и нужно устройство, которое выделяется на фоне однотипных корпусов, Pova 8 свою задачу выполняет.

А вот гоняться за ним ради производительности или съёмки смысла нет: Dimensity 7100, Wi-Fi 5 и IPS-экран — это набор крепкого середняка, а не флагмана. Мини-экран на спинке — приятная, но скорее декоративная фишка, которая вряд ли изменит повседневный сценарий. Если для вас важнее камера и скорость, в этом же ценовом диапазоне найдутся более сбалансированные варианты.