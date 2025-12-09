Apple и Google готовят обновление, которое упростит переход с Android на iOS и обратно

Многие пользователи годами боятся менять устройство из-за сложностей с переносом данных. И это еще проблема в рамках одной экосистемы. Что уж говорить о переходе с Android на iOS или со смартфона Apple на Android — эта карусель обычно заставляет понервничать даже опытных пользователей: в процессе миграции с iOS на Android обычно теряются или портятся фото, не переносятся сообщения. Так что всегда приходится искать инструкции, скачивать разные приложения, что не сильно, к слову, помогает. Но теперь ситуация должна измениться.

Apple и Google объединились и создали единый, удобный и понятный способ переноса данных между iPhone и Android. Новая технология будет работать максимально просто и стабильно, словно вы переносите данные между двумя iPhone или двумя Android-смартфонами. Для этого компании сделали изменения в операционных системах и готовят дополнительное программное обеспечение. Тестовый механизм уже появился в бета-сборке Android для смартфонов Pixel, а в ближайшее время подобные изменения получат и пользователи iPhone в бета-версиях iOS 26.

Так что скоро процесс смены смартфона (будь то переход с Android на iPhone или обратно) станет быстрее, надежнее и доступнее даже для тех, кто впервые сталкивается с такой задачей.

Какие данные можно перенести с iPhone на Android

При первичной настройке нового устройства система автоматически предложит перенести контакты, фото, видео, сообщения и другие важные данные. Главное отличие от прежних способов в том, что перенос больше не требует отдельных решений вроде Move to iOS и Android Switch. Теперь процесс будет более нативным: устройства фактически «общаются» напрямую и обмениваются информацией на уровне операционных систем.

Те типы файлов и сообщений, которые раньше не удавалось корректно переносить, теперь передаются без ошибок. Это особенно важно для тех, кто хочет полностью перейти с iPhone на Android или наоборот, не теряя переписки, медиа, а также историю в приложениях, браузерах и системных службах.

Для пользователей это означает реальную экономию времени. Если раньше настройка нового смартфона ощущалась как долгий квест, то теперь все станет значительно проще и быстрее.

Зачем Apple и Google сотрудничают

Компании пошли на это не из альтруизма, а потому что рынок подталкивает к большей открытости. Регуляторы требуют уменьшить барьеры между платформами, а пользователи все реже обновляют смартфоны из-за сложности перехода. Если сделать смену устройства проще, люди будут чаще покупать новые модели, а значит обе компании от этого выиграют.

Кроме того, Apple и Google уже давно превратились в сервисные экосистемы и зарабатывают в первую очередь на цифровых услугах. Даже если человек переходит на другую платформу, он вполне может остаться пользователем Apple Music, iCloud, Google Photos или YouTube, так что компании по-прежнему будут получать доход.