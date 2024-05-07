Apple может сделать складной iPhone, который будет сильно отличаться от моделей на Android

В то время как такие конкуренты, как Samsung, Motorola и другие компании, уже представили складные телефоны, Apple остается в стороне. Несмотря на волны слухов и утечек, свидетельствующих о том, что складной iPhone находится в разработке, ничего конкретного так и не появилось. Однако недавно опубликованная патентная заявка дает нам новое представление об исследованиях Apple в области складных устройств. С одной стороны это очень интересное решение, а с другой возникает вопрос, неужели фанаты Apple, которые платят большие деньги, заслужили такое к себе отношение? Тем более, что новинка, если она выйдет, явно будет стоит не меньше трех тысяч долларов.

Складной Айфон

Патент Apple, поданный в Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) в октябре прошлого года, описывает новую конструкцию шарнира для устройств со складным дисплеем. Используемые изображения соответствуют складной конструкции типа «флип-шелл». Однако патент Apple подразумевает больший диапазон движения. Потенциально шарнир может позволить устройству складываться как внутрь, так и наружу, что может стать первым подобных достижением для массового продукта.

Примечательно, что формулировка патента заведомо широкая. Описанный шарнир может применяться в телефонах, планшетах, ноутбуках и другой портативной электронике. Однако если складной iPhone все-таки станет реальностью, Apple может отдать предпочтение формату «ракушка», а не экспериментировать с дизайном в стиле «книжка».

Как вариант, мы можем даже увидеть появление гибрида складного планшета и ноутбука, что было бы вполне логично, учитывая, насколько близки последние модели iPad и MacBook по своим внутренним характеристикам и цене.

Кому нужен складной телефон

В отличие от складных устройств на Android, которые изначально были ориентированы на нишу рынка энтузиастов и постепенно развивались, складные устройства Apple сразу же окажутся в центре внимания мировой общественности. Их захотят купить все фанаты марки, которые могут себе это позволить. Впрочем, из тех у кого нет денег многие скорее всего воспользуются кредитами или найдут другой способ залезть в долги ради нового гаджета.

Почему до сих пор нет складного Айфона

Продукты Apple привлекают внимание как энтузиастов техники, так и обычных потребителей. Это означает, что даже незначительные проблемы первого поколения, будь то несовершенство шарнира или нечеткость экрана, скорее всего, будут усилены и тщательно изучены, а резонанс будет очень громким. Собственно скорее всего именно поэтому компания до сих пор не выпустила складной телефон, хотя они есть уже у всех топовых производителей. Руководство Apple просто не хочет выпускать продукт, который не готов на 100%.

Кроме того, репутация Apple как производителя интуитивно понятных и удобных устройств ставит высокую планку для складного устройства. Технология имеет свои сложности, и от Apple ожидают беспроблемного использования даже теми, кто не знаком с этим форм-фактором. Это давление также обуславливает осторожный подход Apple.

Выпустит ли Apple складной телефон

Конечно, патент не гарантирует того, что новый продукт выйдет в ближайшее время. Более того, даже в будущем нет никаких гарантий того, что такой гаджет появится. Apple ежегодно подает множество патентов, и лишь часть из них увидит свет. Однако одно можно сказать наверняка: если и когда складной смартфон Apple появится на рынке, он окажет значительное влияние на всю индустрию складных устройств, вероятно, повысит планку для конкурентов и в конечном итоге принесет пользу потребителям.

Вот только осталось понять, нужно ли покупателям такое устройство на самом деле. С одной стороны продажи раскладушек растут и они становятся все более массовыми, но определенная настороженность у пользователей все еще есть.