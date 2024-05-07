Apple может сделать складной iPhone, который будет сильно отличаться от моделей на Android

  2. Темы
  3. Смартфоны
Артем Сутягин

В то время как такие конкуренты, как Samsung, Motorola и другие компании, уже представили складные телефоны, Apple остается в стороне. Несмотря на волны слухов и утечек, свидетельствующих о том, что складной iPhone находится в разработке, ничего конкретного так и не появилось. Однако недавно опубликованная патентная заявка дает нам новое представление об исследованиях Apple в области складных устройств. С одной стороны это очень интересное решение, а с другой возникает вопрос, неужели фанаты Apple, которые платят большие деньги, заслужили такое к себе отношение? Тем более, что новинка, если она выйдет, явно будет стоит не меньше трех тысяч долларов.

Apple может сделать складной iPhone, который будет сильно отличаться от моделей на Android. Такой телефон купили бы многие, но есть вероятность, что он будет совсем другим. Изображение: AppleInsider.ru. Фото.

Такой телефон купили бы многие, но есть вероятность, что он будет совсем другим. Изображение: AppleInsider.ru

Складной Айфон

Патент Apple, поданный в Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) в октябре прошлого года, описывает новую конструкцию шарнира для устройств со складным дисплеем. Используемые изображения соответствуют складной конструкции типа «флип-шелл». Однако патент Apple подразумевает больший диапазон движения. Потенциально шарнир может позволить устройству складываться как внутрь, так и наружу, что может стать первым подобных достижением для массового продукта.

Примечательно, что формулировка патента заведомо широкая. Описанный шарнир может применяться в телефонах, планшетах, ноутбуках и другой портативной электронике. Однако если складной iPhone все-таки станет реальностью, Apple может отдать предпочтение формату «ракушка», а не экспериментировать с дизайном в стиле «книжка».

Как вариант, мы можем даже увидеть появление гибрида складного планшета и ноутбука, что было бы вполне логично, учитывая, насколько близки последние модели iPad и MacBook по своим внутренним характеристикам и цене.

Складной Айфон. Патент Apple. Изображение: Phone Arena. Фото.

Патент Apple. Изображение: Phone Arena

Кому нужен складной телефон

В отличие от складных устройств на Android, которые изначально были ориентированы на нишу рынка энтузиастов и постепенно развивались, складные устройства Apple сразу же окажутся в центре внимания мировой общественности. Их захотят купить все фанаты марки, которые могут себе это позволить. Впрочем, из тех у кого нет денег многие скорее всего воспользуются кредитами или найдут другой способ залезть в долги ради нового гаджета.

Почему до сих пор нет складного Айфона

Продукты Apple привлекают внимание как энтузиастов техники, так и обычных потребителей. Это означает, что даже незначительные проблемы первого поколения, будь то несовершенство шарнира или нечеткость экрана, скорее всего, будут усилены и тщательно изучены, а резонанс будет очень громким. Собственно скорее всего именно поэтому компания до сих пор не выпустила складной телефон, хотя они есть уже у всех топовых производителей. Руководство Apple просто не хочет выпускать продукт, который не готов на 100%.

Кроме того, репутация Apple как производителя интуитивно понятных и удобных устройств ставит высокую планку для складного устройства. Технология имеет свои сложности, и от Apple ожидают беспроблемного использования даже теми, кто не знаком с этим форм-фактором. Это давление также обуславливает осторожный подход Apple.

Почему до сих пор нет складного Айфона. Складной iPhone выйдет тогда, когда технология будет готова на 100%. Изображение: AppleInsider.ru. Фото.

Складной iPhone выйдет тогда, когда технология будет готова на 100%. Изображение: AppleInsider.ru

Выпустит ли Apple складной телефон

Конечно, патент не гарантирует того, что новый продукт выйдет в ближайшее время. Более того, даже в будущем нет никаких гарантий того, что такой гаджет появится. Apple ежегодно подает множество патентов, и лишь часть из них увидит свет. Однако одно можно сказать наверняка: если и когда складной смартфон Apple появится на рынке, он окажет значительное влияние на всю индустрию складных устройств, вероятно, повысит планку для конкурентов и в конечном итоге принесет пользу потребителям.

Вот только осталось понять, нужно ли покупателям такое устройство на самом деле. С одной стороны продажи раскладушек растут и они становятся все более массовыми, но определенная настороженность у пользователей все еще есть.

Теги
Лонгриды для вас
Как мессенджеры превратились в социальные сети и что теперь с этим делать

Прошли те времена, когда вы и ваши близкие друзья общались только текстовыми сообщениями. Сегодня чат-приложения превращаются в хаотичную смесь мгновенных форумов и социальных сетей, дополненную обменом файлами и прямыми трансляциями. Вот только эволюция от линейного обмена сообщениями к беспорядочному и раздутому потоку каналов - это не прогресс и не ответ развитие технологий. Напротив, она создает фон, в котором ценная информация оказывается погребенной под бессмысленными новостными заголовками и мемами, чтобы вы точно никогда не смогли ее увидеть.

Читать далее
Попробовал ноутбук Ninkear N16 Pro и хочу рассказать, что я о нем думаю

Когда из России ушли или сделали вид, что ушли, именитые бренды, на наш рынок хлынуло какое-то запредельное количество новых брендов. Перечислять их сейчас нет смысла, ведь многие из них и так на слуху. Может показаться, что уход грандов — это плохо, но на самом деле мы получили большее разнообразие. Это, в свою очередь, открыло дорогу новым брендам и повысило конкуренцию. А уже она всегда меняет соотношение цены и качества в пользу покупателей. Топовые модели до сих пор можно купить, но часто стоят они довольно дорого, а в среднем сегменте у нас теперь есть еще одно имя — Ninkear. Именно этим ноутбуком я попользовался некоторое время и хочу поделиться своим мнением. Вдруг кому-то пригодится.

Читать далее
Мощные и недорогие приставки на Андроид, которые можно купить, если нет денег на телевизор со Смарт ТВ

Если вы очень хотите купить новый телевизор на Андроиде, но не хватает денег или есть сомнения, ваш лучший выбор - приставка на Андроиде. Это самый дешевый способ сделать Смарт ТВ, потратив на это минимум средств и, соответственно, потерять не так много в случае, если останетесь недовольны покупкой. Правда, чтобы не потратить деньги впустую, достаточно лишь изучить характеристики ТВ приставок, ознакомиться с конструкцией и отзывами покупателей. Сделали это за вас и выбрали недорогие, но мощные ТВ-боксы, которые потянут даже игры.

Читать далее