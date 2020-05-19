Apple показала, что ни во что не ставит смартфоны на Android

  2. Темы
  3. Смартфоны
Иван Кузнецов 0

Пренебрежительное отношение пользователей iOS ко всем остальным платформам – история совершенно обычная, если не сказать, тривиальная. Почему-то всем, кто владеет iPhone, пользователи Android кажутся людьми либо второго сорта, либо недостаточно обеспеченными. Видимо, сказывается широкий ассортимент смартфонов на базе «зелёного робота», среди которых полным-полно вполне себе недорогих и даже откровенно дешёвых. Казалось бы, что в этом такого? Ведь выбор – это всегда хорошо. Но, судя по всему, отношение пользователей iOS к своим коллегам из стана Android проистекает из отношения к ним самой Apple.

Отношение Apple к смартфонам на Android хорошо видно по ценам на трейд-ин, которые она предлагает

Почему я не пересяду с Android на iPhone SE 2020, хотя и собирался

Apple начала принимать по трейд-ин в дополнение к старым iPhone ещё и смартфоны под управлением Android. Пока такая программа действует только на китайском рынке. Очевидно, по этой же причине в списке аппаратов, которые принимает компания, большую часть составляют изделия местных производителей. Однако тут примечателен не сам факт того, что Apple согласилась делать скидки на iPhone пользователям Android-смартфонов, которые соглашаются от них отказаться, а размер той самой скидки, или выкупная стоимость вражеских устройств.

Apple выкупает даже флагманские Android-смартфоны в несколько раз дешевле, чем iPhone

Если вы перейдёте на китайский сайт Apple, добавите в корзину любой iPhone и подтвердите своё желание поучаствовать в программе трейд-ин, вы увидите, насколько смехотворные деньги предлагает компания даже за флагманские смартфоны на Android. Как ни странно, но дороже всего почему-то оказались аппараты Xiaomi. К примеру, за трёхлетний Xiaomi Mi 8 в Купертино готовы заплатить целых 105 долларов, а за Xiaomi Mi 6, который ещё старше, — 63 доллара. Скажете, это копейки? Возможно, но вы посмотрите, сколько Apple платит владельцам других моделей.

  • Galaxy S8 – 77 долларов;
  • Oppo R11 – 49 долларов;
  • Vivo X9 – 49 долларов;
  • Vivo X7 – 28 долларов;
  • Oppo A5 – 28 долларов;
  • Huawei P30 Pro – 28 долларов.

Чем iPhone лучше Android. Самый показательный пример

Чтобы вы понимали разброс цен, давайте обратимся к выкупной стоимости фирменных смартфонов Apple, которую она выплачивает пользователям при условии участия в программе трейд-ин. За iPhone 6, который уже даже не обновляется, компания даёт 56 долларов, за оригинальный iPhone SE – 91 доллар, а за iPhone XS, который примерно соответствует по уровню Huawei P30 Pro – целых 490 долларов. Думаю, несложно понять, насколько высоко Apple ценит собственную продукцию, и насколько низко она оценивает продукцию конкурентов.

Хотите выгодно продать смартфон на вторичке? Тогда сразу покупайте iPhone

Смешно, правда? Но если отсутствие у Apple должного пиетета к китайским бюджетникам, откровенно говоря, вполне оправданно, то вот почему компания платит меньше 30 долларов за прошлогодний Huawei P30 Pro, лично мне непонятно. Всё-таки это флагманский аппарат того же уровня, что и iPhone XS, с одной из лучших на рынке камер и высокопроизводительным железом, которое в разы превосходит то, что предлагает Xiaomi Mi 8 и тем более Xiaomi Mi 6.

Л — лицемерие. Гендиректор Xiaomi пользуется iPhone, но скрывает это

Я совершенно уверен, что выкупные цены, которые Apple указывает на своём сайте, – это никакая не ошибка. На мой взгляд, это просто-напросто какой-то жест, которым Apple хочет выказать Android-смартфонам своё пренебрежение и отсутствие всякого желания делать их пользователям скидки. Таким образом им просто дают понять, что в своё время, купив такое устройство, они сделали неправильный выбор, а теперь вынуждены расплачиваться за собственные ошибки. А если бы они сразу купили iPhone, то могли бы каждый год менять его на новый чуть ли не за полцены.

Теги
Читайте также
Я знаю, как сделать смартфоны на Android дешевле. Это совсем просто

Современные смартфоны слишком дорого стоят, и с этим фактом бессмысленно спорить. Даже если вы можете позволить себе ежегодно обновляться на новую модель, так или иначе, но ваши расходы за последние годы явно выросли. Да, функциональные возможности топовых смартфонов сегодня оказывается гораздо шире, чем тогда, но, если считать в абсолютных цифрах, то получается, что мы просто стали платить больше за суть то же самое. Ведь если 5 лет назад я покупал топовое устройство за 500 долларов, то сегодня мне придётся заплатить в лучшем случае вдвое больше. Хотя что тогда я получал лучшую модель, что сейчас. А ведь цены можно существенно снизить.

Читать далее
Почему полная конфиденциальность при использовании смартфона невозможна

С появлением хоть какой-то возможности повышения конфиденциальности все сразу превратились в секретных агентов, для которых мифическое обнаружение подобно провалу операции. Когда запароливается телефон, особых вопросов нет — это действительно важно на случай потери или кражи, чтобы никто не воспользовался банковскими каратами или просто не отключил системы определения местоположения гаджета. Но вот нужна ли бОльшая защита простому человеку? А самое главное, возможна ли она или мы сами все испортим, даже если кто-то постарается и сможет нам ее обеспечить? Давайте разбираться.

Читать далее
Ну сколько можно? Huawei просто начала выпускать старые смартфоны под видом новых

До момента, пока США не обложили Huawei санкциями, я практически не интересовался ей, а её единственным продуктом, с которым я имел дело, был модем – лишь бы не соврать – 15-летней давности. Однако конфликт со сверхдержавой добавил китайцам очков в моих глазах, и я стал гораздо пристальнее следить за тем, что она делает, а потом и купил один из их смартфонов в личное пользование. Мне почему-то казалось, что это будет правильно – поддержать компанию, которую топят все, кто только может. Ведь эти ребята наверняка знают, что делать. Но, как оказалось, не совсем.

Читать далее

Новый комментарий