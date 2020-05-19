Apple показала, что ни во что не ставит смартфоны на Android

Пренебрежительное отношение пользователей iOS ко всем остальным платформам – история совершенно обычная, если не сказать, тривиальная. Почему-то всем, кто владеет iPhone, пользователи Android кажутся людьми либо второго сорта, либо недостаточно обеспеченными. Видимо, сказывается широкий ассортимент смартфонов на базе «зелёного робота», среди которых полным-полно вполне себе недорогих и даже откровенно дешёвых. Казалось бы, что в этом такого? Ведь выбор – это всегда хорошо. Но, судя по всему, отношение пользователей iOS к своим коллегам из стана Android проистекает из отношения к ним самой Apple.

Почему я не пересяду с Android на iPhone SE 2020, хотя и собирался

Apple начала принимать по трейд-ин в дополнение к старым iPhone ещё и смартфоны под управлением Android. Пока такая программа действует только на китайском рынке. Очевидно, по этой же причине в списке аппаратов, которые принимает компания, большую часть составляют изделия местных производителей. Однако тут примечателен не сам факт того, что Apple согласилась делать скидки на iPhone пользователям Android-смартфонов, которые соглашаются от них отказаться, а размер той самой скидки, или выкупная стоимость вражеских устройств.

Если вы перейдёте на китайский сайт Apple, добавите в корзину любой iPhone и подтвердите своё желание поучаствовать в программе трейд-ин, вы увидите, насколько смехотворные деньги предлагает компания даже за флагманские смартфоны на Android. Как ни странно, но дороже всего почему-то оказались аппараты Xiaomi. К примеру, за трёхлетний Xiaomi Mi 8 в Купертино готовы заплатить целых 105 долларов, а за Xiaomi Mi 6, который ещё старше, — 63 доллара. Скажете, это копейки? Возможно, но вы посмотрите, сколько Apple платит владельцам других моделей.

Galaxy S8 – 77 долларов;

Oppo R11 – 49 долларов;

Vivo X9 – 49 долларов;

Vivo X7 – 28 долларов;

Oppo A5 – 28 долларов;

Huawei P30 Pro – 28 долларов.

Чем iPhone лучше Android. Самый показательный пример

Чтобы вы понимали разброс цен, давайте обратимся к выкупной стоимости фирменных смартфонов Apple, которую она выплачивает пользователям при условии участия в программе трейд-ин. За iPhone 6, который уже даже не обновляется, компания даёт 56 долларов, за оригинальный iPhone SE – 91 доллар, а за iPhone XS, который примерно соответствует по уровню Huawei P30 Pro – целых 490 долларов. Думаю, несложно понять, насколько высоко Apple ценит собственную продукцию, и насколько низко она оценивает продукцию конкурентов.

Смешно, правда? Но если отсутствие у Apple должного пиетета к китайским бюджетникам, откровенно говоря, вполне оправданно, то вот почему компания платит меньше 30 долларов за прошлогодний Huawei P30 Pro, лично мне непонятно. Всё-таки это флагманский аппарат того же уровня, что и iPhone XS, с одной из лучших на рынке камер и высокопроизводительным железом, которое в разы превосходит то, что предлагает Xiaomi Mi 8 и тем более Xiaomi Mi 6.

Л — лицемерие. Гендиректор Xiaomi пользуется iPhone, но скрывает это

Я совершенно уверен, что выкупные цены, которые Apple указывает на своём сайте, – это никакая не ошибка. На мой взгляд, это просто-напросто какой-то жест, которым Apple хочет выказать Android-смартфонам своё пренебрежение и отсутствие всякого желания делать их пользователям скидки. Таким образом им просто дают понять, что в своё время, купив такое устройство, они сделали неправильный выбор, а теперь вынуждены расплачиваться за собственные ошибки. А если бы они сразу купили iPhone, то могли бы каждый год менять его на новый чуть ли не за полцены.