Берите, глупцы! Смартфоны в России подорожают ещё сильнее

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Иван Кузнецов 0

Если меня спрашивают, когда лучше покупать новый смартфон, я всегда отвечаю — прямо сейчас. Какой брать — вопрос другой. Но очень важно не затягивать. Потому что факторов для удешевления техники, кроме, само собой, устаревания, почти не бывает, а вот для удорожания — хоть отбавляй. Курс валют, политическая ситуация, эпидемиологическая обстановка. Особенно эпидемиологическая обстановка, самые серьёзные последствия которой нам только предстоит ощутить на себе. Рост цен на смартфоны — одно из них.

Цена смартфонов

Цены смартфонов в России вырастут ещё больше, поэтому не медлите с покупкой

В этом году цены на смартфоны в России вырастут ещё больше, пишут Известия со ссылкой на отраслевые источники. Пандемия по-прежнему никуда не делась, а вместе с ней и дефицит комплектующих, который будет только нарастать как снежный ком.

Лучшие смартфоны для игр в 2022 году

Поэтому объёмы производства мобильной (да и, в общем-то, любой другой тоже) электроники пойдут на спад. Это приведёт к росту спроса на фоне ощутимого снижения предложения, и производителям, чтобы нивелировать дисбаланс, придётся повышать цены.

Цены на смартфоны в России

Несмотря на то что в прошлом, 2021 году, мы практически не ощутили дефицита, очевидно, что он был всего лишь пробником 2022-го. Российский рынок смартфонов просел на 2%. Это было первое за 6 лет падение, что плохо. Ведь все предыдущие годы он только рос.

iPhone

Оценить, каков может быть дефицит, можно на примере iPhone

Но в дальнейшем ситуация явно будет только ухудшаться. В пользу этой теории свидетельствуют не только прогнозы аналитиков, но и реальные действия производителей, которые стараются оптимизировать производство, дабы не допустить перерасхода комплектующих.

Уже сейчас мы видим, как многие бренды начали сокращать модельный ряд своих смартфонов. Наиболее яркий пример — Samsung. Корейская компания была вынуждена отказаться от линейки Galaxy Note, поскольку ей банально не хватило бы флагманских процессоров.

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OnePlus, к счастью, не стала урезать ассортимент, а наоборот расширила его более доступными моделями. Правда, это произошло не из-за переизбытка комплектующих. Это было сделано, чтобы снизить спрос на топовые устройства и переориентировать потребителя на субфлагманские аппараты.

Как ни странно, но очень показательной во всей этой истории является техника Apple. С конца прошлого года в России наблюдается тотальный дефицит iPhone и iPad. Даже в Москве и области отсутствуют в наличии многие устройства. Что и говорить про регионы.

Когда покупать смартфон

Во многих из них ряд моделей iPhone, iPad и даже Mac можно купить только по предварительному заказу, а ряд нельзя заказать вообще. Очевидно, ритейлеры не обладают информацией о том, когда будет возобновление поставок. Так что вскоре можно ждать повторения ситуации и для всех остальных брендов.

Moto Edge X30

Покупайте смартфоны сейчас, пока есть возможность урвать их по старым ценам

Из-за того, что в официальной рознице многих устройств Apple просто нет, серовозы, которым удаётся кое-что раздобыть, назначают на них какие-то невероятные цены. Дошло до того, что некоторые модели iPhone сегодня продаются дороже официальной цены.

И это произошло не на ровном месте. Просто спрос, как обычно и случается в подобных ситуациях, превзошёл предложение, и ритейлеры на это отреагировали. Да и что ещё делать, если всё равно купят? Так и работает рынок, и от этого никуда не деться.

Смартфон с лучшей камерой 2022. Какой он

Только что теперь делать нам? Ну, ответ на этот вопрос проще, чем кажется. Если вы собирались покупать новый смартфон, то лучше всего сделать это прямо сейчас. Тем более что рынок уже начали наводнять флагманы нового поколения, относящиеся к 2022 модельному году.

Возьмите тот же Moto Edge X30, который стоит в районе 40 тысяч рублей, а предлагает топовые характеристики во главе с процессором Snapdragon 8 Gen 1. А, если не хотите покупать ничего нового сейчас, то просто подождите, но готовьтесь к тому, что по старой цене желаемый аппарат вы уже не купите.

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