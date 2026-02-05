Большое сравнение автономности смартфонов: кто работает от батареи дольше всех в начале 2026

За последние годы смартфоны научились делать почти всё, но один вопрос по-прежнему волнует пользователей сильнее остальных — сколько телефон реально живёт без розетки. И тут есть хорошие новости. Масштабное тестирование смартфонов, вышедших в 2025 году, от портала CNET показало, что автономность перестала быть проблемой современных устройств, а два бренда неожиданно вырвались в уверенные лидеры и один из них не Самсунг.
Смартфон с хорошей батареей
Редакция CNET проверила 35 смартфонов в одинаковых условиях: стресс-тесты, потоковое видео, максимальная яркость экрана, старт со 100 процентов заряда. Результаты усредняли, чтобы исключить влияние сценариев использования. И итог оказался довольно интересным. Лучшие показатели автономности показали устройства от Apple и OnePlus, а между ними неожиданно затесался один POCO. Вот как выглядит ТОП лучших устройств по автономности по версии CNET:
|Место
|Модель
|Емкость аккумулятора
|Кремниево-углеродная батарея
|1
|iPhone 17 Pro Max
|5,088 мАч
|Нет
|2
|OnePlus 15
|7,300 мАч
|Да
|2
|iPhone 17
|3,692 мАч
|Нет
|3
|POCO F7 Ultra
|5,600 мАч
|Да
|4
|iPhone 17 Pro
|4,252 мАч
|Нет
|5
|OnePlus 15R
|7,400 мАч
|Да
|5
|OnePlus 13R
|6,000 мАч
|Да
|5
|Motorola Moto G Stylus (2025)
|5,000 мАч
|Нет
|5
|Motorola Edge (2025)
|5,200 мАч
|Нет
Абсолютным чемпионом по времени работы стал iPhone 17 Pro Max. И это интересный момент. Его батарея не самая большая на рынке, но сочетание энергоэффективного процессора и оптимизированной iOS дало результат лучше, чем у смартфонов с куда более ёмкими аккумуляторами. Это ещё раз подтверждает старую истину: цифры в миллиампер-часах сами по себе ничего не гарантируют.
На втором месте сразу несколько моделей, включая iPhone 17 и OnePlus 15. И вот здесь уже хорошо видно расхождение подходов. Apple продолжает делать ставку на оптимизацию системы, а OnePlus активно использует новые кремний-углеродные аккумуляторы, которые позволяют заметно увеличить ёмкость без роста габаритов. Именно такие батареи стоят сразу в нескольких моделях OnePlus, попавших в топ по автономности.
Отдельно стоит отметить, что в списке лучших оказалось немало недорогих устройств. Например, смартфоны Motorola за 400–500 долларов показали автономность на уровне флагманов. Причина проста: менее прожорливые экраны и процессоры в сочетании с крупными батареями дают отличный практический результат. В итоге получается парадоксальная ситуация, когда дешёвый телефон живёт дольше дорогого.
Лучшая автономность у смартфонов
Но давайте чуть глубже окунемся в тесты, которые проводил портал CNET. Для всех смартфонов было сделано два углубленных исследования. Одно включало в себя воспроизведение видео со стримингового сервиса в течение трех часов, а другой — это 45-минутный стресс-тест, в рамках которого играли в игры, смотрели видео, листали социальные сети и совершали видеозвонки.
На всех моделях все делалось в одних и тех же приложениях одинаковое количество времени. Все действия начинали выполняться сразу после снятия устройства с зарядки на 100% аккумулятора и максимальной яркостью экрана. Вот какой остаток заряда оказался на конец 3-часового стриминга видео:
|Смартфон
|Остаток заряда после 3-часового теста видеостриминга
|iPhone 17 Pro Max
|91%
|OnePlus 15
|90%
|AiPhone 17
|89%
|OnePlus 15R
|89%
|POCO F7 Ultra
|87%
|Motorola Edge (2025)
|86%
|Samsung Galaxy S25 Plus
|86%
А вот так выглядит список лучших после 45 минутного стресс-теста:
|Смартфон
|Остаток заряда после 45-минутного теста на выносливость
|iPhone 17 Pro Max
|99%
|iPhone 17 Pro
|98%
|iPhone 17
|98%
|iPhone 16E
|97%
|Motorola Moto G Stylus (2025)
|97%
|OnePlus 13R
|97%
|OnePlus 15
|97%
|POCO F7 Ultra
|97%
|Google Pixel 10
|96%
|Google Pixel 10 Pro Fold
|96%
|Motorola Edge (2025)
|96%
|Motorola Razr (2025)
|96%
Думаю, что комментарии тут излишни. Apple, как и обычно, в топе, а Андроиду с огромными батареями стоит поучиться оптимизации. Примечательно, что отличный результат показывает и откровенно бюджетный iPhone 16e. То есть, даже выбрав маленький и дешевый iPhone, вы получите отличную автономность. Удивительно, что в топ не смог зайти флагман Samsung Galaxy S25 Ultra. Как-то Самсунг разочаровал.