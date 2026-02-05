Большое сравнение автономности смартфонов: кто работает от батареи дольше всех в начале 2026

Кирилл Пироженко

За последние годы смартфоны научились делать почти всё, но один вопрос по-прежнему волнует пользователей сильнее остальных — сколько телефон реально живёт без розетки. И тут есть хорошие новости. Масштабное тестирование смартфонов, вышедших в 2025 году, от портала CNET показало, что автономность перестала быть проблемой современных устройств, а два бренда неожиданно вырвались в уверенные лидеры и один из них не Самсунг.

Большое сравнение автономности смартфонов: кто работает от батареи дольше всех в начале 2026. Какой смартфон работает от аккумулятора дольше всех? Изображение: cnet.com. Фото.

Какой смартфон работает от аккумулятора дольше всех? Изображение: cnet.com

Смартфон с хорошей батареей

Редакция CNET проверила 35 смартфонов в одинаковых условиях: стресс-тесты, потоковое видео, максимальная яркость экрана, старт со 100 процентов заряда. Результаты усредняли, чтобы исключить влияние сценариев использования. И итог оказался довольно интересным. Лучшие показатели автономности показали устройства от Apple и OnePlus, а между ними неожиданно затесался один POCO. Вот как выглядит ТОП лучших устройств по автономности по версии CNET:

МестоМодельЕмкость аккумулятораКремниево-углеродная батарея
1iPhone 17 Pro Max5,088 мАчНет
2OnePlus 157,300 мАчДа
2iPhone 173,692 мАчНет
3POCO F7 Ultra5,600 мАчДа
4iPhone 17 Pro4,252 мАчНет
5OnePlus 15R7,400 мАчДа
5OnePlus 13R6,000 мАчДа
5Motorola Moto G Stylus (2025)5,000 мАчНет
5Motorola Edge (2025)5,200 мАчНет

Абсолютным чемпионом по времени работы стал iPhone 17 Pro Max. И это интересный момент. Его батарея не самая большая на рынке, но сочетание энергоэффективного процессора и оптимизированной iOS дало результат лучше, чем у смартфонов с куда более ёмкими аккумуляторами. Это ещё раз подтверждает старую истину: цифры в миллиампер-часах сами по себе ничего не гарантируют.

Смартфон с хорошей батареей. iPhone 17 Pro Max топчик даже тут. Изображение: cnet.com. Фото.

iPhone 17 Pro Max топчик даже тут. Изображение: cnet.com

На втором месте сразу несколько моделей, включая iPhone 17 и OnePlus 15. И вот здесь уже хорошо видно расхождение подходов. Apple продолжает делать ставку на оптимизацию системы, а OnePlus активно использует новые кремний-углеродные аккумуляторы, которые позволяют заметно увеличить ёмкость без роста габаритов. Именно такие батареи стоят сразу в нескольких моделях OnePlus, попавших в топ по автономности.

Смартфон с хорошей батареей. OnePlus 15 хорош и по автономности. Изображение: cnet.com. Фото.

OnePlus 15 хорош и по автономности. Изображение: cnet.com

Отдельно стоит отметить, что в списке лучших оказалось немало недорогих устройств. Например, смартфоны Motorola за 400–500 долларов показали автономность на уровне флагманов. Причина проста: менее прожорливые экраны и процессоры в сочетании с крупными батареями дают отличный практический результат. В итоге получается парадоксальная ситуация, когда дешёвый телефон живёт дольше дорогого.

Лучшая автономность у смартфонов

Но давайте чуть глубже окунемся в тесты, которые проводил портал CNET. Для всех смартфонов было сделано два углубленных исследования. Одно включало в себя воспроизведение видео со стримингового сервиса в течение трех часов, а другой — это 45-минутный стресс-тест, в рамках которого играли в игры, смотрели видео, листали социальные сети и совершали видеозвонки.

Лучшая автономность у смартфонов. В линейке iPhone почти все модели топчик. Изображение: cnet.com. Фото.

В линейке iPhone почти все модели топчик. Изображение: cnet.com

На всех моделях все делалось в одних и тех же приложениях одинаковое количество времени. Все действия начинали выполняться сразу после снятия устройства с зарядки на 100% аккумулятора и максимальной яркостью экрана. Вот какой остаток заряда оказался на конец 3-часового стриминга видео:

СмартфонОстаток заряда после 3-часового теста видеостриминга
iPhone 17 Pro Max91%
OnePlus 1590%
AiPhone 1789%
OnePlus 15R89%
POCO F7 Ultra87%
Motorola Edge (2025)86%
Samsung Galaxy S25 Plus86%

А вот так выглядит список лучших после 45 минутного стресс-теста:

СмартфонОстаток заряда после 45-минутного теста на выносливость
iPhone 17 Pro Max99%
iPhone 17 Pro98%
iPhone 1798%
iPhone 16E97%
Motorola Moto G Stylus (2025)97%
OnePlus 13R97%
OnePlus 1597%
POCO F7 Ultra97%
Google Pixel 1096%
Google Pixel 10 Pro Fold96%
Motorola Edge (2025)96%
Motorola Razr (2025)96%

Думаю, что комментарии тут излишни. Apple, как и обычно, в топе, а Андроиду с огромными батареями стоит поучиться оптимизации. Примечательно, что отличный результат показывает и откровенно бюджетный iPhone 16e. То есть, даже выбрав маленький и дешевый iPhone, вы получите отличную автономность. Удивительно, что в топ не смог зайти флагман Samsung Galaxy S25 Ultra. Как-то Самсунг разочаровал.

