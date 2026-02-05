Большое сравнение автономности смартфонов: кто работает от батареи дольше всех в начале 2026

За последние годы смартфоны научились делать почти всё, но один вопрос по-прежнему волнует пользователей сильнее остальных — сколько телефон реально живёт без розетки. И тут есть хорошие новости. Масштабное тестирование смартфонов, вышедших в 2025 году, от портала CNET показало, что автономность перестала быть проблемой современных устройств, а два бренда неожиданно вырвались в уверенные лидеры и один из них не Самсунг.

Смартфон с хорошей батареей

Редакция CNET проверила 35 смартфонов в одинаковых условиях: стресс-тесты, потоковое видео, максимальная яркость экрана, старт со 100 процентов заряда. Результаты усредняли, чтобы исключить влияние сценариев использования. И итог оказался довольно интересным. Лучшие показатели автономности показали устройства от Apple и OnePlus, а между ними неожиданно затесался один POCO. Вот как выглядит ТОП лучших устройств по автономности по версии CNET:

Место Модель Емкость аккумулятора Кремниево-углеродная батарея 1 iPhone 17 Pro Max 5,088 мАч Нет 2 OnePlus 15 7,300 мАч Да 2 iPhone 17 3,692 мАч Нет 3 POCO F7 Ultra 5,600 мАч Да 4 iPhone 17 Pro 4,252 мАч Нет 5 OnePlus 15R 7,400 мАч Да 5 OnePlus 13R 6,000 мАч Да 5 Motorola Moto G Stylus (2025) 5,000 мАч Нет 5 Motorola Edge (2025) 5,200 мАч Нет

Абсолютным чемпионом по времени работы стал iPhone 17 Pro Max. И это интересный момент. Его батарея не самая большая на рынке, но сочетание энергоэффективного процессора и оптимизированной iOS дало результат лучше, чем у смартфонов с куда более ёмкими аккумуляторами. Это ещё раз подтверждает старую истину: цифры в миллиампер-часах сами по себе ничего не гарантируют.

На втором месте сразу несколько моделей, включая iPhone 17 и OnePlus 15. И вот здесь уже хорошо видно расхождение подходов. Apple продолжает делать ставку на оптимизацию системы, а OnePlus активно использует новые кремний-углеродные аккумуляторы, которые позволяют заметно увеличить ёмкость без роста габаритов. Именно такие батареи стоят сразу в нескольких моделях OnePlus, попавших в топ по автономности.

Отдельно стоит отметить, что в списке лучших оказалось немало недорогих устройств. Например, смартфоны Motorola за 400–500 долларов показали автономность на уровне флагманов. Причина проста: менее прожорливые экраны и процессоры в сочетании с крупными батареями дают отличный практический результат. В итоге получается парадоксальная ситуация, когда дешёвый телефон живёт дольше дорогого.

Лучшая автономность у смартфонов

Но давайте чуть глубже окунемся в тесты, которые проводил портал CNET. Для всех смартфонов было сделано два углубленных исследования. Одно включало в себя воспроизведение видео со стримингового сервиса в течение трех часов, а другой — это 45-минутный стресс-тест, в рамках которого играли в игры, смотрели видео, листали социальные сети и совершали видеозвонки.

На всех моделях все делалось в одних и тех же приложениях одинаковое количество времени. Все действия начинали выполняться сразу после снятия устройства с зарядки на 100% аккумулятора и максимальной яркостью экрана. Вот какой остаток заряда оказался на конец 3-часового стриминга видео:

Смартфон Остаток заряда после 3-часового теста видеостриминга iPhone 17 Pro Max 91% OnePlus 15 90% AiPhone 17 89% OnePlus 15R 89% POCO F7 Ultra 87% Motorola Edge (2025) 86% Samsung Galaxy S25 Plus 86%

А вот так выглядит список лучших после 45 минутного стресс-теста:

Смартфон Остаток заряда после 45-минутного теста на выносливость iPhone 17 Pro Max 99% iPhone 17 Pro 98% iPhone 17 98% iPhone 16E 97% Motorola Moto G Stylus (2025) 97% OnePlus 13R 97% OnePlus 15 97% POCO F7 Ultra 97% Google Pixel 10 96% Google Pixel 10 Pro Fold 96% Motorola Edge (2025) 96% Motorola Razr (2025) 96%

Думаю, что комментарии тут излишни. Apple, как и обычно, в топе, а Андроиду с огромными батареями стоит поучиться оптимизации. Примечательно, что отличный результат показывает и откровенно бюджетный iPhone 16e. То есть, даже выбрав маленький и дешевый iPhone, вы получите отличную автономность. Удивительно, что в топ не смог зайти флагман Samsung Galaxy S25 Ultra. Как-то Самсунг разочаровал.