Будет ли гарантия на смартфоны при параллельном импорте в России

В конце прошлой неделе в России начались продажи смартфонов Samsung нового поколения, ввезённых в страну параллельным импортом. Это вся линейка Galaxy A 2022 модельного года. Несмотря на то что визуально они ничем не отличаются, есть ряд признаков, по которым можно отличить такие аппараты от официальных. О них мы ещё поговорим. Но куда важнее для нас, как будут обслуживаться смартфоны, не предназначенные изначально для продажи в России. Ведь гарантия для многих из нас имеет определяющее значение.

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Если вы ещё не в курсе, пару месяцев назад в России официально одобрили параллельный импорт. Это разрешение на ввоз в страну товаров без разрешения правообладателя. Допустим, Samsung не захотела везти на российский рынок новый Galaxy A53. Его отсутствие в продаже является для ритейлеров своего рода разрешением на ввоз, чем уже пользуются некоторые торговые сети.

Смартфоны из Казахстана — как отличить

Отличить смартфон, ввезённый параллельным импортом, от обычного можно по нескольким признакам. Правда, учитывайте, что они распространяются не на все аппараты. Но в отношении Самсунга всё работает:

Высокая цена . Параллельный импорт требует дополнительных расходов от ритейлеров, и они просят за ввезённые таким образом смартфоны больше, чем следовало бы. В результате Galaxy A53 в России стоит 40 тысяч рублей вместо 25-30, как если бы Samsung возила их в страну официально.

. Параллельный импорт требует дополнительных расходов от ритейлеров, и они просят за ввезённые таким образом смартфоны больше, чем следовало бы. В результате Galaxy A53 в России стоит 40 тысяч рублей вместо 25-30, как если бы Samsung возила их в страну официально. Отсутствие смартфона на сайте производителя. Если производитель не разместил конкретную модель на своём русскоязычном сайте и не продаёт её сам, но вы видите её в рознице, с большой долей вероятности она была ввезена в Россию параллельным импортом без его разрешения.

смартфона на сайте производителя. Если производитель не разместил конкретную модель на своём русскоязычном сайте и не продаёт её сам, но вы видите её в рознице, с большой долей вероятности она была ввезена в Россию параллельным импортом без его разрешения. Кодовое обозначение. Смартфоны Samsung в своём обозначении имеют указание на регион, для которого они предназначены. Обычно это две буквы в самом конце кода модели, например, для России это будет RU, для Казахстана — KZ, для Германии — DE и так далее.

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В Россию, судя по всему, возят казахстанские смартфоны. Во всяком случае, в торговой сети DNS представлены модели с индексом KZ. Казалось бы, какая нам вообще разница? Но разница есть, потому что от страны происхождения аппарата зависит то, как он будет обслуживаться на территории России.

Гарантия при параллельном импорте

Несколько дней назад главный редактор Mobile Review Эльдар Муртазин сообщил, что Galaxy A53, ввезённые параллельным импортом, не будут иметь гарантии в России. Якобы об этом ему сообщили представители Samsung. Однако мы тоже обратились в российский офис корейской компании и получили другие данные.

В России все смартфоны сертифицируются по правилам ЕвразЭС, поэтому и по гарантии обслуживаться устройства, ввезённые из стран-членов содружества, здесь тоже будут официально.

По словам представителя службы техподдержки Samsung, казахстанские смартфоны будут обслуживаться в России по гарантии. То есть вы сможете обратиться в любой сервисный центр Samsung, и вам будет предоставлен полный спектр услуг — от ремонта до полной замены в случае его невозможности.

Сертификация смартфонов и параллельный импорт

Это правило распространяется на смартфоны, ввезённые из следующих стран:

Казахстан

Таджикистан

Белоруссия

Туркменистан

Армения

Киргизия

В целом это логично, подумал я. Ведь эти государства входят в Евразийский экономический союз, а значит, и сертификацию проходят на территории всех этих стран разом. Но ведь Таджикистан и Туркменистан не являются членами содружества. Так что вопрос относительно смартфонов, ввезённых от них, для меня остаётся открытым.

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Это уточнение нужно для того, что смартфоны, ввезённые в Россию из стран, не входящих в состав ЕвразЭС, не смогут претендовать на гарантийное обслуживание. Например, это ограничение касается аппаратов из ОАЭ, которые на родине стоят дешевле, чем, скажем, в Казахстане, и уже являются одной из целей для российских ритейлеров, которые хотят сэкономить на закупках. Арабские аппараты в России будет не отремонтировать. По крайней мере, по гарантии.

Ремонт смартфонов Самсунг в России

Что касается негарантийного обслуживания, то, насколько я понял, с ним не будет проблем вообще. Поскольку смартфоны Samsung для разных стран (в большинстве своём) имеют идентичное аппаратное наполнение, даже арабский Galaxy A53 у нас отремонтируют без проблем, пусть и не бесплатно. А вот на замену устройства, если оно вдруг окажется бракованным, не рассчитывайте.

Что это значит? Покупать аппараты, ввезённые в Россию параллельным импортом, можно. Никаких проблем с их обслуживанием в стране не будет при условии, что они ввезены из стран ЕвразЭС. Да, сейчас они стоят довольно недёшево, особенно, если переводить долларовые цены в рубли по курсу ЦБ. Но ритейлеры пока только налаживают поставки и ищут способы минимизации издержек, которые на данном этапе вынуждены перекладывать на потребителя. Поэтому, если вас не смущают цены, берите смело.