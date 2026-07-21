Смартфон realme P4 вышел с одним главным обещанием: работать долго и не перегреваться. За несколько недель использования проверил это лично, и теперь и могу сказать честно, что обещание полностью выполнено. Причем с запасом. Его смело можно покупать в 2026 году и сейчас расскажу, где его сейчас выгоднее взять.

Почему realme P4 не греется и долго работает

Секрет в сочетании трех компонентов. Snapdragon 685 — бюджетный чип, но очень холодный. Под нагрузкой телефон realme P4 становится едва теплым — не горячим, как бывает у смартфонов с более мощными процессорами. Это напрямую влияет на расход батареи: чем холоднее чип, тем меньше он потребляет.

Купить realme P4

Второй компонент — AMOLED-экран. Черные пиксели не светятся и не потребляют энергию. При темной теме интерфейса это ощутимая экономия на протяжении всего дня. Третий — аккумулятор realme P4 на 7000 мАч на кремний-углеродной технологии Titan. Все три работают в связке, и результат получается убедительным. Актуальные новости о realme публикуем в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Сколько держит заряд realme P4 — конкретные цифры

При умеренном использовании (мессенджеры, браузер, соцсети) смартфон с большой батареей realme P4 уверенно живет два дня без подзарядки. Это не маркетинговое обещание, а мой личный опыт за несколько недель.

Официальные результаты непрерывного использования:

звонки — 59.2 часа;

мессенджеры — 16.5 часов;

навигация — 11.1 часа;

Mobile Legends: Bang Bang — 11.2 часа;

PUBG Mobile — 10.2 часа;

Standoff 2 — 10.1 часа;

Free Fire — 8.8 часа.

Отдельно про долговечность аккумулятора: 1600 циклов зарядки и обещанные 6 лет службы без заметной деградации. Это следствие кремний-углеродной технологии — батарея теряет емкость медленнее, чем обычный литий-ион. Смартфон с мощным аккумулятором, который не требует замены батареи через два года, — это реальный аргумент при покупке.

Сколько стоит realme P4 в России

Цена realme P4 в официальной российской рознице стартует с 16 999 рублей. Однако в честь старта продаж действует акционная цена составляет 15 499 рублей. Это разница в 1 500 рублей за тот же смартфон.

realme P4 в России продается онлайн, ведь линейка P4 относится к формату e-commerce и в офлайн-магазинах не продается. Актуальные предложения есть:

на Ozon;

на Wildberries;

на Яндекс Маркете;

в Ситилинке.

Старт продаж состоялся 14 июля 2026 года. Акционная цена действует ограниченное время, поэтому если планируете брать через российские маркетплейсы — сейчас удачный момент.

Где купить realme P4 на AliExpress

realme P4 на AliExpress с доставкой из Китая обходится примерно в 13 500 рублей, причем это российская версия смартфона с поддержкой отечественных LTE-бендов и Google-сервисами. Разница с акционной ценой в российской рознице — около 2 000 рублей.

realme P4 на AliExpress

На что обращать внимание при выборе продавца на AliExpress: рейтинг не ниже 4.8, количество отзывов от 500 и выше, наличие фото реального товара в отзывах. Уточняйте у продавца что это именно российская версия — она поддерживает бенды 1, 3, 7, 8, 20, которые используют российские операторы. Актуальные ссылки на проверенных продавцов публикуем в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

Где выгоднее купить realme P4 — итоговый вывод

Три варианта с разной логикой. Купить realme P4 в России через маркетплейсы по акционной цене 15 499 рублей — оптимально если важна скорость доставки и официальная гарантия. Смартфон придет за 1-3 дня, возврат и гарантия по российскому законодательству.

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Купить realme P4 на AliExpress за 13 500 рублей — выгоднее на 2 000 рублей, но доставка 2-3 недели из Китая. Для тех кто не торопится — разумная экономия. Брать по обычной цене 16 999 рублей без акции смысла нет, поскольку разница с акционной ценой существенная, а характеристики телефона realme P4 те же самые. Следите за акциями на маркетплейсах.

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