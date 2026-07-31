Если вы думали, что новый Galaxy Z Fold8 за 150-200 тысяч рублей — это дорого, то вы правы. Но кастомайзер Caviar придумал, как сделать их ещё дороже. Он снова взял стандартный складной смартфон Samsung и превратил его в предмет за миллион рублей. Коллекция Legends на базе Galaxy Z Fold 8 — это ручная работа, золото 24 карата и портреты киногероев на задней панели. Внутри — обычный флагман Samsung, вся доплата идёт за оформление и статус.

Что сделала Caviar со смартфонами Samsung

Caviar анонсировала три дизайна модифицированных Galaxy Z Fold 8 и Z Fold 8 Ultra. Все три построены вокруг персонажей из «Лица со шрамом», «Крёстного отца» и «Джокера». В отличие от Xiaomi, которая регулярно выпускает недорогие смартфоны в дизайне вселенной Гарри Поттера, Caviar не просто перекрашивает устройство, а снабжает его драгоценными металлами и высоким ценником. Коллекция выходит одновременно с обычным глобальным стартом продаж новых складных смартфонов Samsung.

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Задние панели заменены на художественные вставки, выполненные горячей перегородчатой эмалью. Это ювелирная техника, когда цветная эмаль вручную наносится внутри проволочных перегородок. Сами перегородки, грани корпуса и блок камер покрыты золотом 24 карата.

Сколько стоят Galaxy Z Fold 8 в версиях Scarface и Godfather

Первые две модели собраны на корпусе обычного Galaxy Z Fold 8. Версия Scarface («Лицо со шрамом») с портретом Тони Монтаны в белом костюме на фоне золотого гильоше стартует с $12 560 за базовую версию на 256 ГБ. Это примерно 1 миллион рублей по текущему курсу. Правда, российская версия сайта предлагает ту же модель за 759 000 ₽, то есть почти на 300 тысяч дешевле.

Вариант Godfather («Крёстный отец») стоит столько же — от $12 560 (~ 1 000 000 ₽) на глобальном рынке и 759 000 ₽ в России. На задней панели изображён дон Вито Корлеоне в смокинге, а в металл вплетены красная роза и мотив кукольных нитей из афиши фильма. Caviar ограничивает тираж ровно 19 экземплярами на каждый дизайн. Это не про массовый продукт, а про коллекционную вещь под конкретного покупателя.

Samsung в стиле «Джокера» — чем он отличается

Третья модель построена уже на более крупном Galaxy Z Fold 8 Ultra и посвящена Джокеру. Задняя панель использует фиолетовую, зелёную и бордовую эмаль — персонаж держит в руках карты, фон собран из расходящегося геометрического узора.

Эта версия чуть дороже — от $12 990 на глобальном рынке и 789 000 ₽ в России. Разница в цене объясняется тем, что базой служит топовый Ultra, а не обычный Fold. Все устройства коллекции идут в фирменной упаковке с позолоченным ключом, который Caviar добавляет как элемент бренда. Заказы уже принимаются.

Стоит ли покупать смартфоны Samsung от Caviar

С точки зрения техники вы не получаете ничего сверх обычного Galaxy Z Fold 8. Тот же экран, тот же процессор, та же камера — всё, за что доплачивают, находится снаружи корпуса и не влияет на скорость, автономность или качество съёмки.

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Это продукт для коллекционеров и тех, кому важен статус и уникальность, а не для человека, который выбирает складной смартфон по соотношению цены и возможностей. Если вам нужен именно Fold как рабочий инструмент, разумнее взять стандартную версию Samsung и не переплачивать за золото и ручную эмаль. Ранее Caviar так же оформляла ограниченные серии смартфонов, посвящённые Месси и Роналду, тоже с акцентами из золота 24K. Так что Legends — это продолжение привычной для компании линии дорогих эксклюзивов, а не разовый эксперимент.