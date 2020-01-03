Уже 7 января стартует потребительская выставка CES 2020. Самое время понять, чем порадуют нас производители Android-смартфонов в этом году. CES 2020 пройдет в Лас-Вегасе штата Невада в Соединенных Штатах. Многие не знают, но CES 2020 — это закрытая выставка, в которой принимают участие люди, так или иначе связанные с рынком электроники. На выставке будут представлены более 4500 компаний.

Aser покажет новые Chromebook?

Компания прилагает немало усилий в том, чтобы популяризовать Chrome OS. В прошлом году компания представила Chromebook 315. Он стал первым хромбуком компании на APU-процессоре от AMD. В этом году ожидаем очередные Chromebook-новинки от Asus на CES 2020.

Apple — впервые на CES

Впервые в истории Apple будет принимать участие в CES 2020, однако компания не планирует показывать новые продукты. На выставке её представит директор по безопасности, который будет принимать участие в специальной дискуссии. Предлагаем обсудить это в Телеграм.

Ждём новинок и от Asus

В 2019 году на CES компания показала хромбуки, нацеленные на обучение и Chromebook Flip C434. В этом году можно ожидать примерно такой же сценарий.

Google может продолжить развивать Ассистента

Особую роль на CES Google уделяет своему Assistant. В прошлом году ряд компаний представили продукты с поддержкой Ассистента Google. Тогда же компания показала несколько новых особенностей Ассистента: интеграцию с Google Maps, SMS, WhatsApp, Telegram и другими подобными приложениями, а также возможность проверять авиарейс.

Кроме того, компания представила Google Assistant Connect, эта технология позволит компаниям внедрять свои сервисы в различные умные устройства без необходимости на аппаратном уровне встраивать дополнительное оборудование.

Huawei стоит уделить время безопасности

На CES китайцы много времени уделяют своим ноутбукам. Так, в прошлом году был показан MateBook 13. В этот раз, скорее всего, основной темой для Huawei станет безопасность пользовательских данных.

Lenovo развивает рынок гибких устройств

В мае 2019 года Lenovo тизерила складной ноутбук Thinkpad X1. Позже на Tech World 2019 компания показала тизер-видео, на котором заявила, что представит устройство в 2020 году. Вероятно, CES 2020 идеальное место, чтобы сделать анонс аппарата и обозначить сроки выхода. Пока Thinkpad X1 выглядит самым необычным устройством за последнее время наравне с гибкими телефонами.

OnePlus 8 Lite уже в январе?

Компания никогда не радовала своих фанатов посещением CES. Но в этот раз всё измениться. Ребята планируют представить совершенно новый продукт, не похожий на всё то, что они делали до этого. Возможно, компания представит OnePlus 8 Lite.

Samsung покажет линейку субфлагманов

От Samsung на CES 2020 мы ожидаем анонсов Galaxy Note 10 Lite и Galaxy S10 Lite. Смартфоны станут достойными дополнениями своих линеек и займут неплохую нишу субфлагманов для конкуренции даже со смартфонами OnePlus.

К слову, уже сейчас мы можем насладиться «живыми» фото Note 10 Lite. Аппарат получит тонкие рамки и вырез под камеру в центре экрана.

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Note 10 Lite оснастят мощным процессором, 6,7-дюймовым экраном, выполненным по технологии SuperAMOLED, 128 ГБ памяти, аккумулятором на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки, тройной основной 12-Мп камерой, и 32-Мп фронтальной. Телефон также получит поддержку NFC и будет стоить около 600 евро.

Но S10 Lite станет не менее интересным. Устройство оснастят мощным флагманским процессором Snapdragon 855, а его стоимость составит всего 650 евро. А теперь киллерфича! В S10 Lite будет встроена оптическая стабилизация нового поколения, которой пока нет ни в одном современном флагмане. Это позволит добиться идеальной плавности при съемке видеороликов. Не исключаем, что плавность картинки позволит творческим людям снимать даже фильмы без использования дополнительного оборудования. К тому же ко внешности смартфона нет никаких претензий, аппарат будет выглядеть как все флагманы компании в 2020 году.

HTC всё еще развивает VR

Компания после отказа от рынка мобильных смартфонов решила удариться в развитие VR. Этот рынок пока не имеет мощных конкурентов, поэтому у компании есть все шансы успешно развиваться. Возможно, HTC на CES 2020 представит дешёвый VR-шлем, стоимостью в 200-300 долларов.

По материалам androidauthority